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Sorpresa y lágrimas en "MasterChef Celebrity": un jurado renunció después de más de diez años

Durante la primera parte de la gran final, uno de los chefs emocionó a todos los presentes al comunicar que sería su última vez en el programa

19 de marzo 2026 · 12:46hs
Donato de Santis anunció su salida de MasterChef Celebrity

Donato de Santis anunció su salida de "MasterChef Celebrity"

El programa culinario que durante varios meses puso a cocinar a los famosos está a punto de llegar a su fin. Con Ian Lucas y “La Reini” como finalistas, esta noche se definirá quién será el ganador de "MasterChef Celebrity". En la antesala de la gran final, el reality vivió en sus últimas galas momentos cargados de emoción.

En la última emisión, durante la primera parte de la gran final, uno de los chefs emocionó a todos los presentes al comunicar que sería su última vez en el programa. Se trata de Donato de Santis, el reconocido cocinero que, tras más de doce años como jurado, dejará el certamen.

El anuncio generó tristeza, emoción y sorpresa, ya que se trata de uno de los jurados más queridos del formato y una figura histórica dentro del programa.

>> Leer más: "MasterChef Celebrity": el reality que dominó el rating y llega a su final entre escándalos

La despedida de Donato de Santis en MasterChef

En medio de la primera gala de la final de "MasterChef", Donato de Santis interrumpió a la conductora para hacer un importante comunicado. “Wanda, un segundo. Te voy a pedir tres minutos para algo mío, personal”, expresó el jurado.

“Hice diez ediciones, con esta, de MasterChef, donde la pasé espectacular. La verdad, fue hermoso. Lo que quiero decir es que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Es mi última participación”, continuó.

La reacción de los presentes fue inmediata: todos quedaron sorprendidos. Incluso Wanda respondió con un “¿Qué?”.

“Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, a estos colegas. A vos, Wanda, una persona increíble, con un gran corazón, una generosidad y una excelencia enormes”, agregó el chef.

“No voy a poder seguir. Yo no sabía nada de esto”, dijo ella con lágrimas en los ojos.

Luego, De Santis agradeció a todos aquellos que hicieron posible el reality show: “A ellos, los finalistas, a todos los exparticipantes, a todos ustedes, desde los que están en la recepción hasta la más alta esfera. Y no dejar, por último, el público que siempre te critica, (…) siempre estuvo presente, me acompañó por todo este tiempo. Perdón que agarré este momento, porque necesitamos entrar en el mérito de ustedes, pero son estos minutitos y les agradezco a todos. Muchísimas, muchísimas gracias".

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>> Leer más: La final de "MasterChef Celebrity": cuándo es y quiénes son los finalistas

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