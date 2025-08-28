La Capital | Zoom | Lollapalooza

Lollapalooza Argentina 2026: se confirmó la grilla de artistas

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan serán los protagonistas principales del evento en el Hipódromo de San Isidro, que se realizará en marzo

28 de agosto 2025 · 15:29hs
Lollapalooza tendrá su próxima edición el 13

Lollapalooza tendrá su próxima edición el 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires.

Después de una larga espera, el festival de música Lollapalooza Argentina anunció el line up de su próxima edición que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. El listado completo de artistas se dio a conocer este jueves al mediodía y rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales.

Más de cien bandas y solistas se presentarán a lo largo del fin de semana en los distintos escenarios del predio. Entre las grandes figuras internacionales se destacan el debut en nuestro país de Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator, junto con la llegada de Chappell Roan, Doechii y Lewis Capaldi. Además, el público podrá disfrutar del regreso de Deftones, Skrillex, Lorde y Turnstile.

image

En cuanto a la escena local, la grilla incluye bandas y artistas como Ratones Paranoicos, Paulo Londra, Soledad, Yami Safdie y Six Sex, entre muchos otros.

image

En su última edición, el Lollapalooza recibió a artistas de la talla de Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Tool, Rüfüs du Sol y Tan Biónica, consolidándose como uno de los festivales más importantes de la región.

Cabe recordar que las entradas siguen a la venta a través de la plataforma All Access, disponibles hasta agotar la capacidad máxima del evento.

>> Leer más: Lollapalooza Argentina 2026: en cuestión de minutos, se agotaron las primeras entradas

Todos los artistas del Loolapalooza Argentina 2026

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Los Ratones Paranoicos, Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, DJO, Brutalismus 3000, Ben Bömher, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD, Soledad Pastorutti, Bunt, Royel Otis, TV Girl, The Dare, Six Sex, Horsegiirl, 2Hollis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men I Trust, Riize, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Judeline, Balu Brigada, Saramalacara, Guitarricadelafuente, Lany, The Warning, Zell, Røz, Hamdi, Nasa Histores, Timø, Militantes del Clímax, Ezequiel Arias, Little Boogie, Marttein, Easykid, Ryan, Joaquina, Cerounno, Amigo de Artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Terra, Reybruja, Mora Fisz, Paula Os y Jero Jones.

Las opciones de entrada al LollaPalooza

Como casi todos los años, el Lollapalooza Argentina ofrece tickets con diferentes precios y beneficios:

1. Day Pass (Abono General):

  • Acceso a los 3 días del festival y a los 5 escenarios.
  • Entrada a áreas temáticas: Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Túnel, Casitas, La Playita y recorrido de arte.
  • Ingreso al Beergarden (solo mayores de 18).
  • Posibilidad de comprar: comida y bebida de reconocidos chefs restaurantes y merchandising oficial.
  • Estaciones de agua gratuitas.
  • Alquiler de lockers.
  • Entrada sin cargo para niños menores de 10 años.

2. Day Pass Plus (Acceso Preferencial): Incluye todo lo del abono general, más:

  • Acceso a zonas exclusivas de descanso con sombra.
  • Wifi gratuito.
  • Baños preferenciales.
  • Pantallas gigantes con transmisión en vivo.
  • Estaciones de carga de celular.
  • Lockers gratuitos.
  • Acceso prioritario a: gastronomía y bebidas, carga de cashless, puestos de hidratación, merchandising oficial.
  • Atención personalizada por parte del staff.

3. Day Pass Lolla Lounge (Experiencia Premium): Incluye todo lo del abono Plus y además:

  • Acceso a la exclusiva zona Lounge & Terrazas con vista preferencial a los escenarios.
  • Espacios de relax con sombra y juegos al aire libre.
  • Estación de glitter y espacio de masajes.
  • Baños exclusivos.
  • Zona de hidratación premium.
  • Lockers gratuitos y estaciones de carga.
  • Pantallas con transmisión en vivo.
  • Merchandising oficial.
  • Atención personalizada con equipo exclusivo para el sector.
