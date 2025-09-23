La Capital | Ovación | Messi

El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025

Tras el reconocimiento a Ousmane Dembélé en París, el rosarino le dedicó unas palabras a su excompañero de Barcelona

23 de septiembre 2025 · 10:52hs
El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé recibió el Balón de Oro 2025 tras haber sido reconocido como el mejor jugador del mundo en la pasada temporada, en la que se consagró campeón de la Champions League con PSG. La gala celebrada en París tuvo su broche de oro y, horas más tarde, Lionel Messi no perdió la oportunidad de felicitar al ganador.

Al recibir el preciado galardón, el francés brindó un discurso en el que remarcó la importancia de su paso por Barcelona, en el que aprendió compartiendo vestuario con grandes figuras como Andrés Iniesta, que estaba presente en la gala, y Messi, a quien ya reconoció como “el mejor de todos los tiempos”.

“Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje”, expresó el joven delantero que fue comprado por el conjunto blaugrana a mediados de 2017, hasta que fue vendido a PSG en 2023.

El mensaje de Messi a Ousmane Dembélé

Ante semejante logro de su excompañero, Messi respondió desde Miami unas horas después del evento y utilizó su cuenta personal de Instagram para dedicarle un especial mensaje a Dembélé que generó múltiples reacciones de los usuarios. “¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”, comentó.

Dembele messi instagram

El vínculo entre los jugadores se forjó en Barcelona, donde coincidieron durante cuatro temporadas completas y compartieron vestuario en 95 partidos oficiales. El rosarino fue parte esencial de su formación, ya que el francés llegó al equipo culé con apenas 20 años.

“Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, confesó Dembélé sobre el impacto que tuvo Messi en su crecimiento profesional durante una entrevista con Four Four Two.

Un momento difícil en Barcelona

Luego de haber sido comprado por Barcelona en 105 millones de euros más otros 40 en variables, el joven delantero cargó con mucha presión para mostrar su mejor versión en el equipo catalán. No obstante, las lesiones musculares y los cuestionamientos sobre su continuidad recayeron sobre él.

“Aprendí mucho de mis errores pasados, como las lesiones en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a consejos de mentores como Messi. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga”, reveló el propio Dembélé sobre aquella etapa en España.

>> Leer más: Dieron de alta a Russo, que ya está de regreso en su casa

A su vez, el francés resaltó a Barcelona como “el club de sus sueños” y le agradeció también a Stade Rennes y Borussia Dortmund, clubes que también fueron parte de sus primeros pasos como futbolista profesional.

Su resurgimiento en París y un reencuentro especial

Cuestionado por su irregularidad en Cataluña, Dembélé llegó a PSG tras la salida de Messi para ser dirigido por Luis Enrique, quien logró brindarle estabilidad, protagonismo y continuidad.

image (59)
El delantero francés Ousmane Dembélé, sonriente con el Balón de Oro.

El delantero francés Ousmane Dembélé, sonriente con el Balón de Oro.

El hoy Balón de Oro dejó atrás su etapa plagada de críticas y lesiones para resurgir y lograr los objetivos que tenía en mente. En su segunda temporada, logró quedarse con la Champions League y la Ligue 1, siendo reconocido por la revista France Football como el mejor jugador del año.

Durante el Mundial de Clubes 2025, se reencontró con Messi el pasado 29 de junio, cuando PSG goleó 4-0 a Inter Miami en octavos de final. “Qué bueno volverte a ver Leo, el mejor de todos los tiempos. Ojalá sigas haciendo historia con el Inter Miami como en este Mundial de Clubes”, escribió en un posteo junto a una imagen del intercambio de camisetas entre ambos.

Noticias relacionadas
Ángel Di María es el máximo anotar de este Central que no convirtió demasiado en el torneo Clausura.

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Giuliana Plano empieza a hacerse un nombre en el seleccionado juvenil de hockey inline.

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Cristian Fabbiani planteó que, en una semana, Newells le tiene que ganar sí o sí a Estudiantes.

El Ogro Fabbiani resiste un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

Cristian Fabbini tuvo una lectura particular del partido que Newells perdió ante Belgrano.

El Ogro Fabbiani fue tajante sobre su futuro: "Tengo muchas fuerzas para seguir"

Ver comentarios

Las más leídas

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo último

El sugerente posteo de The Rolling Stones que agitó a los fans de Argentina

El sugerente posteo de The Rolling Stones que agitó a los fans de Argentina

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Transporte interurbano: cuánto sale el colectivo de la línea M para viajar a Rosario

Transporte interurbano: cuánto sale el colectivo de la línea M para viajar a Rosario

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Julián Aguirre firmó un juicio abreviado con una pena unificada de 29 años por el homicidio que ordenó Nicolás Toloza desde una celda en Piñero. Todos los detalles
Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

El Congreso acorrala a Francos por patear la Ley de Discapacidad y quiere echarlo
Política

El Congreso acorrala a Francos por patear la Ley de Discapacidad y quiere echarlo

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos
OVACION

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Ovación
Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos
OVACION

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Policiales
Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

La Ciudad
Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo
La Ciudad

Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Asistencia Perfecta: cuándo y cuánto cobran este mes los docentes

Asistencia Perfecta: cuándo y cuánto cobran este mes los docentes

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Política

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina
Política

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

EEUU afirmó que hará lo necesario para apoyar a Argentina
Política

EEUU afirmó que hará "lo necesario para apoyar a Argentina"

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte
POLICIALES

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez
La Ciudad

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico
Información General

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico