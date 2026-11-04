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Los rumores sobre el futuro de Colapinto: su situación con Alpine y quiénes lo miran de cerca

En los últimos días circularon versiones de que otras escuderías, como Williams, estarían tras los pasos del argentino, quien ya fue confirmado para 2027

4 de noviembre 2026 · 11:18hs
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Flavio Briatore impulsó la llegada de Franco Colapinto a Alpine a finales de 2024.

Flavio Briatore impulsó la llegada de Franco Colapinto a Alpine a finales de 2024.

Franco Colapinto genera revoluciones en redes sociales constantemente, así sea por sus rendimientos en la Fórmula 1 o por sus declaraciones en los medios. El fenómeno del piloto argentino provoca furor en los fanáticos, que en los últimos días lo vincularon a las principales escuderías de la categoría para el próximo año.

El pilarense fue confirmado por Alpine para la temporada 2027 y continuará en el equipo francés, que a finales de 2024 acordó su incorporación a préstamo desde Williams, que lo formó durante su etapa como juvenil y le entregó su primera oportunidad en la F1 como reemplazo de Logan Sargent.

En principio, Colapinto habría firmado un vínculo con la escudería francesa por cinco años, por lo que podría prolongar su estadía hasta 2029, aunque los tiempos no fueron confirmados oficialmente por ninguno de los protagonistas. Cabe aclarar que su titularidad no está asegurada para todo ese periodo, sino que cada temporada debe ratificarse para que el argentino continúe.

Colapinto mostró un gran rendimiento en México, pero se quedó sin puntos por una penalización.

Colapinto mostró un gran rendimiento en México, pero se quedó sin puntos por una penalización.

La mirada de las grandes escuderías

Más allá de los rumores que circularon en redes sociales, lo concreto es que casi todos los equipos confirmaron su alineación de pilotos titulares para la próxima temporada. Las únicas butacas que restan anunciarse son las dos de Racing Bulls y una de Haas, ya que este último confirmó al brasileño Rafael Camara y negocia los últimos detalles de la continuidad de Oliver Bearman.

Ante los movimientos de varios equipos, los rumores del paddock circulan con velocidad, pero en muchas ocasiones no son más que consultas y conversaciones entre las direcciones de las escuderías.

>> Leer más: Alpine busca revertir la sanción a Colapinto: el antecedente que podría jugarle a favor

Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren tienen contratos extensos con sus pilotos principales, por lo que la aparición de Colapinto en uno de estos equipos deberá esperar al menos un año más. A su vez, el 2027 podría traer muchos cambios en la Fórmula 1 y es difícil asegurar quiénes continuarán en la categoría.

Williams sigue su evolución

El acuerdo del argentino con Alpine para la próxima temporada contemplaría la chance de renovar automáticamente su contrato por un año más, gracias a una cláusula de 1+1 que le permitiría continuar en 2028 si cumple con algunos requisitos de rendimiento.

No obstante, el flojo rendimiento de Williams en este año de la mano de Carlos Sainz y Alex Albon generó la duda de los seguidores del pilarense, quienes plantearon la posibilidad de que exista una “cláusula de repesca” en caso de que la escudería británica quiera recuperar a Colapinto.

>> Leer más: Franco Colapinto corre en Interlagos: días y horarios del GP de Brasil de la Fórmula 1

“Ya veremos qué nos depara en el futuro más allá de eso, pero él es piloto de Alpine y ahí es donde está su futuro”, aseguró James Vowles, director de Williams, durante una entrevista con ESPN hace unos meses.

Franco Colapinto y Pierre Gasly fueron confirmados por Alpine para 2027.

Franco Colapinto y Pierre Gasly fueron confirmados por Alpine para 2027.

Los pilotos confirmados de la Fórmula 1 para 2027

  • Mercedes: Kimi Antonelli / George Russell
  • Ferrari: Lewis Hamilton / Charles Leclerc
  • Red Bull: Max Verstappen / Isack Hadjar
  • McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri
  • Alpine: Franco Colapinto / Pierre Gasly
  • Haas: Rafael Camara
  • Audi: Gabriel Bortoleto / Nico Hulkenberg
  • Williams: Carlos Sainz / Alex Albon
  • Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll
  • Cadillac: Sergio Pérez / Valtteri Bottas

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