La Capital | Ovación | Central

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Hay números que le siguen dando la derecha a un Canalla que debe empezar a sumar de a tres para consolidar sus objetivos. Puntos a favor y en contra

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

23 de septiembre 2025 · 06:10hs
Ángel Di María es el máximo anotar de este Central que no convirtió demasiado en el torneo Clausura.

Virginia Benedetto / La Capital

Ángel Di María es el máximo anotar de este Central que no convirtió demasiado en el torneo Clausura.

El 2025 del Central de Ariel Holan, desde los números, tiene muchas más luces que sombras. Y para hacer un análisis es cuestión de la mitad de la biblioteca que se quiera observar. Basta con hacerse algunas preguntas para hacer una evaluación y darse cuenta que, a pesar de la cantidad de empates, los canallas gozan de buena salud.

¿Cómo le fue en los clásicos? Central ganó los dos partidos que jugó este año ante Newell’s. En el Apertura lo hizo por 2 a 1 en el Parque, con goles de Duarte y Campaz, y hace un mes exacto venció 1 a 0 a los rojinegros, con un golazo de Di María de tiro libre.

¿Cuántos partidos perdió en el Clausura? Ninguno. De hecho, si bien tiene un cotejo menos ante Sarmiento, ya que le faltan jugar los segundos 45 minutos, es el único invicto de los 30 equipos que participan en el campeonato.

¿Está clasificando para los playoffs? Sí. Los de Holan están en el séptimo lugar, teniendo pendiente el cotejo frente al verde de Junín. Si solamente quedarían por disputarse los partidos pendientes, para que los canallas salgan de esta posición deberían perder con Sarmiento, que Platense le gane en el otro postergado a Independiente y en ese caso habría que contar la diferencia de goles para ver si los auriazules clasifican o no. Algo que hoy lo favorece.

>>Leer más: Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá pasar por el quirófano

¿Cómo está en relación a la clasificación a las copas? Con un cotejo menos, los canallas se encuentran entre los tres primeros que están adquiriendo el pasaje a la Copa Libertadores. Tienen 47 puntos, los mismos que Boca y dos menos que River, que acumula 48 unidades. Con 21 puntos por jugar le sacó 9 a Racing, que se está quedando afuera de la Sudamericana. Ventaja que puede estirar a 12 si vence a Sarmiento. Y que puede ser de 14 puntos, ya que si alguno de los equipos que está en zona de clasificación de copas gana la Copa Argentina o el Clausura, el punto de referencia para no jugar un torneo internacional es Lanús, que hoy tiene 36 porotos.

Ibarra
Ibarra se exige ante la doble marca de Talleres. El volante central es habitualmente titular en el Canalla.

Ibarra se exige ante la doble marca de Talleres. El volante central es habitualmente titular en el Canalla.

¿Qué chances tienes de salir primero en la general y jugar una final por un título? Las posibilidades están intactas. Porque de ganarle a Sarmiento, 45 minutos muy importantes en la vida futura de Central, estaría alcanzando la línea de los 50 puntos y sería el primero en la tabla general. Lo que le daría el derecho a jugar la final de la Supercopa internacional, con la posibilidad de sumar una nueva estrella a su escudo.

¿Le cuesta sumar puntos? Para nada. En los 28 partidos oficiales que jugó en 2025 entre todas las competiciones solamente fue superado dentro de los 90’ dos veces. Ante Boca 0-1 en la Bombonera en el primer torneo del año y contra Huracán 0-1 en Arroyito, en los cuartos de final del Apertura, donde recibió un duro golpe. Porque frente a Unión, cuando quedó eliminado en 16vos de la Copa Argentina, igualó en el tiempo reglamentario y recién perdió en los penales.

El vaso medio vacío

Aunque si bien los números generales le sonríen a Holan y en el fútbol, al fin y al cabo, lo único que termina importando son los resultados, se puede hacer una segunda lectura que tiene que ver con el rendimiento en los últimos partidos. Tanto en lo futbolístico como en los resultados obtenidos.

>>Leer más: Central hizo un partido chiquito con Talleres y el premio mayor le quedó grande

En este punto lo que más preocupa es la poca cantidad de triunfos que logró en los últimos tiempos.

El punto más alto de Central fue cuando le ganó a Estudiantes 2 a 0 el pasado 10 de mayo, en el Gigante, con goles de Quintana y Campaz, por los octavos de final del Apertura 2025.

Centra4SSM
Ignacio Malcorra viene jugando en una posición particular hace ya tres partidos. Se mueve más cerca del anillo central que en ofensiva.

Ignacio Malcorra viene jugando en una posición particular hace ya tres partidos. Se mueve más cerca del anillo central que en ofensiva.

