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María Becerra, La Joaqui y Martín Cirio en los shows de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires

La 35ª Marcha del Orgullo se realizará el sábado 7 de noviembre. Se espera que María Becerra esté a cargo del cierre de los espectáculos

3 de noviembre 2026 · 13:03hs
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María Becerra forma parte del line up de shows de la Marecha del Orgullo en Buenos Aires

María Becerra forma parte del line up de shows de la Marecha del Orgullo en Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires vivirá este sábado 7 de noviembre la 35ª Marcha del Orgullo. Por las calles porteñas desfilarán miles de personas y la jornada contará, además, con shows de distintos artistas para celebrar la diversidad y el orgullo.

Antes de la llegada del papa León XIV, y bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, desde Plaza de Mayo hasta Plaza del Congreso, a lo largo de la Avenida de Mayo, se vivirá una verdadera fiesta que incluirá una feria de emprendimientos y una gran movilización. María Becerra, La Joaqui, Martín Cirio, K40s y Six Sex conforman la lista de artistas que brindarán espectáculos gratuitos.

>> Leer más: Diseño argentino: la historia detrás del vestido de María Becerra en la final del Mundial 2026

Los artistas en la Marcha del Orgullo

En las últimas horas, la Marcha del Orgullo confirmó la lista oficial de artistas que estarán presentes el próximo 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien hasta el momento no se dieron a conocer los horarios de cada presentación, sí se adelantó cómo será el desarrollo de la jornada.

La convocatoria comenzará al mediodía en la Plaza de Mayo. Durante la tarde, las carrozas y las distintas columnas iniciarán el recorrido por la Avenida de Mayo hasta llegar a Plaza del Congreso, donde se realizará la lectura del documento consensuado. Luego, se llevarán a cabo los shows de los artistas.

Entre las expectativas de la jornada, se estima que María Becerra será la encargada de cerrar los espectáculos, aunque todavía no se confirmó oficialmente el horario de su presentación.

La grilla completa de artistas incluye a María Becerra, La Joaqui, Six Sex, Roze, K4OS, Martín Cirio, Tita Print, Alan Fabulous, Fabián Jara, Aimel, Aquafinna, Juana Ruda, Juli Martorell, Blujaus, Ambik, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Missy Copper.

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