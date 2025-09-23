La Capital | Policiales | policía

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Un joven de 23 años lucía indumentaria con escudo de la Policía de Santa Fe, tenía una réplica de arma de fuego y un juego de esposas.

23 de septiembre 2025 · 08:29hs
Una réplica de arma de fuego y juego de esposas

Foto: Policía de Santa Fe.

Una réplica de arma de fuego y juego de esposas, entre los elementos secuestrados al falso policía.
La réplica de arma de fuego que portaba el falso policía.

La réplica de arma de fuego que portaba el falso policía.

Un joven de 23 años fue detenido en la tarde del lunes cuando circulaba en moto por avenida Circunvalación, luciendo indumentaria policial y portando una réplica de arma de fuego. El joven quedó demorado imputado por usurpación de títulos y honores, y se sospecha que trabajaría prestando un servicio de vigilancia trucho, ya que se comprobó que no pertenecía a la Policía de Santa Fe.

La situación irregular se detectó durante un operativo de rutina que realizaban efectivos de la Policía de Seguridad Vial en avenida Circunvalación. En un momento dado, los agentes procedieron a la identificación de un motociclista que iba vestido con prendas como borceguíes, pantalón color azul con línea de color rojo al costado, garibaldina o casaca negra en la cual tenía adherida sobre el brazo izquierdo el escudo perteneciente a la Policía de la Provincia de Santa Fe y en el brazo derecho una insignia de Bomberos Voluntarios de la ciudad.

Los agentes de Seguridad Vial chequearon la identidad de esa persona, identificada como Lautaro G., de 23 años, y comprobaron que no integraba el plantel de la Policía de Santa Fe. En la requisa de entre sus prendas, los efectivos también hallaron una réplica de arma de fuego, un correaje y un juego de esposas.

>> Leer más: Imputan por usurpación de título y estafa a un falso policía que engañó a un taxista

El muchacho fue derivado a la seccional 12ª y la moto trasladada al corralón de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad.

falso policía en moto2

Noticias relacionadas
Evidencia secuestrada en Rosario: 40 toneladas de maíz, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo en el marco de la investigación por robo de granos.

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

La topadora avanza sobre la casa que funcionaba como punto de venta de drogas en manos de gente ligada a Pollo Vinardi.

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Estamos trabajando para que los policías tengan una mejor remuneración, subrayó Pablo Cococcioni. 

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Rodrigo Ortigala, testigo contra el narco Esteban Alvarado, fue detenido en una causa por extorsiones a concesionarias. 

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Ver comentarios

Las más leídas

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Lo último

Pami: cómo y dónde ponerse gratis la vacunan contra la gripe

Pami: cómo y dónde ponerse gratis la vacunan contra la gripe

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

El informe, realizado en el primer semestre de 2025, arrojó que hubo incluso 27 casos en donde el conductor registró más de 1,01 gramos de alcohol en sangre.

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
Aulas sin celular: las distintas experiencias de restringir el uso del teléfono en las escuelas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Aulas sin celular: las distintas experiencias de restringir el uso del teléfono en las escuelas

Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, el gobierno está haciendo tiempo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, el gobierno "está haciendo tiempo"

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Ovación
Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Por Leandro Garbossa
Ovación

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

Hockey inline: un deporte que crece y tendrá a una rosarina en la selección argentina

El Ogro Fabbiani resiste un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

El Ogro Fabbiani resiste un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

El Ogro Fabbiani fue tajante sobre su futuro: Tengo muchas fuerzas para seguir

El Ogro Fabbiani fue tajante sobre su futuro: "Tengo muchas fuerzas para seguir"

Policiales
Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

La Ciudad
Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Imputarán al taxista por tentativa de homicidio doloso y buscan a otros dos choferes

Aulas sin celular: las distintas experiencias de restringir el uso del teléfono en las escuelas

Aulas sin celular: las distintas experiencias de restringir el uso del teléfono en las escuelas

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

El tiempo en Rosario: un martes con vientos suaves y otra tarde agradable

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Política

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina
Política

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

EEUU afirmó que hará lo necesario para apoyar a Argentina
Política

EEUU afirmó que hará "lo necesario para apoyar a Argentina"

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte
POLICIALES

Un mujer fue baleada en un pie cuando se encontraba en su casa en zona norte

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez
La Ciudad

Un camionero volcó en la ruta 33: tránsito restringido entre Rosario y Pérez

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico
Información General

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña
Policiales

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk