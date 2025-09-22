Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Newell's cayó 3 a 0 ante Belgrano en Córdoba. Además Darío Benedetto malogró un penal y fue expulsado Gonzalo Maroni

Newell's quiere traerse los tres puntos a Rosario para seguir con vida en el Clausura.

Newell's quiere traerse los tres puntos a Rosario para seguir con vida en el Clausura.

Newell's pagó caro un error de Espínola en la salida y pierde 1 a 0.

Newell's cayó 3 a 0 ante Belgrano en Córdoba por la fecha 9 del Clausura 2025. El gol del local lo hizo Francisco González Mettili a los 38' y a los 44' Darío Benedetto malogró un penal. En el segundo tiempo, a los 4', Uvita Fernández conquistó el segundo tanto para el Pirata.

A los 51' la Lepra se quedó con uno menos por expulsión de Gonzalo Maroni. Y sobre los 86' Lucas Zelarayán le dio el tercer tanto a los dueños de casa.

El árbitro del partido fue Daniel Edgardo Zamora, quien estuvo acompañado por Pablo Acevedo y Federico Cano. En el Var está Hernán Mastrángelo.

ST 41': Lucas Zelarrayán le bajó la persiana al partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970304853646721222&partner=&hide_thread=false DEL SOBRINO AL TÍO Y GOLAZO DE BELGRANO Gonzalo Zelarayán asistió al Chino y convirtió el 3-0 ante Newell's



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ekLJtP9KDT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

ST 6': Newell's queda con uno menos por la expulsión de Maroni

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970295846483677623&partner=&hide_thread=false MALAS NOTICIAS PARA NEWELL'S Maroni le entró muy fuerte a López y recibió la roja directa



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/y3nkTi5dpB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

ST 4': El Pirata aumenta la ventaja a través de Nicolás "Uvita" Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970295431490859019&partner=&hide_thread=false GOLAZO DE UVITA



Gran jugada colectiva y Nicolás Fernández la clavó al ángulo para el 2-0 de Belgrano ante Newell's



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/h6UDlW7HJs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

PT 44': El arquero de Belgrano le atajó el penal a Benedetto, quien se demoró en patear

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970288157397520469&partner=&hide_thread=false SUSPENSO EN EL PENAL DEL PIPA BENEDETTO



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/DI2LJUChPs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970288596536926279&partner=&hide_thread=false EL PIPA BENEDETTO LE PEGÓ AL MEDIO Y CARDOZO LE ATAJÓ EL PENAL



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/XGfQlogpaj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

PT 41': Penal para Newell's que tiene la chance de empatar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970286941246468319&partner=&hide_thread=false Todo Newell's reclamó penal por una mano en el área de Belgrano pero el árbitro Zamora y el VAR sancionaron un offside previo



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/T8WKwkEjcO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

PT 38': Error en la salida de Espínola y Belgrano aprovecha para anotar el primer gol del partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970287345522913489&partner=&hide_thread=false MINUTO FATAL PARA NEWELL'S Espínola sacó mal, González Metilli aprovechó y probó desde larga distancia y anotó el 1-0 de Belgrano



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mwmCBOhk48 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

PT 34': Newell's pidió penal en esta jugada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970286941246468319&partner=&hide_thread=false Todo Newell's reclamó penal por una mano en el área de Belgrano pero el árbitro Zamora y el VAR sancionaron un offside previo



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/T8WKwkEjcO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

PT 14': la primera del partido fue para Newell's

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970282618269675652&partner=&hide_thread=false LO TUVO EL PIPA Centro de Banega, Benedetto la peinó y en el rebote se lo perdió Charly González



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/VFBldkp0Yr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

Estadísticas de Belgrano vs Newell's

Embed

Formaciones