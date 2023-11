Quién es Louta, el telonero budista que abrirá los shows de Taylor Swift en Argentina

Louta, artista porteño de 29 años, viene explorando distintos géneros y realizando colaboraciones con destacados artistas de la escena musical argentina, como “Quereme” con Wos, “Ayer te vi” con Zoe Gotusso. y “Paranoia Pop” con Bándalos Chinos.

Además, en el último tiempo comenzó a llevar por toda Latinoamérica su música presentándose en distintos festivales en países limítrofes como el Lollapalooza en Chile, el Asunciónico en Paraguay, el Festival Estéreo Picnic en Colombia y AXE Ceremonia en México.

No obstante, al llegar la noticia a las “swifties”, comunidad de fans de Taylor Swift, las reacciones no fueron uniformes. Por un lado, quienes conocían la carrera y el desempeño de Louta se mostraron felices de que el cantante sea designado como telonero. Por otro lado, hay quienes se preguntaron: ¿quién es y qué hizo Louta?

Louta, el telonero budista de Taylor Swift

Jaime Martín James, más conocido como Louta, nació en junio de 1994 y se crió en una casa donde se respiraba arte. Con una madre bailarina y coreógrafa y un padre inmerso en el mundo teatral, fundador de grandes compañías teatrales como Fuerza Bruta y De la Guarda, todo estaba dispuesto para que Louta tomara un camino artístico.

Al terminar la secundaria, Jaime se sintió perdido. Frente a esto, a sus 18 años decidió comenzar su carrera de DJ y emprender un viaje a Europa, donde descubrió algo que sería trascendental para su formación como artista: el budismo. Un dato particular es que Louta se encontró con esta religión en medio de un episodio depresivo. Adoptar este estilo de vida fue lo que lo ayudó a recuperar su estabilidad psíquica y a comenzar definitivamente su exploración musical.

Durante 2015, en plena inserción en el budismo, Jaime se propuso escribir un disco, y lo cumplió. Así nació "Louta", en 2016, su nombre artístico y su primer álbum, que era un compilado de 8 canciones. En ese mismo año y con esas pocas canciones logró presentarse en aclamados escenarios, como el LollaPalooza y el Cosquín Rock.

Luego, en 2018, lanzó su segundo disco, llamado “Enchastre”. De este album salieron grandes hits, como el antes mencionado “Ayer te vi” junto a Zoe Gotusso.

Ya posicionado como una de los artistas más trascendentes de la escena indie argentina, en 2019 alcanza un hito ansiado por cualquier músico del país: participar de una Bizarrap Session.

Louta participó de una edición temprana, la número 20. Al día de hoy, el video oficial cosecha más de 20 millones de reproducciones.

Durante la pandemia, Louta publicó su tercer album “2030”, con 10 canciones. Además, en 2022 sacó a la luz “Quereme”, con Wos, su single más escuchado hasta el momento.

“Louta”, la historia detrás del nombre

El pseudónimo que Jaime Martín James eligió para su carrera musical siempre despierta interrogantes: ¿qué significa? ¿Por qué Louta? No obstante, cada vez que se lo preguntan, el artista tiene que dar la misma explicación, que “Louta” no tiene ningún significado en particular.

En cambio, Jaime eligió este nombre artístico para que actuara como una “marca”, en orden de que resuene y que se logre instalar en la industria musical. “Es como decir Adidas”, explicó Louta cuando en una entrevista le preguntaron sobre su pseudónimo, dejando en claro que el mismo no tiene un significado oculto, si no que es un “concepto”.

“Yo creo que Louta va a ser cada vez más un concepto, es lo que quiero. El día de mañana podría ser no solamente mi cara, que se abran más personajes, que cante otro o que aparezca un monstruo escondido tres días en la ciudad”, señaló en una entrevista con el diario La Nación, mostrando la versatilidad y la expansión de su nombre artístico.

Louta.jpg Louta armó una sala de estar en el escenario, buscando distanciarse del modelo convencional de show.

En ese sentido, la presencia escénica de Louta también destaca por su originalidad, rompiendo con los modelos tradicionales. En sus performances, el foco no está puesto sólo en la música, sino también en la escenografía, las luces, el baile y el ambiente. En sus ultima presentaciones, Louta armó una sala de estar en el escenario, buscando distanciarse del modelo convencional de show.