La Capital | Salud | Alopecia

Alopecia: un nuevo fármaco contra la calvicie demostró resultados prometedores

Un tratamiento en estudio mostró un aumento del crecimiento capilar de hasta un 500 % frente al placebo en pacientes con alopecia androgénica

20 de febrero 2026 · 12:28hs
98% de los casos de caída capilar en hombres es por causa hereditaria

98% de los casos de caída capilar en hombres es por causa hereditaria

La caída del cabello, conocida médicamente como alopecia, es una condición que afecta a millones de hombres y mujeres en todo el mundo y que, desde hace décadas, es motivo de preocupación estética y médica. En los últimos meses, el resultado de una serie de estudios despertó interés en el ámbito dermatológico: se trata de un tratamiento prometedor para combatir la calvicie.

La alopecia puede manifestarse de muchas formas y por múltiples causas. Puede afectar únicamente al cuero cabelludo o extenderse a otras zonas del cuerpo. Entre los factores más comunes se encuentran la herencia genética, los cambios hormonales, el envejecimiento natural, el estrés físico o emocional, algunas afecciones médicas, ciertos medicamentos, déficits nutricionales (como hierro o zinc) e incluso peinados que ejercen una tracción excesiva sobre el cabello.

Sin embargo, la causa más frecuente de calvicie es la alopecia androgénica, también conocida como calvicie de patrón masculino o femenino. Esta forma de alopecia tiene un fuerte componente genético y hormonal, y está relacionada con la acción de la dihidrotestosterona (DHT), una hormona que provoca la miniaturización progresiva de los folículos pilosos hasta que estos dejan de producir cabello.

Ante esta situación, algunas personas aceptan la calvicie como parte natural de la vida, otras buscan disimularla o recurren a tratamientos disponibles para frenar la caída y estimular el crecimiento capilar. Actualmente, existen opciones tanto farmacológicas como quirúrgicas, que pueden ralentizar el proceso e incluso lograr cierta recuperación del cabello.

En este sentido, en los últimos meses la empresa farmacéutica Cosmos Pharmaceuticals NV reveló el resultado de una serie de estudios con un fármaco que despertó gran interés en el ámbito dermatológico. Se trata de Clascoterona, un fármaco tópico que actúa directamente sobre el cuero cabelludo bloqueando el efecto local de los andrógenos, las hormonas que en muchas personas aceleran la miniaturización del pelo.

>> Leer más: Aprueban nuevo tratamiento para la alopecia

Qué es la clascoterona

La clascoterona es un medicamento que puede conocerse comercialmente como Winlevi (en su uso para el tratamiento del acné, aprobada desde el 2020) y Breezula (en tratamientos para la alopecia).

Tal como explica el doctor Conrado Estol, “es una droga tópica en la cabeza. Es un bloqueante del andrógeno de la dehidrotestosterona, que es la que hace que se caiga el pelo”.

En este sentido, “el pelo no se cae y se muere y se desaparece, sino que el folículo sigue ahí, potencialmente dormido, y puede reactivarse”. En ese sentido, el objetivo del tratamiento es impedir que las hormonas masculinas continúen afectando al folículo piloso.

Cómo funciona el tratamiento de la clascoterona

La clascoterona es un tratamiento tópico que se aplica directamente sobre el cuero cabelludo y actúa sobre una de las principales causas de la caída del cabello: la acción de las hormonas androgénicas, en especial la dihidrotestosterona (DHT). En la alopecia androgénica, el problema no es que el folículo piloso desaparezca, sino que queda progresivamente debilitado y entra en un estado de inactividad, lo que impide que siga produciendo cabello de manera normal.

Al bloquear de forma localizada los receptores de andrógenos, la clascoterona reduce el impacto de la DHT sobre el folículo, evitando su miniaturización y creando condiciones más favorables para que el cabello vuelva a crecer. Este enfoque permite actuar directamente en la zona afectada, sin necesidad de tratamientos sistémicos.

Según señala el doctor Conrado Estol, “en los estudios, la cantidad de pelo en los pacientes que recibieron el medicamento aumentó más del 500 por ciento; donde había 20 pelos, de repente había 100”. En este sentido, el laboratorio desarrollador ya inició los trámites regulatorios ante la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) y la EMA (Agencia Europea de Medicamentos), y se espera que este tratamiento pueda estar disponible en el corto plazo.

De confirmarse su aprobación, la clascoterona podría convertirse en una nueva herramienta clave dentro del tratamiento de la alopecia androgénica.

>> Leer más: ¿Sufrís pérdida de cabello? Tenés síntomas de calvicie?

Los ensayos del tratamiento de clascoterona

En mayo de 2025, la farmacéutica irlandesa Cosmo Pharmaceuticals NV dio a conocer resultados obtenidos a partir de dos ensayos clínicos de Fase III realizados con su tratamiento a base de clascoterona.

Los ensayos incluyeron a cerca de 1.500 hombres diagnosticados con alopecia androgénica. Los participantes fueron asignados de manera aleatoria para recibir un placebo sin principios activos o una solución tópica de clascoterona al 5 % dos veces por día durante seis meses, aplicada sobre las zonas afectadas del cuero cabelludo.

En ambos ensayos, los pacientes que utilizaron clascoterona lograron una recuperación capilar significativamente mayor que aquellos que recibieron una sustancia sin efecto terapéutico. En uno de los estudios, incluso, se observó un incremento superior al 500 % en el crecimiento del cabello respecto del grupo placebo.

En uno de los ensayos, los usuarios tratados con clascoterona mostraron una mejora del 539 % en la recuperación del cabello en comparación con el grupo placebo, mientras que en el segundo la mejora fue del 168 %. No obstante, la empresa aclaró que la cantidad absoluta de cabello recuperado fue similar en ambos grupos que recibieron el tratamiento activo.

