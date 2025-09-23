Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El chofer de 49 años se presentó ante las autoridades el día después del allanamiento de su casa. Ambos detenidos serán imputados este miércoles

La policía rosarina confirmó este martes que otro taxista quedó detenido por la golpiza a un pasajero internado en estado grave. A diferencia del primer sospechoso, el segundo hombre buscado por la Justicia se entregó en una sede de las fuerzas de seguridad provinciales por la causa sobre homicidio en grado de tentativa.

El fiscal Lisandro Artacho había solicitado la captura a raíz de la agresión a Flavio B. , hospitalizado el 13 de septiembre con traumatismo de cráneo severo. A partir de los arrestos efectuados en las últimas 48 horas queda un chofer prófugo dentro de la causa a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los tres conductores fueron identificados durante la primera semana de investigación del incidente ocurrido en Montevideo al 2100. La policía demoró a cinco taxistas el mismo día de la denuncia , pero todos quedaron en libertad frente a indicios de que el episodio ocurrió antes de que ellos llegaran a la esquina de bulevar Oroño.

El nuevo detenido tiene 49 años y fue identificado este martes a la mañana. El chofer fue a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) acompañado por un abogado para ponerse a disposición de las autoridades y quedó privado de su libertad.

La casa del taxista había sido allanada el día anterior a pedido de la Fiscalía. En total, la Justicia ordenó cuatro procedimientos simultáneos para dar con los tres sospechosos. El único que estaba en alguno de los domicilios apuntados era David C. (41), arrestado en una vivienda ubicada sobre Vera Mujica al 2500.

Ante la repercusión que tuvo el operativo de la PDI, Omar F. decidió presentarse ante las fuerzas de seguridad. De esta manera quedó bajo arresto mientras Artacho preparaba la primera audiencia imputativa sobre la tentativa de homicidio denunciada 10 días atrás en inmediaciones de la plaza del Foro.

Además de la casa del primer detenido, el MPA había pedido allanamientos en pasaje Morse al 3300 y Roberto Arlt al 4900. Lo mismo ocurrió en el inicio de la semana en un inmueble de la ciudad de Pérez ubicado sobre Simón Bolívar al 2100.

¿Cuándo imputan a los taxistas por intento de homicidio?

Fuentes oficiales confirmaron que la audiencia imputativa sobre la agresión a Flavio B. se programó este miércoles a las 10.30 de la mañana en el Centro de Justicia Penal. Los dos detenidos fueron citados mientras la víctima de 43 años permanece internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El pasajero que discutió con la conductora y otros choferes en Montevideo y Oroño aún no pudo dar su versión sobre lo ocurrido mientras realizaba un viaje desde Brown y avenida Francia. Actualmente se encuentra con asistencia respiratoria mecánica en el área de terapia intensiva del nosocomio municipal y todavía no está fuera de peligro.

La mujer que llevaba al hombre internado dijo que fue maltratada a bordo del auto y que le propuso tener relaciones sexuales. Una vez que el hombre se bajó, un grupo de taxistas se acercaron para ayudar a su colega. De acuerdo al relato de la trabajadora, uno de ellos le dio una trompada a la víctima y quedó inconsciente cuando se golpeó la cabeza contra el suelo.

Mientras la Justicia profundiza la investigación, la Municipalidad de Rosario suspendió provisoriamente las licencias de los autos del servicio público. La restricción también se extendió a los permisos de los choferes identificados después del altercado en inmediaciones del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino.