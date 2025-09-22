El podio de Newell's: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba en Córdoba

El delantero paraguayo no dio ninguna por perdida y las peleó todas. Del resto, apenas poquito de Montero y Mosquera. El resto no dio la talla.

Los once de Newell's que el Ogro Fabbiani puso desde el arranque en el Gigante de Alberdi ante Belgrano.

Ahora por el Clausura, Newell's volvió a perder con Belgrano , en Córdoba , y lo único destacado en el equipo leproso fue la actuación de Cocoliso González. Del resto no hubo casi nada por destacar. Aquí el uno x uno de Ovación:

Juan Espínola 2: Increíble blooper del arquero cuando Newell's lo tenía controlado a Belgrano y estaba rumiando por el penal no cobrado. Un error demasiado condicionante en el primero pirata.

Jherson Mosquera 5: El colombiano volvió bien pisado e hizo un primer tiempo correcto. Se perdió en el segundo de Belgrano y no volvió a ser el mismo.

Luciano Lollo 4.5: de arriba ganó mucho y sacó, pero cuando Belgrano ganó el área tambaleó. Ganó y perdió.

Vìctor Cuesta 4: Flojo en algunas respuestas. De los dos zagueros centrales leprosos fue el que más penó.

Alejo Montero 4,5: No desentonó por la banda izquierda a la que fue cambiada. Compagnucci no pesó tanto, pero no pasó al ataque.

Ever Banega 4: Le queda poca movilidad para hacer pesar la jerarquía que aún tiene. No pudo hacerla pesar, pero intentó.

Luca Regiardo 4: Se ganó rápido la amarilla y jugó condicionado. No cortó el pase atrás de Longo en el segundo gol.

Giovani Chiaverano 4: Empezó bien, cubriendo la banda derecha y llegando pero se fue apagando con el equipo y fue sustituido.

Gonzalo Maroni 1: Pésimo partido, No influyó en nada en el partido y cuando las papas quemaban se hizo echar irresponsablemente.

Carlos González 6: El paraguayo fue lo mejor de Newell's. Con mucha enjundia, capturó la pelota para generar el penal e intentó hasta que se agotó.

Darío Benedetto 3,5: Hasta el penal que supo fabricar estaba bien, movedizo y peligrosa. Pero después falló insólitamente, inclusive demorando excesivamente el remate.

Leer más: Newell's se metió en el tobogán, cometió todos los errores, fue goleado y Fabbiani no se mueve

Ingresaron en el Newell's de Fabbiani

Franco Orozco 3: No fue màs que el que reemplazó. No pesó nunca, pese al esfuerzo, en medio de un equipo sin reacción a esa altura.

Facundo Guch 4: El pibe lo intentó pero no le salieron las cosas, en un contexto inadecuado para mostrase.

Lisandro Montenegro 4: Movedizo, intentó demostrar en pocos minutos que hicieron mal en relegarlo, pero ya no tenía margen.

Juanchón García 3: No pesó nunca, entrando en condiciones desfavorables, con un equipo ya vencido.

El técnico leproso en la mira

Cristian Fabbiani 4: El técnico no puede encontrarle la vuelta al equipo, pese a que mostró algún atisbo de reacción. Carácter tuvieron los jugadores pero no encuentra los revulsivos.