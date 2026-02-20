La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

Ignacio Rimini, concejal de la ciudad vecina a Rosario, denunció el poco tiempo que se le dio a los interesados para participar de la licitación. Los detalles

Sigue la controversia en Funes por la licitación integral de un centro de convenciones y servicios gastronómicos que lanzó la municipalidad. Desde la oposición sugieren que hubo algún tipo de direccionamiento. "No nos llama la atención que el gobierno municipal arme normativas a gusto de los interesados", expresó Ignacio Rimini, concejal de la localidad vecina a Rosario.

El edil radical denuncia también el poco tiempo que el municipio les dio a los interesados para participar en el proceso y la falta de definiciones técnicas en el pliego . “Hay un apuro por construir un inmueble”, expresó.

Particularmente se quejó de la escasa anticipación con que el municipio dio a conocer los plazos de licitación: menos de un mes, con los feriados de Carnaval de por medio. “No es menor que Funes haga una licitación, pero en este caso se llamó el 26 de enero y en menos de un mes se debe presentar la propuesta", afirmó el concejal en conversación con LT8.

En cuanto al proyecto, el centro de convenciones estará ubicado en la autopista Rosario-Córdoba y Miguel Galindo y será una iniciativa de gran envergadura. También funcionarán servicios gastronómicos en el espacio, lo que reviste particular interés para un sector de empresarios de los eventos sociales.

Además, Rimini destacó la zona privilegiada donde se emplazará: será en el ingreso oeste de Funes, la cara visible de la ciudad y la licitación incluye no solo un salón de convenciones, sino también servicios gastronómicos y predio feria. Por las características de la iniciativa, se esperaba un proceso licitación más "prolijo" por parte del municipio de Funes.

El concejal radical también señaló la falta de definición de cuestiones técnicas en la licitación: "Hay pormenores que no están dentro de la ordenanza y que tampoco la veo en las reglamentaciones, como formas constructivas, que fija los límites de construcción, superficie y demás cuestiones que no están en esta generalidad".

Otro crítica importante que deslizó Rimini, más allá del el poco tiempo que se le dio a los empresarios para participar de la licitación -quienes se enteraron, en su mayoría, por la prensa-, es que el llamada a concesión fue durante el verano, cuando el Concejo de Funes no tiene está en funciones: "Se llama un proceso licitatorio durante el verano donde el consejo no tiene potestad de sancionar ordenanzas y eso es lo llamativo".

El proyecto

La licitación en cuestión estipula otorgar una concesión integral del Bloque de Convenciones y Eventos a un único operador privado calificado, en el Parque Educativo, Turístico y Recreativo “Galindo”.

El bloque estará compuesto por un centro de convenciones y salones para eventos, un predio ferial a cielo abierto y servicios gastronómicos complementarios en el predio municipal de unas ocho hectáreas.

La finalidad y objetivos son justamente el desarrollo de actividades feriales y de exposición, la organización de eventos institucionales y privados, la prestación de servicios gastronómicos especializados y la promoción del turismo de negocios y eventos.