La Reini expuso a Rusherking en "Masterchef Celebrity": "Muy buena la fama que tiene"

Con complicidad, la influencer le dio la bienvenida a Rusherking con un comentario picante sobre su pasado sentimental que desató risas en todo el estudio

La última gala de “Masterchef Celebrity” fue especial por la incorporación de los participantes que triunfaron en el repechaje y, entre ellos, fue Rusherking el que más presencia tuvo. Es que cuando Sofía Gonet, mejor conocida como “La Reini”, soltó un comentario acerca del cantante, todo el estudio quedó sorprendido.

El pie lo dio Wanda Nara , en su rol de conductora, cuando le preguntó a la Reini qué pensaba sobre Rusherking , uno de los más nuevos de la competencia. “Me parece muy talentoso y muy bello” , fue lo primero que opinó la influencer acerca del recién llegado.

En la siguiente oración, ya fue por todo: “No sé si está de novio pero yo tengo varias amigas que han pasado por ahí” , comentó con sonrisa cómplice. Cuando las risas de los participantes y jurados inundaron el estudio, la influencer aprovechó para aclarar la cuestión: “Muy buena la fama que tiene”.

Ante toda esta situación, Wanda aprovechó para darle la bienvenida a Rusher: “Esta es una manera de bautizarte, bienvenido a la competencia” . Por su parte, el cantante, que se reía con un poco de vergüenza, expresó jugando con la ironía: “Me hacen sentir re cómodo, muchas gracias”.

Wanda, sintetizó la dinámica del programa: “Generalmente, te vas a sentir incómodo y cuando te sientas cómodo, simplemente es porque te estás yendo de la competencia”. En privado, Rusher demostró sentirse listo para el tono del certámen cuando le confesó a la cámara: “Quiero ver como es la presión de estar acá jugando ahora en serio, así que estamos acá para darlo todo”.

El ingreso de Rusherking a “Masterchef Celebrity”

La competencia de cocina vivió recientemente un intenso repechaje lleno de emociones. Entre bienvenidas y despedidas, algunos antiguos participantes abandonaron el certamen mientras otros nuevos lograron incorporarse. Por su parte, Rusherking fue el primero de los nuevos en hacerse un lugar entre los cocineros.

El cantante se jugó su pase en la cuarta gala de repechaje. El mano a mano final quedó entre Julia Calvo, quien buscaba su "segunda oportunidad" en el certamen, y el cantante. Por decisión de los comensales, Rusher fue el ganador del duelo y por ende, quien se quedó con el primer boleto para continuar en el reality. En ese momento, Damián Betular le entregó el delantal blanco al concursante e inmediatamente subió al balcón para festejar con sus compañeros.

El músico no pudo contener la emoción y mostró su entusiasmo por seguir en carrera: "Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva".