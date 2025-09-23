Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Hay números que le siguen dando la derecha a un Canalla que debe empezar a sumar de a tres para consolidar sus objetivos. Puntos a favor y en contra

Ángel Di María es el máximo anotar de este Central que no convirtió demasiado en el torneo Clausura.

El 2025 del Central de Ariel Holan , desde los números, tiene muchas más luces que sombras. Y para hacer un análisis es cuestión de la mitad de la biblioteca que se quiera observar. Basta con hacerse algunas preguntas para hacer una evaluación y darse cuenta que, a pesar de la cantidad de empates, los canallas gozan de buena salud.

¿Cómo le fue en los clásicos? Central ganó los dos partidos que jugó este año ante Newell’s. En el Apertura lo hizo por 2 a 1 en el Parque, con goles de Duarte y Campaz, y hace un mes exacto venció 1 a 0 a los rojinegros, con un golazo de Di María de tiro libre.

¿Cuántos partidos perdió en el Clausura? Ninguno. De hecho, si bien tiene un cotejo menos ante Sarmiento, ya que le faltan jugar los segundos 45 minutos, es el único invicto de los 30 equipos que participan en el campeonato.

¿Está clasificando para los playoffs? Sí. Los de Holan están en el séptimo lugar, teniendo pendiente el cotejo frente al verde de Junín. Si solamente quedarían por disputarse los partidos pendientes, para que los canallas salgan de esta posición deberían perder con Sarmiento, que Platense le gane en el otro postergado a Independiente y en ese caso habría que contar la diferencia de goles para ver si los auriazules clasifican o no. Algo que hoy lo favorece.

¿Cómo está en relación a la clasificación a las copas? Con un cotejo menos, los canallas se encuentran entre los tres primeros que están adquiriendo el pasaje a la Copa Libertadores. Tienen 47 puntos, los mismos que Boca y dos menos que River, que acumula 48 unidades. Con 21 puntos por jugar le sacó 9 a Racing, que se está quedando afuera de la Sudamericana. Ventaja que puede estirar a 12 si vence a Sarmiento. Y que puede ser de 14 puntos, ya que si alguno de los equipos que está en zona de clasificación de copas gana la Copa Argentina o el Clausura, el punto de referencia para no jugar un torneo internacional es Lanús, que hoy tiene 36 porotos.

Ibarra Ibarra se exige ante la doble marca de Talleres. El volante central es habitualmente titular en el Canalla. Virginia Benedetto / La Capital

¿Qué chances tienes de salir primero en la general y jugar una final por un título? Las posibilidades están intactas. Porque de ganarle a Sarmiento, 45 minutos muy importantes en la vida futura de Central, estaría alcanzando la línea de los 50 puntos y sería el primero en la tabla general. Lo que le daría el derecho a jugar la final de la Supercopa internacional, con la posibilidad de sumar una nueva estrella a su escudo.

¿Le cuesta sumar puntos? Para nada. En los 28 partidos oficiales que jugó en 2025 entre todas las competiciones solamente fue superado dentro de los 90’ dos veces. Ante Boca 0-1 en la Bombonera en el primer torneo del año y contra Huracán 0-1 en Arroyito, en los cuartos de final del Apertura, donde recibió un duro golpe. Porque frente a Unión, cuando quedó eliminado en 16vos de la Copa Argentina, igualó en el tiempo reglamentario y recién perdió en los penales.

El vaso medio vacío

Aunque si bien los números generales le sonríen a Holan y en el fútbol, al fin y al cabo, lo único que termina importando son los resultados, se puede hacer una segunda lectura que tiene que ver con el rendimiento en los últimos partidos. Tanto en lo futbolístico como en los resultados obtenidos.

En este punto lo que más preocupa es la poca cantidad de triunfos que logró en los últimos tiempos.

El punto más alto de Central fue cuando le ganó a Estudiantes 2 a 0 el pasado 10 de mayo, en el Gigante, con goles de Quintana y Campaz, por los octavos de final del Apertura 2025.

Centra4SSM Ignacio Malcorra viene jugando en una posición particular hace ya tres partidos. Se mueve más cerca del anillo central que en ofensiva. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En esos momentos los canallas habían cosechado seis triunfos en las últimas siete presentaciones, interrumpidos sólo por un 0 a 0 con Platense en Vicente López. Además, habían quedado a tres partidos de un título, de los cuales dos de estos cotejos los iba a jugar en Arroyito.

A empatar se ha dicho

Pero esta cantidad de triunfos mutó a una repartija de puntos. No es un dato menor que luego de aquel triunfo ante el Pincha, los canallas salieron 10 veces a la cancha y ganaron solamente dos partidos: Lanús (V) 1-0 y Newell’s (L) 1-0. Ambos con goles de Di María y a través de una pelota parada. El resto fueron siete empates (en uno de ellos perdió por penales con Unión en Copa Argentina) y una derrota con Huracán.

Siempre es importante sumar, porque también el otro equipo que compite con Central deja en el camino dos puntos, pero con este sistema de puntuación los empates suman poco. De hecho, en los viejos torneos de 19 fechas, si un equipo ganaba 7 partidos y perdía 12, hubiese sumado más puntos (21) que otro que hubiese empatado los 19 cotejos del torneo.

>>Leer más: Alejo Veliz no solo le puso el hombro a Central sino que aportó su cuota goleadora

Hoy Central debe volver a sumar de a tres para consolidar los objetivos que se propuso. Comenzar a mejorar desde lo futbolístico y no hacer “partidos chiquitos” como marcaba Ovación en la edición de ayer.

Foto Alejo Veliz celebra de cara a los hinchas el gol con el que Central se puso en ventaja frente a Talleres. Virginia Benedetto / La Capital

Poquitos goles para el Canalla

Es todo un dato, con las características ofensivas que tienen muchos de sus jugadores, la poca cantidad de goles que hizo en el Clausura. Sólo seis en 765’ (contando los 45’ ante Sarmiento), más los adicionales.

Y que estos goles se hayan repartido solamente en dos jugadores: Di María, que anotó cuatro y todos de pelota parada (dos de penal, uno de tiro libre y uno olímpico), y Alejo Veliz.

Otro punto a mejorar es la cantidad de puntos que se perdieron en el Gigante. Ante Godoy Cruz, Riestra y Talleres, Central hizo lo más difícil, que fue ponerse en ventaja, pero luego no pudo mantenerla. Y ante San Martín de San Juan no pudo quebrar el cero.

Fueron ocho puntos desperdiciados en casa que a la hora de la cuenta final pueden pesar. Aunque todavía está a tiempo de corregir estas cuestiones para hacer realidad sus sueños.