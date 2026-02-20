La Capital | Ovación | Newell's

En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

Newell's es uno de los cuatro equipos que aún no ganaron en el Apertura. Su mal comienzo lo ató al fondo y lo atrapó en su propia confusión

20 de febrero 2026 · 06:10hs
En un marco de idas

Foto: Héctor Río / La Capital

En un marco de idas, vueltas, y cambios permanentes, la dupla Orsi-Gómez no encuentra señales ni huellas de rumbo en Newell's. 

Newell's no pudo alzar banderas de disputa en el inicio del torneo. Ni siquiera pudo poner primera, ni exhibir mínimos gestos de movimiento en sentido positivo, de crecimiento. No pudo presentar sus intenciones, ni sus armas. Todo se transformó muy rápidamente en nubes de incertidumbre debido a las malas actuaciones en las que no se pudieron advertir hasta ahora referencias importantes ni gestos basales de un patrón de juego para el nuevo ciclo que conduce la dupla Orsi-Gómez.

Por su impericia, tras las cinco primeras fechas se hundió en el fondo de la tabla de posiciones y se muestra empantanado y atrapado en su propia confusión. El equipo rojinegro es uno de los cuatro equipos que aún no consiguieron victorias en el Apertura y eso continúa dilatando su despegue y lo obliga a remar de atrás, demasiado temprano.

En el comienzo del certamen exhibió dudas e inconvenientes que lo situaron a la par de Deportivo Riestra, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, en un lote entre los que caminan sin triunfos en la mochila de las deudas, un grupo del que debe salir lo antes que pueda si quiere serle fiel a las ambiciones naturales de protagonismo que fluyen en el parque Independencia, y también para poder inyectarle aire y signos vitales a un proceso que hasta ahora sólo ofreció intentos y pasos fallidos.

Leer más: Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Newell's, con cambios permanentes

En una sintonía de idas, vueltas, y cambios permanentes, producto de no poder hallar señales ni huellas de rumbo convincentes, los entrenadores rojinegros aún no pudieron exponer los lineamientos que pretenden impregnarle a este ciclo.

No apareció ni siquiera un esbozo de una idea de juego y por los malos resultados su transitar se envolvió muy rápidamente de urgencias, críticas y necesidades. Por eso, hoy lo más importante pasa por conseguir el primer triunfo en este torneo, y así poder mirar adelante, con mayor serenidad, confianza y convencimiento en su propuesta, y en las herramientas con las que cuenta para poder conseguir esos objetivos.

Todo lo demás pasa en estos días a un segundo plano. Es que, para poder llegar con cambio de ánimo a los pleitos con Estudiantes y Central de las siguientes jornadas, ambos en el Coloso Marcelo Bielsa, este Newell’s necesita mostrar gestos confiables de reacción.

En ese marco de análisis, si llega a poder traerse tres puntos de la visita a Banfield, se posicionaría mucho mejor, de una manera muy diferente, de cara a un breve tramo que puede ser determinante para la suerte y el destino de la dupla de técnicos leprosos.

Hoy, esa cercanía del clásico, que se jugará el domingo 1º de marzo en el Parque, condiciona las lecturas y los apoyos de la dirigencia. Pero, gran parte del crédito con el hincha rojinegro, los técnicos ya lo perdieron. Para el simpatizante, esto sólo se revierte con evidencias palpables de recuperación y una buena producción y resultado en el clásico.

Leer más: Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Una serie de partidos decisivos

En ese marco de tensiones, preocupaciones y exigencias internas, el próximo duelo ante Banfield, que disputará de visitante, este sábado, a las 19.15, por la 6ª jornada del campeonato, adquiere un valor adicional. Será un partido de vital relevancia, y si lo aprovecha a su favor podrá empezar a enderezarse y a caminar dentro de un sendero de crecimiento, y podrá encarar esta serie de cotejos decisivos con mayor seguridad y determinación.

Vale precisar que este choque corresponderá a un cruce interzonal, y que el Taladro marcha 13º en la zona B, con 4 puntos en 5 partidos. Dentro de los 30 equipos de primera división, el club del gran Buenos Aires transita 27º en la tabla de los promedios, una posición abajo, a cuatro puntos de Newell’s que va en el puesto 26º. Claramente, se medirán dos con necesidades muy similares.

Por su parte, este Newell’s además de ser uno de los cuatro que todavía no ganó en el torneo, marcha último en la zona A, con 2 puntos en 5 cotejos. Por eso, precisa como agua tres puntos de recomposición y de revitalización.

Leer más: Newell's rescató un punto sobre el final contra Deportivo Riestra y le dio respiro a la dupla

Una instancia repleta de complicaciones para Newell's

Esta instancia, repleta de obstáculos y complicaciones, la debe atravesar sabiendo que tiene el clásico a la vuelta de la esquina.

En este breve lapso, antes debe medirse con Estudiantes, en el Parque, por la fecha 7ª del Apertura, el próximo miércoles, a las 19.30. Esa exigencia ante el último campeón argentino representará otra auténtica prueba de fuego para el elenco que dirigen Orsi-Gómez.

Y luego, el domingo 1º de marzo, a las 19.15, afrontará el gran clásico de la ciudad en el Coloso Marcelo Bielsa, con todo lo que eso simboliza y representa para el fútbol de esta ciudad, tan pasional.

La 8ª fecha del torneo, contará con este marco de grandes atractivos, y Newell’s sabe que necesita recobrar la vertical antes de entrar en ese cono de grandes exigencias.

Ante Riestra, otro de los del fondo, no aprovechó esa oportunidad y expuso una muy mala performance, la más pobre de este ciclo que conduce la dupla, que volvió a encender preocupaciones y fantasmas no tan viejos.

Con lo andado hasta este momento, todo se viste de apuros y urgencias, y el margen de acción se achica por su propia impericia. Newell’s tiene otra oportunidad de visitante, ante otro adversario de bajo calibre. Debe sacar réditos mayores a los que obtuvo hasta ahora en el torneo.

El futbolista de 26 años se sumó a la carpeta de posibles incorporaciones de Newells.

Newell's, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Matías Cóccaro, que debió retirarse con una molestia, fue poco abastecido. Newells es un equipo sin juego. 

Newell's no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Francisco Scarpeccio anotó de penal el gol del triunfo de Newells en reserva ante Defensa y Justicia,

La reserva de Newell's consiguió su primer triunfo en el torneo

Armando Méndez dijo que en el segundo tiempo pudieron llegar algo más, con pelotazos.

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

