Quién es Jacob Elordi, el actor de ''Cumbres Borrascosas'' del que todos hablan

El australiano es uno de los nuevos galanes de Hollywood. Con 28 años, ya ha participado en producciones destacadas y se encuentra nominado al Oscar

Desde que ‘’Cumbres Borrascosas’’ llegó a los cines, el público encontró mucho para decir acerca de la película, pero fundamentalmente acerca de Jacob Elordi , el actor que interpreta a Heathcliff y se viene consagrando como uno de los galanes favoritos de las nuevas generaciones. Elordi, que ya tenía sus fans, despertó un enorme interés en el público ya que, en definitiva, la está rompiendo en Hollywood y hasta es candidato a llevarse un Oscar.

Jacob Elordi nació en Brisbane, Australia, y tiene 28 años. Forma parte de la nueva ola de talentos que se está abriendo paso en Hollywood. Algunos todavía recuerdan su primer gran papel en ‘’El stand de los besos’’ en Netflix, otros lo conocieron por la serie ‘’Euforia’’ y desde que salió ‘’Cumbres Borrascosas’’, todo el mundo quiere saber de dónde salió este actor multifacético que mide 1,80 y promete convertirse en una de las joyas de la industria.

Aunque hace relativamente poco que ha adquirido un nivel alto de fama internacional, lo cierto es que Elordi viene apareciendo en producciones destacadas desde hace una década.

Su primer papel lo obtuvo en 2018 para la película australiana ‘’Swinging Safari’’, en la que interpretó el papel de Rooster. Pero su primera experiencia en un set de filmación había sido con ‘’Piratas del Caribe: La venganza de Salazar’’ (2017), donde ocupó el lugar de extra.

Su gran salto a la fama lo tuvo por su interpretación de Noah Flynn en la comedia romántica de Netflix ‘’El stand de los besos’’ (‘’The Kissing Booth’’). Este papel lo repitió en la secuela ‘’El stand de los besos 2’’ y la tercera película ‘’El stand de los besos 3’’.

En 2019, el actor tuvo su acercamiento con el cine de terror al protagonizar la película ‘’The Mortuary Collection’’. Ese mismo año comenzó a interpretar otro de los papeles que mayor reconocimiento le darían cuando se puso en la piel de Nate Jacobs en la exitosa serie de televisión de HBO ‘’Euphoria’’, que mantiene a los seguidores expectantes con el estreno de su tercera temporada este año.

Sus papeles más actuales

En 2020, Elord protagonizó ‘’2 Hearts’’, una película que se hizo conocida más tarde por su inclusión en el catálogo de Netflix. En 2022 tuvo una participación en la cinta ‘’Deep Water’’ en la que se codeó con actores consolidados como Ana de Armas y Ben Affleck. El 2023 fue un año crucial para Elordi gracias a su papel de Félix Catton en ‘’Saltburn’’ y su interpretación de Elvis Presley en ‘’Priscilla’’ de Sofia Coppola. En este momento, la crítica especializada empezó a halagar el potencial del actor.

En 2024 estrenó la película ‘’Oh, Canada’’, en la que interpretó al joven Leonard Fife. En 2025 se convirtió en un monstruo como el protagonista de ‘’Frankenstein’’ de Guillermo del Toro, actuación que le valió la nominación a los Oscar de este año. El 2026 lo inició con el boom de ‘’Cumbres Borrascosas’’ en la que se llevó todas las miradas por su papel de Heathcliff y su química con Margot Robbie en el papel de Catherine Earnshaw.

elordi Jacob Elordi en ''Cumbres borrascosas''

Con la variedad y complejidad de sus papeles, Elordi se encargó de demostrar su capacidad de interpretar un rango amplio de personajes. Desde un galán hasta un monstruo, desde las clases más altas hasta las más bajas y desde los romances hasta las tragedias, Jacob Elordi sabe ocupar el papel que se le asigna con una presencia distintiva en pantalla. Y es esa pluralidad de interpretaciones la que le ha valido un reconocimiento indiscutible.

El nuevo galán tal vez no quiera ser el nuevo galán

Por sus actuaciones, Jacob Elordi se ha puesto en el foco de toda una generación que ha visto su potencial como nuevo galán de Hollywood, especialmente a partir del estreno de ''Cumbres Borrascosas'' en donde las escenas de tensión y pasión son varias. Es que ya desde su papel en ''El stand de los besos'' el público más bien adolescente lo colocó en el centro de la escena pop, pero Elordi tuvo cuidado con esa cuestión. En diversas entrevistas, el actor confesó que ese gran éxito lo podría haber dejado limitado a la interpretación de un solo tipo de personaje, una idea que quedaba chica para su ambición.

A raíz de esa posibilidad, el actor comenzó a ser bastante selectivo con sus proyectos, eligiendo dramas intensos y papeles desafiantes que lo llevaron a formar parte de producciones lideradas por personas de renombre en la industria cinematográfica. Esto también puede tener que ver con su devoción por el cine clásico y las direcciones de autor, confesiones que realizó en distintas entrevistas.

Su profesionalidad se nota también en su perfil social. A diferencia de otros famosos, Elordi mantiene una imagen pública más bien reservada. No tiene una cuenta de Instagram ni usa las redes sociales. Según comentó públicamente, prefiere mantenerse alejado de las redes para no perder su vida y preservar su privacidad.