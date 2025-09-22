La Capital | Información General | feriados

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

A partir del reciente cambio de la normativa, se suma un día extra de descanso en octubre. Pero también hay finde XL en noviembre. Cuánto falta y qué establece el decreto

22 de septiembre 2025 · 10:41hs
Con la modificación en la normativa de feriados

Con la modificación en la normativa de feriados, se acerca un nuevo fin de semana largo y Rosario podría ser elegida como un destino para visitantes de todo el país

 

Hace algunas semanas, el gobierno nacional anunció una modificación en la normativa que rige los feriados de este 2025. A partir de este cambio en la regla, se sumaron dos días extra de descanso: uno en octubre y otro en noviembre, lo que permitirá a los argentinos tener dos fines de semanas largos antes de fin de año.

Con el objetivo de estimular el turismo y generar fines de semana largos, el Poder Ejecutivo resolvió habilitar la posibilidad de que los feriados trasladables que caigan en fin de semana funcionen tal como vienen funcionando hasta ahora los feriados trasladables que caían de lunes a viernes. De esta forma, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo inesperado antes de fin de año.

Hace tiempo, el gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10. Por lo que un nuevo fin de semana largo está muy cerca. Lo que se confirma ahora es que también el fin de semana de noviembre, del Día de la Soberanía Nacional, ofrecerá la posibilidad de finde XL.

>> Leer más: Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo

Qué indica el nuevo decreto

Los feriados nacionales trasladables que caigan sábado o domingo se podrán mover a otro día. Eso indica el decreto 614/2025, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y Guillermo Francos. Allí, se dispone esta modificación al régimen de feriados, según lo disponga la autoridad competente.

Esta flamante normativa funciona como parche de la ley 27.399, que regula los feriados nacionales y que no aclara nunca qué hacer si un feriado nacional traslasdables cae en fines de semana.

Es importante saber que este decreto no modifica el régimen de los feriados inamovibles, que continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado. Solo contempla a los feriados catalogados como trasladables en la normativa vigente, que a partir de ahora podrán moverse al viernes anterior o al lunes posterior en caso de coincidir con sábado o domingo.

>>Leer más: Proponen que el 21 de abril sea feriado nacional en homenaje al Papa Francisco

En oras palabras, de aquí en adelante los feriados trasladables que coincidan con fines de semana no quedarán automáticamente fijos en su fecha original, sino que podrán moverse según se disponga para cada año calendario.

Los feriados que quedan en Argentina en 2025

Feriados inamovibles

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), pasa al viernes 10 de octubre.

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana largos

-10 al 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

-21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Noticias relacionadas
con el quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al record historico

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico

ciberataque contra europa: caos en aeropuertos de bruselas, berlin y londres

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

Captura del video publicado por la Shell de Crespo, Entre Ríos

Video de Shell: qué es el trend "Ahí viene la CM" que desató repudio en Argentina

“Lo esencial es invisible a los ojos”: el inédito fallo en Corrientes contra un padre que pidió no pagar los alimentos de su hija con discapacidad

Fallo inédito en Corrientes: un padre deberá leer El Principito para reflexionar sobre sus hijos

Ver comentarios

Las más leídas

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

La comuna de Alvear enfrenta un posible embargo por una deuda de origen ilícito

La comuna de Alvear enfrenta un posible embargo por una deuda de origen ilícito

Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Lo último

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Abel Pintos festeja 30 años de carrera en Rosario: cómo comprar entradas con descuento

Abel Pintos festeja 30 años de carrera en Rosario: cómo comprar entradas con descuento

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

Rodrigo Ortigala, antiguamente allegado a Alvarado y luego vinculado a Los Monos, fue aprehendido en su casa de Eva Perón al 4900

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias
Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso y piden al Congreso asignar fondos
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso" y piden al Congreso asignar fondos

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Santa Fe reforzará la prohibición total de celular en las escuelas primarias

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Santa Fe reforzará la prohibición total de celular en las escuelas primarias

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte
POLICIALES

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

La comuna de Alvear enfrenta un posible embargo por una deuda de origen ilícito

La comuna de Alvear enfrenta un posible embargo por una deuda de origen ilícito

Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Ovación
Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María
Ovación

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

Tevez estalló de bronca tras el empate, lo frenó Pablo Pérez y no hubo saludo con Di María

Balón de Oro 2025: dónde ver la ceremonia y cómo se elige al mejor jugador del mundo

Balón de Oro 2025: dónde ver la ceremonia y cómo se elige al mejor jugador del mundo

Di María, enojado por el empate contra Talleres: Después dicen que nos ayudan

Di María, enojado por el empate contra Talleres: "Después dicen que nos ayudan"

Policiales
Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

La Ciudad
Día del Empleado de Comercio: qué día cerrarán los negocios en Rosario
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: qué día cerrarán los negocios en Rosario

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Las viviendas en Rosario tienen un promedio de tres ocupantes

Las viviendas en Rosario tienen un promedio de tres ocupantes

Santa Fe reforzará la prohibición total de celular en las escuelas primarias

Santa Fe reforzará la prohibición total de celular en las escuelas primarias

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino
El Mundo

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres
Información General

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro
El Mundo

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo
La Ciudad

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió
Política

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro
Política

"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei
Política

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional

El truco alemán definitivo para evitar manchas de humedad en las paredes
Información General

El truco alemán definitivo para evitar manchas de humedad en las paredes

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar
Economía

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar

Newells se autoboicotea: las declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las declaraciones de un DT que duró un semestre

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"