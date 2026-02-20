La Capital | La Región | Funes

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

Ignacio Rimini, concejal de la ciudad vecina a Rosario, denunció el poco tiempo que se le dio a los interesados para participar de la licitación. Los detalles

20 de febrero 2026 · 10:27hs
El predio se ubicará en el acceso oeste de Funes

El predio se ubicará en el acceso oeste de Funes

Sigue la controversia en Funes por la licitación integral de un centro de convenciones y servicios gastronómicos que lanzó la municipalidad. Desde la oposición sugieren que hubo algún tipo de direccionamiento. "No nos llama la atención que el gobierno municipal arme normativas a gusto de los interesados", expresó Ignacio Rimini, concejal de la localidad vecina a Rosario.

El edil radical denuncia también el poco tiempo que el municipio les dio a los interesados para participar en el proceso y la falta de definiciones técnicas en el pliego. “Hay un apuro por construir un inmueble”, expresó.

Particularmente se quejó de la escasa anticipación con que el municipio dio a conocer los plazos de licitación: menos de un mes, con los feriados de Carnaval de por medio. “No es menor que Funes haga una licitación, pero en este caso se llamó el 26 de enero y en menos de un mes se debe presentar la propuesta", afirmó el concejal en conversación con LT8.

La polémica: poco tiempo y en verano

En cuanto al proyecto, el centro de convenciones estará ubicado en la autopista Rosario-Córdoba y Miguel Galindo y será una iniciativa de gran envergadura. También funcionarán servicios gastronómicos en el espacio, lo que reviste particular interés para un sector de empresarios de los eventos sociales.

"No nos llama la atención que el gobierno municipal arme normativas a gusto de los interesados. Se vio en los últimos seis años de Funes. Vemos un apuro para lanzar una licitación para construir un inmueble", señaló Ignacio Rimini en conversación con LT8.

Además, Rimini destacó la zona privilegiada donde se emplazará: será en el ingreso oeste de Funes, la cara visible de la ciudad y la licitación incluye no solo un salón de convenciones, sino también servicios gastronómicos y predio feria. Por las características de la iniciativa, se esperaba un proceso licitación más "prolijo" por parte del municipio de Funes.

El concejal radical también señaló la falta de definición de cuestiones técnicas en la licitación: "Hay pormenores que no están dentro de la ordenanza y que tampoco la veo en las reglamentaciones, como formas constructivas, que fija los límites de construcción, superficie y demás cuestiones que no están en esta generalidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/2023736455496085752&partner=&hide_thread=false

Otro crítica importante que deslizó Rimini, más allá del el poco tiempo que se le dio a los empresarios para participar de la licitación -quienes se enteraron, en su mayoría, por la prensa-, es que el llamada a concesión fue durante el verano, cuando el Concejo de Funes no tiene está en funciones: "Se llama un proceso licitatorio durante el verano donde el consejo no tiene potestad de sancionar ordenanzas y eso es lo llamativo".

>> Leer más: La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

El proyecto

La licitación en cuestión estipula otorgar una concesión integral del Bloque de Convenciones y Eventos a un único operador privado calificado, en el Parque Educativo, Turístico y Recreativo “Galindo”.

El bloque estará compuesto por un centro de convenciones y salones para eventos, un predio ferial a cielo abierto y servicios gastronómicos complementarios en el predio municipal de unas ocho hectáreas.

funes

La finalidad y objetivos son justamente el desarrollo de actividades feriales y de exposición, la organización de eventos institucionales y privados, la prestación de servicios gastronómicos especializados y la promoción del turismo de negocios y eventos.

Noticias relacionadas
El vuelco del automóvil se produjo este martes poco después de las 6

Funes: dijo que se quedó dormido y volcó en la autopista a Córdoba

Funes tendrá un nuevo centro de convenciones.

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

El caso de la empleada infiel sucedió en el barrio privado San Marino

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

Funes tendrá un nuevo centro de convenciones

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Lo último

Reforma laboral: el oficialismo consiguió dictamen y el Senado buscará aprobarla el viernes

Reforma laboral: el oficialismo consiguió dictamen y el Senado buscará aprobarla el viernes

Qué es la prosopagnosia, la ceguera facial que no permite reconocer rostros que padece Brad Pitt

Qué es la prosopagnosia, la "ceguera facial" que no permite reconocer rostros que padece Brad Pitt

Alopecia: un nuevo fármaco contra la calvicie demostró resultados prometedores

Alopecia: un nuevo fármaco contra la calvicie demostró resultados prometedores

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

La zona de acceso al puerto de la ciudad se llenó de transportes de carga. En la autopista a Santa Fe hubo demoras por un choque con un auto

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones
La Región

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Ovación
Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

Por Luis Castro
Ovación

Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

En Newells, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Policiales
Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

La Ciudad
Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían

Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
POLICIALES

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano
Información General

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
La Ciudad

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región
La Ciudad

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado
Política

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país
Economía

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Política

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %
Economía

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular
Zoom

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
La Ciudad

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
Información General

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida