Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Newell's cayó 3 a 0 ante Belgrano en Córdoba por la fecha 9 del Clausura 2025. El gol del local lo hizo Francisco González Mettili a los 38' y a los 44' Darío Benedetto malogró un penal. En el segundo tiempo, a los 4', Uvita Fernández conquistó el segundo tanto para el Pirata.
A los 51' la Lepra se quedó con uno menos por expulsión de Gonzalo Maroni. Y sobre los 86' Lucas Zelarayán le dio el tercer tanto a los dueños de casa.
El árbitro del partido fue Daniel Edgardo Zamora, quien estuvo acompañado por Pablo Acevedo y Federico Cano. En el Var está Hernán Mastrángelo.
ST 41': Lucas Zelarrayán le bajó la persiana al partido
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970304853646721222&partner=&hide_thread=false
ST 6': Newell's queda con uno menos por la expulsión de Maroni
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970295846483677623&partner=&hide_thread=false
ST 4': El Pirata aumenta la ventaja a través de Nicolás "Uvita" Fernández.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970295431490859019&partner=&hide_thread=false
PT 44': El arquero de Belgrano le atajó el penal a Benedetto, quien se demoró en patear
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970288157397520469&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970288596536926279&partner=&hide_thread=false
PT 41': Penal para Newell's que tiene la chance de empatar
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970286941246468319&partner=&hide_thread=false
PT 38': Error en la salida de Espínola y Belgrano aprovecha para anotar el primer gol del partido
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970287345522913489&partner=&hide_thread=false
PT 34': Newell's pidió penal en esta jugada
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970286941246468319&partner=&hide_thread=false
PT 14': la primera del partido fue para Newell's
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970282618269675652&partner=&hide_thread=false
Estadísticas de Belgrano vs Newell's
Formaciones