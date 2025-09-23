La Capital | La Ciudad | robo

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Los delincuentes causaron un importante daño en las instalaciones. El robo anterior fue a principios de septiembre y dejó sin electricidad al establecimiento.

23 de septiembre 2025 · 10:19hs
Segundo robo. La Escuela 1.380 Roberto Fontanarrosa otra vez sufrió la visita de ladrones. 

Foto: Maxi Klanjscek

Segundo robo. La Escuela 1.380 "Roberto Fontanarrosa" otra vez sufrió la visita de ladrones. 

La Escuela Intercultural Bilingüe Nº 1.380 “Roberto Fontanarrosa”, ubicada en Cura Brochero 4.400, volvió a ser blanco de delincuentes. Fue durante el último fin de semana, pero el caso trascendió hoy. El robo anterior que sufrió la institución sucedió el 8 de septiembre. En esta última ocasión, en el algún momento del fin de semana en que se produjeron fuertes lluvias, los delincuentes volvieron a ingresar e hicieron lo suyo nada menos que en el sector donde funciona el comedor.

Ese servicio, al que acceden todos los chicos del barrio, no se pudo brindar al menos ayer. La escuela cuenta con dos turnos, mañana y tarde, y concurren alrededor de 300 estudiantes.

Fuentes oficiales indicaron que el robo realizado con la modalidad de “escruche” fue descubierto este lunes alrededor de las 7.30 cuando el personal de la institución se presentó en el lugar para cumplir con sus tareas habituales. La acción de los ladrones se concentró en el comedor de la escuela, al que acuden todos los alumnos.

Los intrusos forzaron la puerta de ingreso y se robaron una estufa, una olla, un horno a microondas, un ventilador de pared y otros tres que estaban guardados en cajas. Además, se apoderaron de gran cantidad de alimentos y provisiones específicas para el funcionamiento del comedor.

Qué dijeron vecinos del lugar

Este martes, ningún docente o autoridad del establecimiento quiso hacer declaraciones a la prensa porque el Ministerio de Educación no les permite hacerlo, pero LT8 conversó con una vecina que vive frente a la institución y que reconstruyó en parte lo ocurrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1970454154251510078&partner=&hide_thread=false

“Al parecer, los ladrones entraron por la parte de atrás que da hacia Circunvalación. Lo hicieron durante la noche que llovió. Lo mismo pasó en la vez anterior. La Policía está en la zona, pero aprovecharon el momento de la tormenta en que no había nadie y la calle quedó desprotegida. Los ladrones se llevaron todo lo que encontraron en la cocina”, contó la vecina.

La mujer señaló que el barrio “es tranquilo, pero tomaron de punto a la escuela. Antes había alguien que cuidaba, ahora no. Los ladrones aprovechan el momento en que la gente está descansando. Nadie ve nada y nos enteremos cuando vienen los profesores que se encuentran con este desastre. Los docentes hacen malabarismo para salir adelante”.

Robo y acto de vandalismo: escuela sin energía

El robo anterior a la Escuela Bilingüe "Roberto Fontanarrosa" se conoció el lunes 8 de septiembre pasado, pero se concretó durante ese fin de semana entre el 7 y 8. En esa oportunidad, además de los perjuicios causados por el robo en sí, el establecimiento tuvo que suspender las clases durante el turno de la mañana, porque los delincuentes realizaron tal acto de vandalismo que dejaron sin energía eléctrica al edificio.

La versión que corrió con insistencia por entonces indicaba que los ladrones se habrían tomado el trabajo de cortar primero la luz para luego moverse a sus anchas por todo el establecimiento. A los perjuicios sufridos por el robo y los destrozos, la falta de energía eléctrica hizo que las bombas no funcionen y por lo tanto los tanques de agua no pudieron llenarse y eso hizo suspender las clases.

Noticias relacionadas
Imagen de archivo. El gendarme baleó a dos asaltantes

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones en Rosario

Imagen de archivo. El gendarme baleó a dos asaltantes

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

La víctima del crimen fue atacada en La Paz al 3700.

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

La verdulería allanada por PDI. Su dueño es investigado por un robo en San Lorenzo.

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Ver comentarios

Las más leídas

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo último

El sugerente posteo de The Rolling Stones que agitó a los fans de Argentina

El sugerente posteo de The Rolling Stones que agitó a los fans de Argentina

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Transporte interurbano: cuánto sale el colectivo de la línea M para viajar a Rosario

Transporte interurbano: cuánto sale el colectivo de la línea M para viajar a Rosario

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Julián Aguirre firmó un juicio abreviado con una pena unificada de 29 años por el homicidio que ordenó Nicolás Toloza desde una celda en Piñero. Todos los detalles
Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

El Congreso acorrala a Francos por patear la Ley de Discapacidad y quiere echarlo
Política

El Congreso acorrala a Francos por patear la Ley de Discapacidad y quiere echarlo

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos
OVACION

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Noche negra: Newells perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Noche negra: Newell's perdió 3 a 0 con Belgrano, erró un penal y terminó con uno menos

Ovación
Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos
OVACION

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Policiales
Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

La Ciudad
Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo
La Ciudad

Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Asistencia Perfecta: cuándo y cuánto cobran este mes los docentes

Asistencia Perfecta: cuándo y cuánto cobran este mes los docentes

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Política

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina
Política

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

EEUU afirmó que hará lo necesario para apoyar a Argentina
Política

EEUU afirmó que hará "lo necesario para apoyar a Argentina"

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte
POLICIALES

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez
La Ciudad

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico
Información General

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico