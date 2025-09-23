La Capital | Zoom | sinfónica

La Sinfónica de Rosario dará un concierto gratuito con dirección de Luis Belforte

El organismo interpretará obras de Haydn y Tchaikovsky este jueves 25 en el Teatro El Círculo, con un maestro invitado

23 de septiembre 2025 · 12:49hs
Luis Belforte será el maestro invitado para conducir a la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario este jueves 25 en el Teatro El Círculo

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dependiente del Ministerio de Cultura de Santa Fe, dará un nuevo concierto gratuito en el marco de la Temporada 2025 del Teatro El Círculo (Laprida 1223). En esta ocasión, se presentará bajo la dirección del maestro invitado Luis Belforte, y se interpretarán obras de Joseph Haydn y Piotr Ilich Tchaikovsky.

La función se realizará el jueves 25 de septiembre, a las 20. Las entradas sin cargo podrán retirarse desde el martes 23 en la boletería del teatro.

“En la primera parte tocaremos el ‘Concierto para oboe’ de Haydn, con la participación de Agustín Tamagno. Este es un concierto típicamente clásico, en tres movimientos, que muestra todas las particularidades expresivas y técnicas de este bellísimo instrumento”, dijo sobre la primera parte del repertorio el director invitado Luis Belforte.

“En la segunda parte interpretaremos la sinfonía ‘Patética’ de Tchaikovsky. Esta no es una obra más de la producción de este gran compositor ruso del siglo XIX. Es en primer lugar su última sinfonía, pero además es probablemente su obra más personal y testimonial. En ninguna obra Tchaikovsky puso tanto de sí como en esta sinfonía. La música de esta obra, llena de tensión dramática y resignación, parece ser un fiel reflejo de los difíciles momentos personales que atravesaba el compositor hacia el final de su vida”, contó el maestro.

“La estructura de sinfonía es particular y Tchaikovsky estaba orgulloso de ello. El último movimiento en especial, lejos de ser un allegro, un movimiento rápido, es un movimiento lento, un lamento, una especie de despedida. La música parece desvanecerse y decir adiós. La historia hizo que a diez días del estreno de esta obra Tchaikovsky muriera en circunstancias no del todo claras. Parece evidente que esta sinfonía anticipó algo de esa despedida”, cerró Belforte.

