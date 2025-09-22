El podio de Newell's: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba en Córdoba

Ahora por el Clausura, Newell's volvió a perder con Belgrano, en Córdoba, y lo único destacado en el equipo leproso fue la actuación de Cocoliso González. Del resto no hubo casi nada por destacar. Aquí el uno x uno de Ovación:
El delantero paraguayo no dio ninguna por perdida y las peleó todas. Del resto, apenas poquito de Montero y Mosquera. El resto no dio la talla.
Por Gustavo Conti
Juan Espínola 2: Increíble blooper del arquero cuando Newell's lo tenía controlado a Belgrano y estaba rumiando por el penal no cobrado. Un error demasiado condicionante en el primero pirata.
Jherson Mosquera 5: El colombiano volvió bien pisado e hizo un primer tiempo correcto. Se perdió en el segundo de Belgrano y no volvió a ser el mismo.
Luciano Lollo 4.5: de arriba ganó mucho y sacó, pero cuando Belgrano ganó el área tambaleó. Ganó y perdió.
Vìctor Cuesta 4: Flojo en algunas respuestas. De los dos zagueros centrales leprosos fue el que más penó.
Alejo Montero 4,5: No desentonó por la banda izquierda a la que fue cambiada. Compagnucci no pesó tanto, pero no pasó al ataque.
Ever Banega 4: Le queda poca movilidad para hacer pesar la jerarquía que aún tiene. No pudo hacerla pesar, pero intentó.
Luca Regiardo 4: Se ganó rápido la amarilla y jugó condicionado. No cortó el pase atrás de Longo en el segundo gol.
Giovani Chiaverano 4: Empezó bien, cubriendo la banda derecha y llegando pero se fue apagando con el equipo y fue sustituido.
Gonzalo Maroni 1: Pésimo partido, No influyó en nada en el partido y cuando las papas quemaban se hizo echar irresponsablemente.
Carlos González 6: El paraguayo fue lo mejor de Newell's. Con mucha enjundia, capturó la pelota para generar el penal e intentó hasta que se agotó.
Darío Benedetto 3,5: Hasta el penal que supo fabricar estaba bien, movedizo y peligrosa. Pero después falló insólitamente, inclusive demorando excesivamente el remate.
Franco Orozco 3: No fue màs que el que reemplazó. No pesó nunca, pese al esfuerzo, en medio de un equipo sin reacción a esa altura.
Facundo Guch 4: El pibe lo intentó pero no le salieron las cosas, en un contexto inadecuado para mostrase.
Lisandro Montenegro 4: Movedizo, intentó demostrar en pocos minutos que hicieron mal en relegarlo, pero ya no tenía margen.
Juanchón García 3: No pesó nunca, entrando en condiciones desfavorables, con un equipo ya vencido.
Cristian Fabbiani 4: El técnico no puede encontrarle la vuelta al equipo, pese a que mostró algún atisbo de reacción. Carácter tuvieron los jugadores pero no encuentra los revulsivos.
