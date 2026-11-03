La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos será protagonista de La Noche de los Museos en Buenos Aires

El sábado 14 de noviembre, ofrecerán un concierto en el Museo Evita y un dúo de saxofones en la histórica Confitería del Molino

La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía” será parte de la programación de La Noche de los Museos

El próximo sábado 14 de noviembre, Buenos Aires volverá a celebrar una nueva edición de La Noche de los Museos , una propuesta que invita a recorrer más de 250 museos, edificios históricos e instituciones culturales de la ciudad. En este contexto, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía” será parte de la programación con dos presentaciones en distintos espacios culturales porteños, ambas con entrada gratuita.

Reconocida por ser una formación musical única en el mundo, la Banda depende de la Dirección Nacional de Elencos Estables del Ministerio de Capital Humano. Está integrada por 55 músicos con discapacidad visual y cuenta con un repertorio de más de 250 obras de distintos géneros y estilos. Brindarán un concierto y una actuación de un dúo de saxofones, el 14 de noviembre, en el marco de una noche de los museos.

En el marco de La Noche de los Museos, el 14 de noviembre habrá dos propuestas musicales protagonizadas por integrantes de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”

De 20:30 a 22:30, el Museo Evita será escenario del concierto "Resonancias de una Noche", que reunirá al Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Larrimbe” y al Cuarteto de Clarinetes de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”.

El programa propone un recorrido musical por diferentes épocas y géneros, con obras de Wolfgang A. Mozart, Felix Mendelssohn, Paz Martínez, John Lennon y Paul McCartney, James Horner y Astor Piazzolla, entre otros.

También a partir de las 20:30, la música llegará a la histórica Confitería del Molino, donde se presentará un dúo de saxofones integrado por Macario Bertoglio y Gerardo Kessler, músicos de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”.

La propuesta recorrerá composiciones emblemáticas del tango, con un repertorio que incluye obras de Jorge Retamoza, Astor Piazzolla, Horacio Salgán, Alejandro Scarpino, Juan Caldarella y Gerardo Matos Rodríguez.