La Capital | Zoom | series

Tres series imperdibles que se pueden ver gratis

A la par de las plataformas más tradicionales, algunos sitios ofrecen acceso a series y películas de forma legal, segura y gratuita. Tres recomendaciones para el fin de semana

20 de febrero 2026 · 08:00hs
Twin Peaks

''Twin Peaks'', del director David Lynch, es una de las series de misterio más aclamadas y se puede ver de forma gratuita 

El mundo del streaming tiene tantas ofertas que parece imposible decidir qué ver y dónde. A la par de las plataformas más tradicionales en las que muchos usuarios pagan suscripciones, también existen plataformas que ofrecen un catálogo de series y películas de forma gratuita, con títulos que no aparecen en otros sitios. Por eso, vale la pena conocer su oferta.

Desde que Magis TV, una de las plataformas más utilizadas para disfrutar de producciones audiovisuales, dejó de funcionar en Argentina, los usuarios estuvieron recorriendo internet buscando nuevas alternativas para disfrutar de obras de forma gratuita. Afortunadamente, muchas series y películas reconocidas se pueden encontrar en otras plataformas de manera legal, segura y sin pagos ni suscripciones de por medio.

A continuación, una lista de tres series recomendadas ideales para empezar este fin de semana.

>>Leer más: Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Tres series imperdibles que se pueden ver gratis

1- ‘’Sherlock’’ (2010)

Misterio, enigma e ingenio, tres palabras que describen la esencia de la serie ‘’Sherlock’’. Llena de suspenso, la producción sigue al detective más reconocido de Inglaterra, Sherlock Holmes. En esta versión contemporánea sobre las historias de Sir Arthur Conan Doyle, los espectadores se meten de lleno en cada uno de los casos criminales, siguiendo las pistas a la par del detective Sherlock y su mano derecha Watson, un veterano de la guerra de Afganistán.

La serie se puede ver de forma gratuita a través de Mercado Play, la sección de streaming de Mercado Libre. Se divide en 4 temporadas de 3 o 4 capítulos cada una, y sus episodios duran alrededor de 90 minutos. Se trata de una serie imperdible para los amantes del suspenso y de los casos criminales.

2- ‘’Twin Peaks’’ (1990)

Muchos consideran a ‘’Twin Peaks’’ una de las series más relevantes en la historia de las producciones de misterio. Creada por el aclamado director David Lynch, la serie sigue al agente especial del FBI, Dale Cooper, quien llega a la localidad maderera de Twin Peaks para investigar el asesinato de Laura Palmer, una estudiante muy popular. Mientras investiga, el agente va conociendo a los habitantes del lugar y a sus conductas singulares, descubriendo que por allí ocurren cosas extrañas.

Tras su estreno en 1990, ‘’Twin Peaks’’ se volvió un producto de culto. Sus 22 capítulos, divididos en dos temporadas, se pueden disfrutar de forma gratuita a través de Mercado Play. El estilo onírico, oscuro y enigmático de Lynch se ve reflejado en esta serie que vale la pena ver al menos una vez en la vida.

>>Leer más: Por qué la última semana de febrero es perfecta para ver "Twin Peaks"

3- ‘’En terapia’’ (2012)

Protagonizada por Diego Peretti, la serie argentina recrea y se mete de lleno en una de las prácticas habituales de las sociedades modernas como lo son las sesiones de psicoanálisis. En el rol de psicoanalista, Peretti alterna sesiones con diferentes pacientes mientras intenta lidiar con el derrumbe de su propia vida personal.

Con la participación de un elenco argentino destacado (Dolores Fonzi, Leonardo Sbaraglia, Norma Aleandro, Julieta Cardinali, Germán Palacios, Carla Peterson, Luisana Lopilato y Roberto Carnaghi, entre otros), la serie presenta personajes complejos y sigue sus vidas a través de la terapia. Sus tres temporadas están disponibles en Mercado Play.

Noticias relacionadas
Una lista de plataformas de streaming que ofrecen contenido gratuito 

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Eric Dane interpretando el papel de Mark Sloan en la serie Greys Anatomy

Murió Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria"

Laura Pausini interpretó el clásico de Fito Paez

Laura Pausini homenajeó a Fito con una versión propia de "Mariposa Tecknicolor"

El Indio Solari lanzó fuertes críticas sobre Javier Milei. 

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Lo último

Inauguraron un nuevo jardín de infantes en San Martín de las Escobas

Inauguraron un nuevo jardín de infantes en San Martín de las Escobas

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Five Food, la marca de snacks saludables que nació de un proyecto universitario

Five Food, la marca de snacks saludables que nació de un proyecto universitario

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

El ataque sucedió el jueves a la noche en Hilarión de la Quintana al 2600, en la zona sur de Rosario.

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían
La Ciudad

Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
POLICIALES

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Ovación
En Newells, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano
Ovación

En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Newells, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Central sale nuevamente a pista, para acelerar y acentuar el despegue

Central sale nuevamente a pista, para acelerar y acentuar el despegue

Policiales
Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

La Ciudad
Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían
La Ciudad

Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
La Ciudad

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región
La Ciudad

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado
Política

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país
Economía

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Política

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %
Economía

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular
Zoom

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
La Ciudad

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
Información General

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida

Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral
La Ciudad

Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral

Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe
Economía

Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado
Policiales

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Newells, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?