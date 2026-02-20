La Capital | La Ciudad | choques

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Sucedió este viernes a la altura de Funes. En uno de los siniestros participaron tres vehículos. En el otro, una camioneta y un utilitario, que terminó volcado

20 de febrero 2026 · 11:21hs
Uno de los choques en la autopista a Córdoba terminó con el vuelco de un utilitario y el despiste de una camioneta

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Uno de los choques en la autopista a Córdoba terminó con el vuelco de un utilitario y el despiste de una camioneta
Otro choque en el carril opuesto. Sobre la mano que ingresa a Rosario

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Otro choque en el carril opuesto. Sobre la mano que ingresa a Rosario, colisionaron tres automóviles. Una mujer tuvo que ser traslada en helicóptero
Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.
Personal de auxilio intenta enderezar el vehículo utilitario

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Personal de auxilio intenta enderezar el vehículo utilitario

Dos violentos choques se produjeron este viernes a la mañana en forma casi simultánea en la autopista a Córdoba en jurisdicción de Funes. Fueron dos colisiones que ocurrieron una en cada carril de esa vía de comunicación.

Según las primeras informaciones, los siniestros se produjeron entre las 9 y las 9.30. Uno sucedió sobre la mano que va hacia Rosario y participaron tres vehículos. Se trata de un utilitario Citröen, un Ford K y un Volkswagen Taos, éstos dos últimos terminaron con sus trompas totalmente destruidas y quedaron depositados sobre el cantero central de la autopista.

El conductor del Taos, que fue el que quedó en el medio de los tres que chocaron en cadena, contó: “Circulábamos de Córdoba a Rosario y los vehículos que iban adelante frenaron en forma abrupta. Quise esquivarlos, tirándome a la banquina y tuvimos un choque en cadena tres vehículos”.

Cómo fueron los choques

“Veníamos a una velocidad normal, porque la autopista estaba muy cargada, pero íbamos a 80/90 KM por hora y que los de adelante nos pararan en seco hizo que el golpe fuera fuerte. Ahora estoy bien, sufrió golpes en los brazos, el sistema de air bags funcionó muy bien”, dijo al Tres TV.

choque autopista Funes 2
Otro choque en el carril opuesto. Sobre la mano que ingresa a Rosario, colisionaron tres automóviles. Una mujer tuvo que ser traslada en helicóptero

Otro choque en el carril opuesto. Sobre la mano que ingresa a Rosario, colisionaron tres automóviles. Una mujer tuvo que ser traslada en helicóptero

El chofer del Taos salió ileso de la colisión, pero las dos mujeres que iban en el Ford K tuvieron que ser asistidas por personal del Sies. Una de ellas sufrió heridas de más consideración y tuvo que ser trasladada en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

>> Leer más: Milagro en la autopista a Córdoba: un camión cayó sobre un auto y toda una familia se salvó

Una de las jóvenes que iban en el Fod K, y que sufrió heridas menores y exhibía en su torso la marca que le dejó el cinturón de seguridad, manifestó que el “choque fue en cadena, muy rápido, no se pudo prever nada. Mi amiga que conducía reaccionó lo más rápido que pudo, pero no se pudo evitar el golpe”.

“Estamos bien porque teníamos puesto el cinturón de seguridad. Mi amiga fue la más afectada porque se golpeó con el volante y la trasladaron al hospital en helicóptero, pero estaba consciente. Fue todo muy rápido, vimos que el auto de adelante se tiraba al costado, hicimos lo que pudimos”, agregó la muchacha que es oriunda de Cañada de Gómez y viajaba con su amiga a Rosario.

vuelco en autopista funes
Personal de auxilio intenta enderezar el vehículo utilitario

Personal de auxilio intenta enderezar el vehículo utilitario

Choque en la mano contraria

El otro siniestro vial sucedió en el carril opuesto, es decir en dirección a Funes. De acuerdo con lo manifestado a La Capital por fuentes policiales, cronológicamente ese choque habría sucedido unos minutos antes del que ocurrió sobre la mano contraria. En este caso, se vieron involucrados una camioneta Ford F 100 y un furgón Mercedes Benz de la panificadora Nuevo Rumbo .

En la Ford F100 viajaban unos albañiles transportando una mezcladora de cemento. Según los testimonios obtenidos en el lugar, el conductor de la Mercedes Benz habría sido encerrado por un camión y así se tuvo que desplazar de carril, encerrando a la Forf F 100 que venía por la derecha. Producto de esa maniobra, los dos rodados salen despedidos de la calzada y terminaron volcando.

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

