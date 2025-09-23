Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Los delincuentes causaron un importante daño en las instalaciones. El robo anterior fue a principios de septiembre y dejó sin electricidad al establecimiento.

La Escuela Intercultural Bilingüe Nº 1.380 “Roberto Fontanarrosa” , ubicada en Cura Brochero 4.400, volvió a ser blanco de delincuentes . Fue durante el último fin de semana, pero el caso trascendió hoy. El robo anterior que sufrió la institución sucedió el 8 de septiembre . En esta última ocasión, en el algún momento del fin de semana en que se produjeron fuertes lluvias, los delincuentes volvieron a ingresar e hicieron lo suyo nada menos que en el sector donde funciona el comedor.

Ese servicio, al que acceden todos los chicos del barrio, no se pudo brindar al menos ayer . La escuela cuenta con dos turnos, mañana y tarde, y concurren alrededor de 300 estudiantes.

Fuentes oficiales indicaron que el robo realizado con la modalidad de “ escruche ” fue descubierto este lunes alrededor de las 7.30 cuando el personal de la institución se presentó en el lugar para cumplir con sus tareas habituales. La acción de los ladrones se concentró en el comedor de la escuela, al que acuden todos los alumnos .

Los intrusos forzaron la puerta de ingreso y se robaron una estufa, una olla, un horno a microondas, un ventilador de pared y otros tres que estaban guardados en cajas. Además, se apoderaron de gran cantidad de alimentos y provisiones específicas para el funcionamiento del comedor.

Qué dijeron vecinos del lugar

Este martes, ningún docente o autoridad del establecimiento quiso hacer declaraciones a la prensa porque el Ministerio de Educación no les permite hacerlo, pero LT8 conversó con una vecina que vive frente a la institución y que reconstruyó en parte lo ocurrido.

Segundo robo en pocos días a Escuela 1380, en barrio Toba

Vecina "La maestra dijo que entraron por detrás del edificio, el fin de semana, con la tormenta. Robaron de todo. Es un barrio tranquilo pero están ensañados con la escuela"

“Al parecer, los ladrones entraron por la parte de atrás que da hacia Circunvalación. Lo hicieron durante la noche que llovió. Lo mismo pasó en la vez anterior. La Policía está en la zona, pero aprovecharon el momento de la tormenta en que no había nadie y la calle quedó desprotegida. Los ladrones se llevaron todo lo que encontraron en la cocina”, contó la vecina.

La mujer señaló que el barrio “es tranquilo, pero tomaron de punto a la escuela. Antes había alguien que cuidaba, ahora no. Los ladrones aprovechan el momento en que la gente está descansando. Nadie ve nada y nos enteremos cuando vienen los profesores que se encuentran con este desastre. Los docentes hacen malabarismo para salir adelante”.

Robo y acto de vandalismo: escuela sin energía

El robo anterior a la Escuela Bilingüe "Roberto Fontanarrosa" se conoció el lunes 8 de septiembre pasado, pero se concretó durante ese fin de semana entre el 7 y 8. En esa oportunidad, además de los perjuicios causados por el robo en sí, el establecimiento tuvo que suspender las clases durante el turno de la mañana, porque los delincuentes realizaron tal acto de vandalismo que dejaron sin energía eléctrica al edificio.

La versión que corrió con insistencia por entonces indicaba que los ladrones se habrían tomado el trabajo de cortar primero la luz para luego moverse a sus anchas por todo el establecimiento. A los perjuicios sufridos por el robo y los destrozos, la falta de energía eléctrica hizo que las bombas no funcionen y por lo tanto los tanques de agua no pudieron llenarse y eso hizo suspender las clases.