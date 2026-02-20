La Capital | Zoom | Jacob Elordi

Quién es Jacob Elordi, el actor de ''Cumbres Borrascosas'' del que todos hablan

El australiano es uno de los nuevos galanes de Hollywood. Con 28 años, ya ha participado en producciones destacadas y se encuentra nominado al Oscar

20 de febrero 2026 · 11:01hs
Jacob Elordi está nominado al Oscar por su interpretación en Frankenstein de Guillermo del Toro

Jacob Elordi está nominado al Oscar por su interpretación en ''Frankenstein' de Guillermo del Toro

Desde que ‘’Cumbres Borrascosas’’ llegó a los cines, el público encontró mucho para decir acerca de la película, pero fundamentalmente acerca de Jacob Elordi, el actor que interpreta a Heathcliff y se viene consagrando como uno de los galanes favoritos de las nuevas generaciones. Elordi, que ya tenía sus fans, despertó un enorme interés en el público ya que, en definitiva, la está rompiendo en Hollywood y hasta es candidato a llevarse un Oscar.

Jacob Elordi nació en Brisbane, Australia, y tiene 28 años. Forma parte de la nueva ola de talentos que se está abriendo paso en Hollywood. Algunos todavía recuerdan su primer gran papel en ‘’El stand de los besos’’ en Netflix, otros lo conocieron por la serie ‘’Euforia’’ y desde que salió ‘’Cumbres Borrascosas’’, todo el mundo quiere saber de dónde salió este actor multifacético que mide 1,80 y promete convertirse en una de las joyas de la industria.

>>Leer más: Furor y polémica por "Cumbres Borrascosas": ¿vale la pena verla en el cine?

Dónde actuó Jacob Elordi: sus primeros trabajos

Aunque hace relativamente poco que ha adquirido un nivel alto de fama internacional, lo cierto es que Elordi viene apareciendo en producciones destacadas desde hace una década.

Su primer papel lo obtuvo en 2018 para la película australiana ‘’Swinging Safari’’, en la que interpretó el papel de Rooster. Pero su primera experiencia en un set de filmación había sido con ‘’Piratas del Caribe: La venganza de Salazar’’ (2017), donde ocupó el lugar de extra.

Su gran salto a la fama lo tuvo por su interpretación de Noah Flynn en la comedia romántica de Netflix ‘’El stand de los besos’’ (‘’The Kissing Booth’’). Este papel lo repitió en la secuela ‘’El stand de los besos 2’’ y la tercera película ‘’El stand de los besos 3’’.

En 2019, el actor tuvo su acercamiento con el cine de terror al protagonizar la película ‘’The Mortuary Collection’’. Ese mismo año comenzó a interpretar otro de los papeles que mayor reconocimiento le darían cuando se puso en la piel de Nate Jacobs en la exitosa serie de televisión de HBO ‘’Euphoria’’, que mantiene a los seguidores expectantes con el estreno de su tercera temporada este año.

Sus papeles más actuales

En 2020, Elord protagonizó ‘’2 Hearts’’, una película que se hizo conocida más tarde por su inclusión en el catálogo de Netflix. En 2022 tuvo una participación en la cinta ‘’Deep Water’’ en la que se codeó con actores consolidados como Ana de Armas y Ben Affleck. El 2023 fue un año crucial para Elordi gracias a su papel de Félix Catton en ‘’Saltburn’’ y su interpretación de Elvis Presley en ‘’Priscilla’’ de Sofia Coppola. En este momento, la crítica especializada empezó a halagar el potencial del actor.

En 2024 estrenó la película ‘’Oh, Canada’’, en la que interpretó al joven Leonard Fife. En 2025 se convirtió en un monstruo como el protagonista de ‘’Frankenstein’’ de Guillermo del Toro, actuación que le valió la nominación a los Oscar de este año. El 2026 lo inició con el boom de ‘’Cumbres Borrascosas’’ en la que se llevó todas las miradas por su papel de Heathcliff y su química con Margot Robbie en el papel de Catherine Earnshaw.

elordi
Jacob Elordi en ''Cumbres borrascosas''

Jacob Elordi en ''Cumbres borrascosas''

Con la variedad y complejidad de sus papeles, Elordi se encargó de demostrar su capacidad de interpretar un rango amplio de personajes. Desde un galán hasta un monstruo, desde las clases más altas hasta las más bajas y desde los romances hasta las tragedias, Jacob Elordi sabe ocupar el papel que se le asigna con una presencia distintiva en pantalla. Y es esa pluralidad de interpretaciones la que le ha valido un reconocimiento indiscutible.

>>Leer más: Todos los nominados a los Oscar 2026: ¿qué pasó con "Belén"?

El nuevo galán tal vez no quiera ser el nuevo galán

Por sus actuaciones, Jacob Elordi se ha puesto en el foco de toda una generación que ha visto su potencial como nuevo galán de Hollywood, especialmente a partir del estreno de ''Cumbres Borrascosas'' en donde las escenas de tensión y pasión son varias. Es que ya desde su papel en ''El stand de los besos'' el público más bien adolescente lo colocó en el centro de la escena pop, pero Elordi tuvo cuidado con esa cuestión. En diversas entrevistas, el actor confesó que ese gran éxito lo podría haber dejado limitado a la interpretación de un solo tipo de personaje, una idea que quedaba chica para su ambición.

A raíz de esa posibilidad, el actor comenzó a ser bastante selectivo con sus proyectos, eligiendo dramas intensos y papeles desafiantes que lo llevaron a formar parte de producciones lideradas por personas de renombre en la industria cinematográfica. Esto también puede tener que ver con su devoción por el cine clásico y las direcciones de autor, confesiones que realizó en distintas entrevistas.

Su profesionalidad se nota también en su perfil social. A diferencia de otros famosos, Elordi mantiene una imagen pública más bien reservada. No tiene una cuenta de Instagram ni usa las redes sociales. Según comentó públicamente, prefiere mantenerse alejado de las redes para no perder su vida y preservar su privacidad.

elordi 2
Noticias relacionadas
Eric Dane interpretando el papel de Mark Sloan en la serie Greys Anatomy

Murió Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria"

Laura Pausini interpretó el clásico de Fito Paez

Laura Pausini homenajeó a Fito con una versión propia de "Mariposa Tecknicolor"

Twin Peaks, del director David Lynch, es una de las series de misterio más aclamadas y se puede ver de forma gratuita 

Tres series imperdibles que se pueden ver gratis

El Indio Solari lanzó fuertes críticas sobre Javier Milei. 

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Lo último

Reforma laboral: el oficialismo consiguió dictamen y el Senado buscará aprobarla el viernes

Reforma laboral: el oficialismo consiguió dictamen y el Senado buscará aprobarla el viernes

Qué es la prosopagnosia, la ceguera facial que no permite reconocer rostros que padece Brad Pitt

Qué es la prosopagnosia, la "ceguera facial" que no permite reconocer rostros que padece Brad Pitt

Alopecia: un nuevo fármaco contra la calvicie demostró resultados prometedores

Alopecia: un nuevo fármaco contra la calvicie demostró resultados prometedores

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

La zona de acceso al puerto de la ciudad se llenó de transportes de carga. En la autopista a Santa Fe hubo demoras por un choque con un auto

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones
La Región

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Ovación
Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

Por Luis Castro
Ovación

Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

En Newells, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Policiales
Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

La Ciudad
Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían

Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
POLICIALES

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano
Información General

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
La Ciudad

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región
La Ciudad

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado
Política

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país
Economía

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Política

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %
Economía

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular
Zoom

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
La Ciudad

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
Información General

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida