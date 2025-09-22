Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Algunas estaciones de servicio ofrecen rebajas especiales para conductores que buscan reducir los gastos en combustibles

Los conductores suelen buscar alternativas para reducir los gastos que deben afrontar para cargar nafta , en especial quienes trabajan con el vehículo. Los reiterados aumentos encarecen aún más el combustible y las posibilidades de reducir el dinero invertido son cada vez más complejas, aunque desde YPF cuentan con una opción viable para los nocturnos.

Desde hace unas semanas, unas varias estaciones de servicio de YPF aplican una rebaja de hasta el 9% para los clientes que carguen nafta durante la madrugada, entre las 0 y las 6 de la mañana.

Este descuento es para terminales con autodespacho y tiene un tope de 150 litros por mes . Los clientes obtienen la totalidad de este beneficio al pagar solamente con la App YPF , que cuenta más de 5 millones de descargas en Play Store.

Esta alternativa de ahorro está disponible en estaciones de servicio de distintos puntos del país, aunque en Rosario se encuentra únicamente en la terminal ubicada en Ovidio Lagos y 27 de Febrero . Cabe destacar que para acceder al descuento, el cliente deberá cargar nafta con el sistema de autodespacho como criterio excluyente.

image - 2025-04-10T173541.417.jpg La estación de Ovidio Lagos y 27 de Febrero ofrece nafta más barata durante la madrugada. Marcelo Bustamente / La Capital

Cómo funciona el sistema de autodespacho de YPF

El sistema de autodespacho de YPF cuenta con tres modalidades de uso, todas ellas con el pago de forma anticipada a través de la aplicación oficial como punto en común.

Una de ellas es el pago en tienda Full, por el cual el cliente solicita la carga en la tienda y el personal realiza la transacción en la caja para luego habilitar el surtidor de la isla de autodespacho correspondiente.

En tanto, el escaneo de QR desde la app es un método aún más sencillo, ya que permite operar de forma autónoma desde el celular con el código ubicado en el surtidor. Por otro lado, el tótem interactivo en el surtidor es una variante que permite al cliente seleccionar el tipo de carga (por litros o por monto), definir el medio de pago y autorizar la operación directamente en el surtidor mediante una pantalla, pero está disponible en pocas terminales.

Otro beneficio para cargar nafta en YPF

Además del descuento ofrecido durante la noche, existen otros tipos de promociones disponibles en diferentes días de la semana, dependiendo del medio de pago, el banco utilizado y otro tipo de convenios.

Por ejemplo, los suscriptores de La Capital pueden gozar de un 10% de descuento en nafta INFINIA cargando a través de la aplicación YPF y pagando con "dinero en cuenta".

Para aprovecharlo, debe estar adherido a uno de los planes que tengan BLC (Beneficios La Capital). La suscripción, por su parte, otorga el acceso al contenido exclusivo del diario, así como múltiples descuentos en distintos rubros como gastronomía, espectáculos, supermercados e indumentaria.