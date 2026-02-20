La Capital | Zoom | Pausini

Laura Pausini homenajeó a Fito Páez con una versión propia de "Mariposa Tecknicolor"

La cantante italiana compartió un adelanto de su álbum "Yo Canto 2" con una reinterpretación del clásico del rosarino

20 de febrero 2026 · 08:53hs
Laura Pausini interpretó el clásico de Fito Paez

Laura Pausini interpretó el clásico de Fito Paez

La cantante italiana Laura Pausini sorprendió en redes sociales a todos sus fanáticos argentinos. La intérprete compartió una propia versión de la canción “Mariposa Tecknicolor”, originalmente interpretada por Fito Páez.

En el marco del lanzamiento de su álbum “Yo Canto 2”, que aún no salió completo, un proyecto en el que interpreta canciones de cantautores de habla hispana de rock y pop de los años 90, la cantante presentó un adelanto en homenaje a Argentina. Con su propio estilo interpretó “Mariposa Tecknicolor”, el clásico del rosarino que fue lanzado en 1994 como primer sencillo de su octavo álbum de estudio, "Circo Beat", y que con el paso del tiempo se convirtió en una de las canciones más emblemáticas del rock argentino.

>> Leer más: Fito Páez regresa en marzo a Rosario con tres conciertos históricos

"Mariposa Teckicolor" por Laura Pausini

Acompañada por una banda y con una guitarra con forma de mariposa en la mano, la cantante italiana Laura Pausini se adueñó de “Mariposa Tecknicolor”, el clásico de Fito Páez, y dejó un mensaje para sus seguidores.

La cantante explicó que eligió esta canción como un tributo especial: “Esta vez quise rendirle homenaje a Argentina y al talento inmenso de Fito Páez". Sobre el significado del tema, Pausini destacó : “Esta canción de 1994 es pura esperanza, una metáfora luminosa sobre transformarse, animarse y volver a empezar”. Y agregó que le encanta porque “evoca amor, libertad, valentía y ganas de transformación personal”.

Además, reconoció que su repertorio en español más popular no suele mostrar su costado más rockero, por lo que decidió apostar por este clásico. Antes de cerrar con una invitación abierta a su público: “Ojalá la sientan tanto como yo… ¿Volamos juntos?”

El álbum "Yo Canto 2" será lanzado oficialmente el 13 de marzo y forma parte de un proyecto en el que la artista rinde homenaje a distintos cantautores de habla hispana que marcaron su camino a lo largo de más de tres décadas de carrera.

Leer más: Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad debe expresarse y no se puede monetizar"