En esos momentos los canallas habían cosechado seis triunfos en las últimas siete presentaciones, interrumpidos sólo por un 0 a 0 con Platense en Vicente López. Además, habían quedado a tres partidos de un título, de los cuales dos de estos cotejos los iba a jugar en Arroyito.

A empatar se ha dicho

Pero esta cantidad de triunfos mutó a una repartija de puntos. No es un dato menor que luego de aquel triunfo ante el Pincha, los canallas salieron 10 veces a la cancha y ganaron solamente dos partidos: Lanús (V) 1-0 y Newell’s (L) 1-0. Ambos con goles de Di María y a través de una pelota parada. El resto fueron siete empates (en uno de ellos perdió por penales con Unión en Copa Argentina) y una derrota con Huracán.

Siempre es importante sumar, porque también el otro equipo que compite con Central deja en el camino dos puntos, pero con este sistema de puntuación los empates suman poco. De hecho, en los viejos torneos de 19 fechas, si un equipo ganaba 7 partidos y perdía 12, hubiese sumado más puntos (21) que otro que hubiese empatado los 19 cotejos del torneo.

>>Leer más: Alejo Veliz no solo le puso el hombro a Central sino que aportó su cuota goleadora

Hoy Central debe volver a sumar de a tres para consolidar los objetivos que se propuso. Comenzar a mejorar desde lo futbolístico y no hacer “partidos chiquitos” como marcaba Ovación en la edición de ayer.

Foto
Alejo Veliz celebra de cara a los hinchas el gol con el que Central se puso en ventaja frente a Talleres.

Alejo Veliz celebra de cara a los hinchas el gol con el que Central se puso en ventaja frente a Talleres.

Poquitos goles para el Canalla

Es todo un dato, con las características ofensivas que tienen muchos de sus jugadores, la poca cantidad de goles que hizo en el Clausura. Sólo seis en 765’ (contando los 45’ ante Sarmiento), más los adicionales.

Y que estos goles se hayan repartido solamente en dos jugadores: Di María, que anotó cuatro y todos de pelota parada (dos de penal, uno de tiro libre y uno olímpico), y Alejo Veliz.

Otro punto a mejorar es la cantidad de puntos que se perdieron en el Gigante. Ante Godoy Cruz, Riestra y Talleres, Central hizo lo más difícil, que fue ponerse en ventaja, pero luego no pudo mantenerla. Y ante San Martín de San Juan no pudo quebrar el cero.

Fueron ocho puntos desperdiciados en casa que a la hora de la cuenta final pueden pesar. Aunque todavía está a tiempo de corregir estas cuestiones para hacer realidad sus sueños.

Noticias relacionadas
El actor Rodrigo de la Serna sorprendió a los hinchas de Rosario Central con su aparición en el Gigante

¿Rodrigo de la Serna, canalla?: el video que causó furor

tevez estallo de bronca tras el empate, lo freno pablo perez y no hubo saludo con di maria

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

Di María y una declaración que no fue apuntando fuertemente hacia el arbitraje

Di María criticó al árbitro: "Después dicen que nos ayudan"

Ariel Holan analizó el empate de Central y dijo que no le preocupa que el equipo no gane.

Ariel Holan: "Hicimos un esfuerzo tremendo y da un poco de bronca

Ver comentarios

Las más leídas

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Lo último

Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, el gobierno está haciendo tiempo

Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, el gobierno "está haciendo tiempo"

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Luchi de Gyldenfeldt, la primera artista trans en protagonizar una ópera en El Círculo

Luchi de Gyldenfeldt, la primera artista trans en protagonizar una ópera en El Círculo

Aulas sin celular: las distintas experiencias de restringir el uso del teléfono en las escuelas

Ante un claro desafío, los docentes aceptan el valor pedagógico de la tecnología pero advierten sobre los conflictos que tiene su uso indiscriminado

Aulas sin celular: las distintas experiencias de restringir el uso del teléfono en las escuelas

Por Mila Kobryn
Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, el gobierno está haciendo tiempo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, el gobierno "está haciendo tiempo"

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Ovación
Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Por Leandro Garbossa
Ovación

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

El Ogro Fabbiani resiste un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

El Ogro Fabbiani resiste un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

El Ogro Fabbiani fue tajante sobre su futuro: Tengo muchas fuerzas para seguir

El Ogro Fabbiani fue tajante sobre su futuro: "Tengo muchas fuerzas para seguir"

Policiales
Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

La Ciudad
Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Aulas sin celular: las distintas experiencias de restringir el uso del teléfono en las escuelas

Aulas sin celular: las distintas experiencias de restringir el uso del teléfono en las escuelas

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Política

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina
Política

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

EEUU afirmó que hará lo necesario para apoyar a Argentina
Política

EEUU afirmó que hará "lo necesario para apoyar a Argentina"

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte
POLICIALES

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez
La Ciudad

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico
Información General

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña
Policiales

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk