Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

La zona de acceso al puerto de la ciudad se llenó de transportes de carga. En la autopista a Santa Fe hubo demoras por un choque con un auto

La convocatoria al paro general no bastó para frenar el avance de la reforma laboral en el Congreso, pero tuvo efectos de otro tipo. Luego de la jornada de huelga en todo el país, este viernes aumentó el tránsito de camiones en Rosario y la región a partir de la normalización de distintas actividades.

Los puertos volvieron a funcionar normalmente después de una medida de fuerza que en algunos sectores duró 48 horas debido a protestas sectoriales que habían comenzado el miércoles. En ese contexto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) advirtió a primera hora que había una congestión importante en la zona del cordón industrial, al norte de la ciudad.

En la zona sur se registraron inconvenientes similares. Una gran cantidad de transportistas llegaron a Terminal Puerto Rosario (TPR) y esto restringió el paso vehicular en el cruce de avenida Circunvalación y bulevar 27 de Febrero, de modo que también se generaron algunas demoras en una de las manos del Acceso Sur.

El paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) produjo un cuello de botella por los viajes postergados el último jueves. Luego del cese de actividades, la autopista Rosario-Santa Fe se convirtió en uno de los puntos más sobrecargados por la mayor presencia de camiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/2024777289507000640&partner=&hide_thread=false CONGESTION VEHICULAR - KM 15, altura de San Lorenzo - Sentido a Rosario | Congestión vehicular debido a la gran afluencia de tránsito pesado, camiones detenidos sobre banquina - Circular con precaución. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) February 20, 2026

Voceros de la APSV recomendaron circular con precaución en el kilómetro 15 de la traza. De acuerdo al reporte oficial, varios choferes se detuvieron sobre la banquina, a la altura del cruce con la ruta nacional A012, a la espera del ingreso a los puertos del departamento San Lorenzo.

>> Leer más: Campaña agrícola: las dudas climáticas empiezan a influir en los precios

El acceso sur a la cabecera del cordón industrial no fue el único lugar complicado para manejar debido al aumento del tránsito pesado. En el arranque de la jornada, la agencia santafesina dio cuenta del choque de un camión y un auto en Oliveros.

Camiones TPR Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El operativo por el siniestro vial concluyó algunos minutos después de las 6.30 de la mañana. De esta manera, la autopista quedó liberada en el kilómetro 43, aunque persistían algunas dificultades al sur debido a los bancos de niebla.

Tránsito restringido en el Acceso Sur de Circunvalación

Mientras tanto, la congestión en la entrada al puerto de Rosario provocó una reducción de calzada en la colectora este de avenida Circunvalación. Allí sólo había un carril habilitado para tomar 27 de Febrero desde la mano que va hacia el norte.

La fila de camiones se extendió cerca del acceso a TPR, pero también hubo choferes que estacionaron en otros sectores cuando se llenó la playa de maniobras. A pesar de esta congestión, el Acceso Sur permanecía habilitado para circular en todos los sentidos.