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Tabla anual: Central definirá con Boca y Argentinos el título y un lugar en la Libertadores

El Canalla, el Xeneize y el Bicho jugarán en simultáneo este sábado para definir al campeón de la Liga 2026 y los clasificados al certamen continental

3 de noviembre 2026 · 12:24hs
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Central y Almirón deberán ganar el sábado

Marcelo Bustamante / La Capital

Central y Almirón deberán ganar el sábado, pero también esperar que no lo hagan Boca y Argentinos.

La Liga Profesional vivirá un apasionante desenlace del campeonato y tendrá al nuevo campeón de la Liga 2026 este sábado, con la última fecha del torneo Clausura que marcará el cierre de la tabla anual. Boca, Argentinos y Central llegan a la definición con chances de levantar el título, pero el Xeneize es el único que depende de sí mismo.

Luego de 31 fechas acumuladas entre las fases regulares del Apertura y el Clausura, el flamante campeón del año se resolverá en esta última jornada, la cual también entregará los cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana de 2027, así como los cruces de los playoffs.

El foco estará puesto en tres estadios: La Bombonera, el Diego Armando Maradona y el Gigante de Arroyito, donde los tres locales buscarán quedarse con el campeonato. Desde las 17.30 de este sábado 7 de noviembre, la pelota rodará y tanto el Xeneize como el Bicho y el Canalla se ilusionan con ser quienes festejen al atardecer.

La celebración del Gato Avila, en el tanto del triunfo en tiempo adicional ante Sarmiento de Junín, que entonces obligaba a Boca y Argentinos. Pero ganaron y todo sigue igual para Central.

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Por su parte, Central buscará cumplir con su tarea, vencer al descendido Estudiantes de Río Cuarto, que se despedirá de su fugaz paso por la primera división. Para coronarse como local, el equipo de Jorge Almirón necesitará que tanto Boca como Argentinos no ganen sus partidos.

Tres equipos, un nuevo campeón

Boca es el único de los tres equipos que llegan con chances de ser campeón que depende de sí mismo, ya que si le gana a Defensa y Justicia en La Bombonera levantará el título, gracias a que cuenta con una amplia diferencia de gol de ventaja en relación a Argentinos (+22 contra +12). Si empata, deberá esperar que ninguno de los otros dos candidatos ganen sus partidos.

En tanto, el Bicho deberá vencer a Huracán en La Paternal y esperar a que el Xeneize no sume de a tres ante el Halcón. Esto se debe a que, en caso de que ambos ganen, los dirigidos por Nicolás Diez deberían superar al Globo por al menos 11 goles. Además, podrían coronarse con un empate si Boca pierde ante Defensa y Central no se impone ante Estudiantes de Río Cuarto.

Boca venció a River y llega a la definición como líder de la tabla anual.

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El Canalla mira desde un poco más atrás, pero no por eso con menos chances de quedarse con el título. Los de Almirón solamente podrán ser campeones si superan al Celeste, que perdió 23 partidos de 31 esta temporada, pero también tendrán que esperar que Boca y Argentinos no ganen.

La Copa Libertadores

Además de la definición del campeonato, los tres candidatos al título también se disputan los cupos a la próxima Copa Libertadores. Tanto Boca como Argentinos ya tienen confirmada su participación, pero deberán definir si reciben los boletos directos a la fase de grupos o si acceden a la fase previa.

El 1º y 2º puesto de la anual accederán directamente a los grupos del certamen continental, mientras que el 3º deberá jugar el repechaje, que por el momento iría para Central. Por eso, el Canalla buscará una victoria que le permita su clasificación directa si el Xeneize o el Bicho no ganan sus partidos.

No obstante, si los de Arroyito caen ante Estudiantes de Río Cuarto, podrían ser superados por Vélez e Independiente Rivadavia. El Fortín tiene chances más concretas, ya que lo iguala en diferencia de gol (+16 ambos), mientras que la Lepra mendocina corre de atrás (+11).

Argentinos Juniors celebró su clasificación a la Copa Libertadores, pero quiere el título de la tabla anual.

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Cabe destacar que podrían liberarse cupos si alguno de los clasificados se corona campeón de otro torneo. Boca disputará la final de la Copa Sudamericana y las semifinales de la Copa Argentina, si levanta alguno de estos títulos, entregará un cupo más en la tabla anual. En caso de que se corone en ambos, liberará uno en la anual y otro a Platense, finalista de la Copa Argentina. Por otro lado, si el campeón del Clausura ya estaba clasificado a Libertadores, también liberará un cupo.

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De esta manera, tanto el 3º como el 4º puesto podrían clasificar a la fase de grupos de la Libertadores si se liberan cupos por otros campeones, mientras que el 5º podría acceder a la fase previa.

Qué pasa si hay empate en puntos en la tabla anual

El artículo 24.3 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol estableció cuáles serían los métodos de desempate “en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos en algunas de las posiciones de la tabla general de posiciones 2026”.

Si se cumple esa condición, la LPF determinó que se impondrá el equipo con mejor diferencia de goles. En caso de que subsista la igualdad, se resolverá “en favor del equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor”. A su vez, si se mantiene el empate en todos los aspectos, se recurrirá a la “tabla general de Fair Play 2026” en favor del equipo mejor posicionado de la disputa. Si ninguno de estos métodos marca una diferencia, se acudirá a un sorteo del Comité Ejecutivo de la LPF.

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