Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían

Mientras Amsafé considera insuficiente el aumento del 12,5% semestral, ATE y UPCN se inclinarían por dar el visto bueno este viernes

20 de febrero 2026 · 09:01hs
La última ronda de reuniones paritarias se desarrolló entre el miércoles y el jueves.

Los gremios docentes y sindicatos de trabajadores de la administración central definen este viernes si aceptan o el aumento salarial propuesto en las paritarias 2026 en Santa Fe. Todo anticipa un escenario dispar: los docentes se inclinarían por el rechazo con medidas de fuerza, pero la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y UPCN tomarían el camino hacia un acuerdo.

La propuesta oficial contempla el reconocimiento de un desfase del 3 por ciento correspondiente a la inflación del año pasado y establece un aumento semestral del 12,5 por ciento. La recomposición se distribuye de la siguiente manera: 2,6% en enero; 2,1% en febrero; 2,2% en marzo; 2% en abril y mayo; y 1,6% en junio.

Además, el gobierno sostiene su política de actualización con un monto fijo mínimo para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos. El piso de incremento sobre los haberes del período siguiente será de $170.000.

Una oferta con respuestas dispares en paritarias

La oferta incluye también correcciones sectoriales. Para el personal asistencial hospitalario —que abarca áreas de salud y desarrollo social— se incrementará en un 50% el suplemento que ya perciben. En el caso de portería y asistentes escolares, el adicional aumentará un 100%, pasando de $75.000 a $150.000.

Por el lado de los docentes, además de los porcentajes generales, la propuesta fija un piso garantizado de $270.000 desde febrero, compuesto por $170.000 como incremento mínimo y $100.000 por capacitación docente. El ministro de Educación, José Goity, afirmó que con esta oferta “ningún maestro de grado con 25 horas semanales sin antigüedad va a ganar menos de $1.300.000”.

>> Leer más: Paritarias: cuáles son los gremios que cerraron mayor aumento de sueldo para febrero de 2026

Sin embargo, en las reuniones el clima fue diferente según el sector. Mientras los dirigentes de ATE y UPCN se retiraron conformes del encuentro con los funcionarios, desde Amsafé calificaron la propuesta como insuficiente y sostienen que el desfase salarial acumulado alcanza el 33 por ciento, muy por encima del 3% reconocido por la administración provincial.

En este contexto, tanto en la asamblea gremial de la seccional Santa Fe como Rosario —las más numerosas— se definieron mociones de rechazo con paro el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo. Por eso, todo indica que en la asamblea provincial de este viernes se impondrá la postura de iniciar un plan de lucha, lo que abriría un nuevo frente de conflicto en el arranque del año escolar.

