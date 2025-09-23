Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación Un joven de 23 años lucía indumentaria con escudo de la Policía de Santa Fe, tenía una réplica de arma de fuego y un juego de esposas. 23 de septiembre 2025 · 08:29hs

Foto: Policía de Santa Fe. Una réplica de arma de fuego y juego de esposas, entre los elementos secuestrados al falso policía. La réplica de arma de fuego que portaba el falso policía.

Un joven de 23 años fue detenido en la tarde del lunes cuando circulaba en moto por avenida Circunvalación, luciendo indumentaria policial y portando una réplica de arma de fuego. El joven quedó demorado imputado por usurpación de títulos y honores, y se sospecha que trabajaría prestando un servicio de vigilancia trucho, ya que se comprobó que no pertenecía a la Policía de Santa Fe.

La situación irregular se detectó durante un operativo de rutina que realizaban efectivos de la Policía de Seguridad Vial en avenida Circunvalación. En un momento dado, los agentes procedieron a la identificación de un motociclista que iba vestido con prendas como borceguíes, pantalón color azul con línea de color rojo al costado, garibaldina o casaca negra en la cual tenía adherida sobre el brazo izquierdo el escudo perteneciente a la Policía de la Provincia de Santa Fe y en el brazo derecho una insignia de Bomberos Voluntarios de la ciudad.

Los agentes de Seguridad Vial chequearon la identidad de esa persona, identificada como Lautaro G., de 23 años, y comprobaron que no integraba el plantel de la Policía de Santa Fe. En la requisa de entre sus prendas, los efectivos también hallaron una réplica de arma de fuego, un correaje y un juego de esposas.

El muchacho fue derivado a la seccional 12ª y la moto trasladada al corralón de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. falso policía en moto2