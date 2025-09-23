El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025

Tras el reconocimiento a Ousmane Dembélé en París, el rosarino le dedicó unas palabras a su excompañero de Barcelona

Ousmane Dembélé recibió el Balón de Oro 2025 tras haber sido reconocido como el mejor jugador del mundo en la pasada temporada , en la que se consagró campeón de la Champions League con PSG. La gala celebrada en París tuvo su broche de oro y, horas más tarde, Lionel Messi no perdió la oportunidad de felicitar al ganador.

Al recibir el preciado galardón, el francés brindó un discurso en el que remarcó la importancia de su paso por Barcelona , en el que aprendió compartiendo vestuario con grandes figuras como Andrés Iniesta , que estaba presente en la gala, y Messi, a quien ya reconoció como “el mejor de todos los tiempos”.

“Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje”, expresó el joven delantero que fue comprado por el conjunto blaugrana a mediados de 2017, hasta que fue vendido a PSG en 2023.

Ante semejante logro de su excompañero, Messi respondió desde Miami unas horas después del evento y utilizó su cuenta personal de Instagram para dedicarle un especial mensaje a Dembélé que generó múltiples reacciones de los usuarios. “¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés” , comentó.

Dembele messi instagram

El vínculo entre los jugadores se forjó en Barcelona, donde coincidieron durante cuatro temporadas completas y compartieron vestuario en 95 partidos oficiales. El rosarino fue parte esencial de su formación, ya que el francés llegó al equipo culé con apenas 20 años.

“Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, confesó Dembélé sobre el impacto que tuvo Messi en su crecimiento profesional durante una entrevista con Four Four Two.

Un momento difícil en Barcelona

Luego de haber sido comprado por Barcelona en 105 millones de euros más otros 40 en variables, el joven delantero cargó con mucha presión para mostrar su mejor versión en el equipo catalán. No obstante, las lesiones musculares y los cuestionamientos sobre su continuidad recayeron sobre él.

“Aprendí mucho de mis errores pasados, como las lesiones en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a consejos de mentores como Messi. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga”, reveló el propio Dembélé sobre aquella etapa en España.

A su vez, el francés resaltó a Barcelona como “el club de sus sueños” y le agradeció también a Stade Rennes y Borussia Dortmund, clubes que también fueron parte de sus primeros pasos como futbolista profesional.

Su resurgimiento en París y un reencuentro especial

Cuestionado por su irregularidad en Cataluña, Dembélé llegó a PSG tras la salida de Messi para ser dirigido por Luis Enrique, quien logró brindarle estabilidad, protagonismo y continuidad.

image (59) El delantero francés Ousmane Dembélé, sonriente con el Balón de Oro. AP

El hoy Balón de Oro dejó atrás su etapa plagada de críticas y lesiones para resurgir y lograr los objetivos que tenía en mente. En su segunda temporada, logró quedarse con la Champions League y la Ligue 1, siendo reconocido por la revista France Football como el mejor jugador del año.

Durante el Mundial de Clubes 2025, se reencontró con Messi el pasado 29 de junio, cuando PSG goleó 4-0 a Inter Miami en octavos de final. “Qué bueno volverte a ver Leo, el mejor de todos los tiempos. Ojalá sigas haciendo historia con el Inter Miami como en este Mundial de Clubes”, escribió en un posteo junto a una imagen del intercambio de camisetas entre ambos.