Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

El ataque sucedió el jueves a la noche en Hilarión de la Quintana al 2600, en la zona sur de Rosario.

Una motociclista fue baleada en la noche del jueves en la zona sur de Rosario por dos hombres que iban bicicleta. El ataque sucedió cerca de las 22.30 de ayer en Hilarión de la Quintana al 2600 y por el momento los agresores no pudieron ser detenidos.

El incidente se produjo cuando la víctima conducía una moto por la mencionada arteria y en un momento dos hombres, que iban en bicicleta, la interceptaron y le efectuaron un disparo de arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima recibió un impacto en un hombro. El caso fue denunciado a la central de Emergencias 911 y en el lugar la policía halló una vaina servida de calibre 9 milímetro.

>> Leer más: Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

La mujer, cuyos datos no trascendieron, fue derivada a un centro médico, mientras desde la fuerza de seguridad se realizó un patrullaje en busca de los responsables del hecho, algo que no dio resultados positivos hasta el momento. La víctima fue asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias y derivada a un sanatorio del centro.

Según las fuentes, presentaba una herida con orificio de entrada y de salida en hombro derecho. quedó internada en observación, pero fuera de peligro.