Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo

El siniestro vial se produjo este lunes a la tarde, cuando la menor estaba a bordo del rodado más pequeño como acompañante del conductor

23 de septiembre 2025 · 10:35hs
El ómnibus sufrió daños en la parte delantera como consecuencia del choque.

Foto: Policía de Santa Fe.

El ómnibus sufrió daños en la parte delantera como consecuencia del choque.

La policía rosarina realizó este lunes un operativo por un choque que concluyó con una niña lesionada en la zona sudoeste. El primer parte médico indica que sufrió politraumatismos y la trasladaron a un hospital para continuar con el tratamiento después del impacto.

La colisión tuvo lugar minutos después de las 18, cuando una motocicleta chocó con un colectivo para traslados particulares en el barrio Tío Rolo. La nena de 10 años recibió asistencia del personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y más tarde se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

El siniestro vial se produjo en el cruce de la calle 2106 y el camino de los Quinteros. Uma A. P. iba como acompañante en el rodado de menor porte en el momento en que el chofer del segundo vehículo dobló hacia el este para ingresar al corredor de los clubes de la zona y embistió a las dos personas.

Un choque a la noche y una nena internada

De acuerdo al testimonio de vecinos del barrio Tío Rolo, el motociclista de 32 años circulaba en sentido contrario al del transporte en el momento del choque. Después del golpe, la nena que viajaba con él fue trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela para atenderla por las lesiones que sufrió.

Choque calle 2106 camino Quinteros 2

Una mujer que vive en la zona detalló que el colectivo venía detrás de otro vehículo similar que siguió hacia el sur entre la calle 2127 y el camino de los Quinteros. A diferencia del conductor que iba adelante suyo, el segundo chofer giró hacia la izquierda para acercarse al acceso del Camping Judiciales y el Club San José.

>> Leer más: Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

"Fue un golpe seco", recordó la testigo en un reportaje. Apenas escuchó el ruido, salió corriendo para ver qué había ocurrido y prestar colaboración con las personas involucradas en el siniestro vial. Minutos más tarde, la policía llegó al cruce de calles y puso en marcha el operativo mientras esperaban el arribo de la ambulancia del Sies.

La vecina le confirmó a El Tres TV que "el colectivero frenó enseguida". Después de la colisión, el conductor de 34 años intentó retroceder para acomodar el vehículo y se bajó a ver cómo estaban las dos personas que iban a bordo de la moto.

¿Cómo está la niña tras el choque?

En primera instancia, un médico del Sies advirtió que la nena podía tener una fractura en la rodilla. Más tarde, los primeros estudios realizados en el Hospital Vilela permitieron descartar este diagnóstico y así detectano politraumatismos en la articulación izquierda.

Mientras tanto, el Comando Radioeléctrico secuestró la Honda Wave de 110 cc que manejaba Mariano A. junto a la niña. Al igual que el motociclista, el colectivero Carlos O. fue demorado en el marco de la denuncia sobre lesiones leves culposas. Ambas personas fueron trasladadas a la comisaría 21ª para continuar con la investigación.

