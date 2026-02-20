A la par de las plataformas más tradicionales, algunos sitios ofrecen acceso a series y películas de forma legal, segura y gratuita. Tres recomendaciones para el fin de semana

''Twin Peaks'', del director David Lynch, es una de las series de misterio más aclamadas y se puede ver de forma gratuita

El mundo del streaming tiene tantas ofertas que parece imposible decidir qué ver y dónde . A la par de las plataformas más tradicionales en las que muchos usuarios pagan suscripciones, también existen plataformas que ofrecen un catálogo de series y películas de forma gratuita, con títulos que no aparecen en otros sitios. Por eso, vale la pena conocer su oferta.

Desde que Magis TV, una de las plataformas más utilizadas para disfrutar de producciones audiovisuales, dejó de funcionar en Argentina, los usuarios estuvieron recorriendo internet buscando nuevas alternativas para disfrutar de obras de forma gratuita. Afortunadamente, muchas series y películas reconocidas se pueden encontrar en otras plataformas de manera legal, segura y sin pagos ni suscripciones de por medio.

Tres series imperdibles que se pueden ver gratis

1- ‘’Sherlock’’ (2010)

Misterio, enigma e ingenio, tres palabras que describen la esencia de la serie ‘’Sherlock’’. Llena de suspenso, la producción sigue al detective más reconocido de Inglaterra, Sherlock Holmes. En esta versión contemporánea sobre las historias de Sir Arthur Conan Doyle, los espectadores se meten de lleno en cada uno de los casos criminales, siguiendo las pistas a la par del detective Sherlock y su mano derecha Watson, un veterano de la guerra de Afganistán.

La serie se puede ver de forma gratuita a través de Mercado Play, la sección de streaming de Mercado Libre. Se divide en 4 temporadas de 3 o 4 capítulos cada una, y sus episodios duran alrededor de 90 minutos. Se trata de una serie imperdible para los amantes del suspenso y de los casos criminales.

2- ‘’Twin Peaks’’ (1990)

Muchos consideran a ‘’Twin Peaks’’ una de las series más relevantes en la historia de las producciones de misterio. Creada por el aclamado director David Lynch, la serie sigue al agente especial del FBI, Dale Cooper, quien llega a la localidad maderera de Twin Peaks para investigar el asesinato de Laura Palmer, una estudiante muy popular. Mientras investiga, el agente va conociendo a los habitantes del lugar y a sus conductas singulares, descubriendo que por allí ocurren cosas extrañas.

Tras su estreno en 1990, ‘’Twin Peaks’’ se volvió un producto de culto. Sus 22 capítulos, divididos en dos temporadas, se pueden disfrutar de forma gratuita a través de Mercado Play. El estilo onírico, oscuro y enigmático de Lynch se ve reflejado en esta serie que vale la pena ver al menos una vez en la vida.

>>Leer más: Por qué la última semana de febrero es perfecta para ver "Twin Peaks"

3- ‘’En terapia’’ (2012)

Protagonizada por Diego Peretti, la serie argentina recrea y se mete de lleno en una de las prácticas habituales de las sociedades modernas como lo son las sesiones de psicoanálisis. En el rol de psicoanalista, Peretti alterna sesiones con diferentes pacientes mientras intenta lidiar con el derrumbe de su propia vida personal.

Con la participación de un elenco argentino destacado (Dolores Fonzi, Leonardo Sbaraglia, Norma Aleandro, Julieta Cardinali, Germán Palacios, Carla Peterson, Luisana Lopilato y Roberto Carnaghi, entre otros), la serie presenta personajes complejos y sigue sus vidas a través de la terapia. Sus tres temporadas están disponibles en Mercado Play.