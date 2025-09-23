Benjamín Vicuña estalló contra la China Suárez: "Cambiaron la rutina de los chicos, no soy tonto"

En medio de rumores que aseguran que la actriz inscribió a sus hijos en una escuela de Estambul, el actor chileno dio su versión de los hechos

Hace tiempo que el actor chileno Benjamín Vicuña está en el centro de la atención mediática y no solo por su vida profesional sino principalmente por sus polémicas familiares. Luego de que su expareja se trasladara a Turquía junto a sus hijos para acompañar a su novio Mauro Icardi , su palabra es la más buscada por los programas de espectáculos.

Cabe recordar que Vicuña y la actriz comparten dos hijos, y su vínculo fue motivo de controversia en el último tiempo. Fue la China Suárez quien lo acusó públicamente de ser un "mal padre", luego de que se oponga a que los menores viajaran a Turquía. Desde ese conflicto, ambos dejaron de tener contacto directo y ahora se comunican exclusivamente a través de sus abogados.

Finalmente , Amancio y Magnolia viajaron a Turquía para reunirse con su madre. Ahora, resulta que los hijos de la actriz comenzaron una nueva rutina en Estambul y, según circuló en medios de espectáculos, fueron inscriptos en una escuela del país . En este contexto, Benjamín Vicuña fue nuevamente interceptado por medios de espectáculos y habló sobre el futuro de sus hijos en Estambul.

Qué dijo Benjamín Vicuña

En diálogo con el móvil de LAM de América TV, Benjamín Vicuña comenzó contundente: “Me gustaría que las cosas volvieran a su lugar, que se hable del trabajo únicamente y que dejemos a los chicos de lado”.

En este sentido, el periodista le consultó acerca de los rumores que aseguran la escolarización de Amancio y Magnolia en Turquía. Sin negar ni admitir la situación, respondió: “Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7am, pero la situación se complicó cada vez más, se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta”.

“Es una cosa que se está arreglando entre abogados. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación”, explicó sobre la nueva dinámica.

En tono enojado, agregó: “Pedí a los abogados que se comunicaran y se entendieran. No hubo respuesta en más de una semana”. Haciendo hincapié en la poca información sobre la escolarización de los pequeños en Turquía detalló: “Me di cuenta de que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si en un colegio, en qué colegio, no sé nada”.

