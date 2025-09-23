Quién es D4vd, el cantante viral de TikTok que es investigado por un femicidio

El artista de 20 años, que ganó millones de seguidores a través de la popular red social, podría estar vinculado a un macabro crimen

D4vd, un joven artista de 20 años que se hizo viral en TikTok, está siendo investigado por un femicidio en Los Ángeles

D4vd, cuyo nombre civil es David Anthony Burke, es un joven artista emergente que saltó a la fama gracias a la viralización de sus canciones “Here With me” y “Romantic Homicide” en la plataforma TikTok . Gracias a esta visibilidad, el músico estadounidense de veinte años cosechó más de 37 millones de oyentes mensuales en Spotify. Sus dos temas más conocidos acumulan más de 400 millones de reproducciones en YouTube.

Este fenómeno lo posicionó como un artista prometedor, y consiguió contratos discográficos como el sello Interscope. En 2024, llegó por tercera vez al famoso ranking Billboard Hot 100 por su sencillo “Feel It”. Recientemente, se anunció su debut en Argentina en el marco del festival Lollapalooza, que tendrá lugar en marzo de 2026.

En estos vertiginosos primeros años de carrera, D4vd se codeó y colaboró con artistas de la talla de SZA (fue telonero de su gira), Kali Uchis y Rosalía.

De TikTok a un caso criminal

Sin embargo, este claro camino a la fama mundial podría verse obturado por un hecho criminal. El pasado 8 de septiembre, se encontró un cadáver desmembrado y en avanzado estado de descomposición dentro de una bolsa plástica en el baúl de un auto Tesla perteneciente al artista. El vehículo había sido trasladado a un corralón de la ciudad de Los Ángeles después de estar abandonado por un largo tiempo en la zona de Hollywood Hills.

Las autoridades policiales identificaron a la víctima como Celeste Rivas Hernandez, una joven de 15 años que llevaba desaparecida desde el 5 de abril de 2024. El caso se investiga preliminarmente como un homicidio, aunque todavía no fue confirmada la causa ni fecha de muerte.

De acuerdo al sitio web TMZ, el auto no había sido denunciado como robado. El mismo sitio reveló que la joven asesinada tenía en un dedo de la mano el mismo tatuaje que Burke, con la frase “Shhh”. Este dato, sumado a que una de sus canciones más conocidas se llama "Homicidio Romántico", generó revuelo en redes.

D4vd lanzó su primer disco, “Withered”, en abril y estaba en plena gira mundial cuando tuvo lugar el hallazgo del cuerpo en su auto. En este contexto, el joven canceló un show programado en la ciudad de Seattle, uno de los últimos del tramo estadounidense del tour que en los próximos meses lo llevará por Europa y más tarde a Latinoamérica. Según trascendió, D4vd se puso a disposición de la investigación policial.