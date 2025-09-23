Oscar 2026: cuáles son las cuatro películas argentinas pre-seleccionadas para representar al país

Solo uno de los filmes representará efectivamente al país en la competencia. Este miércoles se conocerá cuál es la producción elegida

Se acerca una nueva edición de los premios Oscar, y Argentina elige qué producción nacional competirá en la categoría “Mejor Película Internacional”. Hasta el momento, hay cuatro filmes preseleccionados para participar de la premiación más importante del mundo del cine , que tomará lugar el 15 de marzo en el Dolby Theatre, Los Ángeles.

En esta oportunidad, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina preseleccionó cuatro películas nacionales para competir en el gran galardón del cine.

Las candidatas son “Homo Argentum" de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, “Algo nuevo, algo viejo, algo prestado”, de Hernán Rosselli, “La mujer de la fila” de Benjamín Ávila y “Belén” dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi.

Una de las cuatro será elegida para participar para representar a la Argentina en la categoría “Mejor Película Internacional”, lo que no significa que el filme ya pase a estar directamente nominada a los Premios Oscar, pero sí que figurará en la preselección.

>> Leer más: Se conoció el tráiler de la película sobre Belén, la joven presa por abortar

La cinta argentina elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas se conocerá este miércoles 24 de septiembre. En el mismo evento, donde la actriz Gabriel Borges abrirá el sobre que revela el ganador, también se conocerá el representante de Argentina en los Premios Goya.

Vale recordar que el filme elegido para representar al país este 2024 tanto en los Goya como en los Oscar fue "El Jockey", la película dirigida por Luis Ortega.

“Homo Argentum”

El éxito taquillero protagonizado por Guillermo Francella y dirigido por la dupla Cohn-Duprat es una de las pre candidatas para representar a la Argentina.

A través de dieciséis historias de diferente duración (todas protagonizadas por Francella), se busca retratar "una faceta inconfundible del ser argentino": el oportunismo elegante, la doble moral, la idolatría futbolera, la corrección política, la fuerza de la amistad, el sentido del humor ante el caos y el arte -bien argentino- de hacerse el "boludo".

Embed

Con Guillermo Francella como embajador de la "argentinidad", las críticas que recibió el nuevo filme de Cohn-Duprat no fueron pocas. En general, se acusó a la obra de querer reducir a la identidad argentina a unas pocas historias, todas con una clara inclinación en cuanto a la verdadera "esencia" argentina

>> Leer más: "Homo Argentum", del "hate" al éxito en taquilla: por qué es tan controversial la nueva película de Francella

“Algo nuevo, algo viejo, algo prestado”

Con un formato de "falso documental", el director Hernán Rossi retrata tanto una película sobre una familia, como una película sobre una mafia. La película sigue a los Felpeto, una familia del conurbano bonaerense que maneja un negocio de quiniela ilegal.

"Maribel y su madre Alejandra, tras la muerte del padre y patriarca de la familia, asumen el negocio familiar de apuestas clandestinas. Maribel sospecha que su padre tuvo otra familia y descubre la existencia de Facundo, un hijo no reconocido. Decide buscarlo en Facebook con una identidad falsa, inician a coquetear y terminan encontrándose", reza la sinopsis de la película nacional.

Embed

“La mujer de la fila”

La película dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por la uruguaya Natalia Oreiro sigue la historia de Andrea (Oreiro), una mujer de clase media cuyo hijo fue encarcelado injustamente.

Embed

"Ella comienza a darse cuenta del difícil mundo que padecen los familiares de detenidos y, poco a poco, se va acercando a ellos, que la ayudan a enfrentar y sostenerse durante el tiempo que le lleva sacar a su hijo de la cárcel. Sin embargo, un giro inesperado obliga a Andrea a enfrentar el límite de su propio amor y fortaleza", es el resumen de la película.

“Belén”

"Belén" es una película basada en hechos reales. La cinta narra a historia de una joven tucumana condenada en 2014 a prisión por homicidio, luego de ser acusada de haber abortado, aún cuando ella no tenía conocimiento de estar embarazada.

La producción es dirigida por Dolores Fonzi, quien también se pone en la piel de la abogada de Belén, uno de los personajes principales.

Embed

"Belén narra el caso estremecedor de Julieta, una joven acusada injustamente de cometer un aborto ilegal, y de Soledad Deza (Dolores Fonzi), la abogada valiente que se encarga de este caso altamente controversial y explosivo. Belén es una mezcla de intenso drama judicial, feroz crítica a la injusticia sistémica y celebración de la resiliencia y la hermandad", expresa la sinópsis del film.