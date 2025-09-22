La Capital | La Ciudad | Rosario

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

En 2024 volvió a caer el número de matrimonios en la ciudad por segundo año consecutivo y la tasa de uniones fue una de las peores en los últimos 15 años

22 de septiembre 2025 · 17:54hs
En Rosario el municipio pone a disposición lugares públicos para la celebración del amor

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En Rosario el municipio pone a disposición lugares públicos para la celebración del amor

Casarse es una decisión cada vez más difícil de tomar y los datos en Rosario muestran una caída del 7% de los matrimonios en 2024, alcanzando 3.208 casamientos. Además, los varones demoraron la unión unos cinco años, las mujeres cuatro y crecieron las uniones entre los adultos mayores.

En Rosario la tasa de casamientos se ubicó en 3,1 por cada 1.000 habitantes, una de las más bajas desde 2010, sólo superada por el 2020, año de pandemia, donde sólo la tasa bajó a 1,3 cada millar de rosarinos. En cuanto a la cantidad, los 3.208 enlaces de 2024 fue el quinto peor registro desde 2010 y muestran una pérdida de 200 eventos respecto a 2023.

Desglosado mes a mes, octubre muestra un comportamiento inusual con 360 uniones, lo que representa un 15,4% más que el promedio histórico de dicho mes que se ubica en 312 casamientos. El resto de los meses estuvo por debajo de sus promedios teniendo en cuenta el recorte hecho por la Municipalidad de Rosario entre 2015 y 2019, antes de la pandemia. De todas formas, noviembre sigue siendo el mes donde más “sí, acepto” se escucha con 417 ceremonias en 2024.

Además, en la ciudad el programa "Casate con tu ciudad como testigo”, el cual invita a los rosarinos a celebrar el amor en espacios públicos y sitios emblemas de Rosario ya concretó más de 100 parejas desde su relanzamiento. Las ceremonias se llevan a cabo en el Rosedal del Parque de la Independencia, el Pasaje Juramento y la Glorieta del Parque Alem, entre otros. El altar se prepara los viernes, en turnos de mañana y tarde, y está gestionado por el Registro Civil o en los centros municipales con oficinas habilitadas.

Reacios a los matrimonios

Convencerse para sacar turno en el Registro Civil puede ser un extenso debate interno. Llegar a pensar la posibilidad de unirse en casamiento con tu pareja puede llevar años. Y, en algunos casos, dar el paso para llegar al juez de paz se demora cada vez más.

Pero al contrario de las ficciones o el inconsciente popular, no es restrictivo de géneros. En los últimos 10 años, la tendencia marcó que los varones tardan cinco años más en decidirse por el amor. Mientras que las mujeres lo hacen cuatro más tarde en el mismo periodo.

Rogelio Biazzi, Jefe de Gabinete municipal, expresó “cada dato que surge de estos informes es una ventana a la vida cotidiana de nuestra ciudad. Saber cómo, cuándo y quiénes eligen casarse nos permite entender mejor a Rosario y acompañar con políticas públicas que estén a la altura de esas transformaciones sociales”.

Quienes se casan

De todas formas, el 25% de las uniones se da entre jóvenes entre 30 y 39 años. Mientras que el 12,5% de los matrimonios incluye al menos un integrante de la pareja de 60 años o más, lo que confirma que la elección de formalizar la pareja también crece entre adultos mayores. En cuanto a los jóvenes entre 15 y 19 años conforman el 1,6% de los casos que deciden unirse en amor, mientras que por el Registro Civil pasaron parejas donde ambos tenían más de 60 años, constituyendo el 5,7% de los matrimonios.

En cuanto al estado civil casi 7 de cada 10 se da entre personas solteras. El resto se reparte entre divorciados y viudos, en menor proporción.

>> Leer más: Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos

Por otro lado, el matrimonio igualitario conforma el 3,4% del total de los casamientos, dividiéndose en partes iguales según la constitución de las parejas (varón-varón o mujer-mujer). Desde 2018 la tendencia en Rosario va en crecimiento y en 15 años de vigencia de la ley de matrimonio igualitario, en los registros civiles de la provincia se realizaron unos 1.500 casamientos entre parejas del mismo género.

Noticias relacionadas
El dato se extrae de un informe elaborado por la Municipalidad, que da un panorama general de cómo viven los habitantes de Rosario. 

Las viviendas en Rosario tienen un promedio de tres ocupantes

Juan Pablo Murgia y Marcelo Sernels, de Rutini Wines, junto a Valentin, Pablo y Juan Aliendro.

Ejecutivos de Rutini Wines estuvieron en Rosario con sus varietales premium

La provincia gestiona la posibilidad de fomentar el turismo fluvial de cruceros.

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Julián, de tres meses, junto a su mamá, su papá y su hermanita 

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Ver comentarios

Las más leídas

El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Lo último

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Aquí están, estos son los once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani

Aquí están, estos son los once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

En 2024 volvió a caer el número de matrimonios por segundo año consecutivo y la tasa de uniones fue una de las peores en 15 años
En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
Aquí están, estos son los once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani

Por Gustavo Conti
Ovación

Aquí están, estos son los once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani

Aeropuerto: advierten que las partidas nacionales discriminan a Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Aeropuerto: advierten que las partidas nacionales discriminan a Rosario

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Se anunció en Argentina un tratamiento que puede retrasar el Alzheimer

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Se anunció en Argentina un tratamiento que puede retrasar el Alzheimer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Ovación
Central: cómo terminó Alejo Veliz el partido con Talleres, de cara al choque frente a Gimnasia

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cómo terminó Alejo Veliz el partido con Talleres, de cara al choque frente a Gimnasia

Central: cómo terminó Alejo Veliz el partido con Talleres, de cara al choque frente a Gimnasia

Central: cómo terminó Alejo Veliz el partido con Talleres, de cara al choque frente a Gimnasia

El francés Ousmane Dembélé fue premiado con el Balón de Oro y le agradeció a Lionel Messi

El francés Ousmane Dembélé fue premiado con el Balón de Oro y le agradeció a Lionel Messi

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá pasar por el quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá pasar por el quirófano

Policiales
Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

La Ciudad
En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Colectivos en Rosario: qué métodos de pago se pueden usar para viajar

Colectivos en Rosario: qué métodos de pago se pueden usar para viajar

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario corre por el ambiente: se abre la inscripción al 10º Maratón del Bosque

Rosario corre por el ambiente: se abre la inscripción al 10º Maratón del Bosque

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte
POLICIALES

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez
La Ciudad

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico
Información General

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña
Policiales

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

Día Mundial sin Auto: el sistema de bicicletas  públicas hoy es gratuito
La Ciudad

Día Mundial sin Auto: el sistema de bicicletas  públicas hoy es gratuito

El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco de mañana y agradable a la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco de mañana y agradable a la tarde

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria
Política

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico
Ovación

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino
El Mundo

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres
Información General

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro
El Mundo

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo
La Ciudad

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió
Política

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro
Política

"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro