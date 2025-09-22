La Capital | Ovación | Central

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá pasar por el quirófano

El Canalla informó de la lesión de otro jugador, un juvenil que hizo su debut este año, que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en la rodilla

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

22 de septiembre 2025 · 17:26hs
Kevin Gutiérrez hizo su debut en primera este año

Kevin Gutiérrez hizo su debut en primera este año, en el debut del Canalla en el Clausura, ante Godoy Cruz.

En Central se tornaron frecuentas las noticias referidas a las lesiones y ahora le tocó el turno a otro futbolista, que también deberá ser intervenido quirúrgicamente - todavía no se sabe cuándo -, por lo que deberá atravesar un período de recuperación bastante largo.

El futbolista en cuestión es el juvenil Kevin Gutiérrez, quien sufrió una lesión en la rodilla hace un par de semanas en un partido de reserva.

"Kevin Gutiérrez: síndrome meniscal externo de rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente", fue el parte médico que el club dio a conocer en la tarde de este lunes en sus redes sociales. No hay detalles de cuándo será operado.

>>Leer más: Alejo Veliz no solo le puso el hombro a Central sino que aportó su cuota goleadora

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1970212240659038397&partner=&hide_thread=false

Uno más en la lista de lesionados del Canalla

Lo cierto es que Kevin Gutiérrez se suma a la larga lista (los otros son Juan Giménez, Tomás O'Connor, Santiago Segovia y Agustín Módica) de futbolistas lesionados que tiene el primer equipo. A priori, es la misma lesión que sufrió Tomás O'Connor, quien el pasado lunes fue operado.

Kevin Gutiérrez viene entrenando hace un tiempo con el plantel profesional y en este torneo Clausura hizo su debut en el primer equipo. Fue en la primera fecha, frente a Godoy Cruz, cuando ingresó as los 23' del complemento en lugar de O'Connor.

Kevin
Kevin Gutiérrez se lesionó en el último partido de Central en reserva. Tendrá que ser operado.

Kevin Gutiérrez se lesionó en el último partido de Central en reserva. Tendrá que ser operado.

En el partido de reserva de la semana pasada, contra Gimnasia, en La Plata, Kevin Gutiérrez fue titular, pero debió ser reemplazado a los 23' del primer tiempo por una molestia en la rodilla. Una semana después, y luego de los estudios correspondientes, se le diagnosticó ese "síndrome meniscal" que lo obligará a pasar por el quirófano.

Noticias relacionadas
Di María y una declaración que no fue apuntando fuertemente hacia el arbitraje

Di María, enojado por el empate contra Talleres: "Después dicen que nos ayudan"

Ariel Holan analizó el empate de Central y dijo que no le preocupa que el equipo no gane.

Ariel Holan: "Hicimos un esfuerzo tremendo y da un poco de bronca

El once de Central, con su particular camiseta alternativa.

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Guido Herrera, la figura en el Gigante, se queda con un centro y Carlos Quintana se pasa. Central no colmó las expectativas ante Talleres.

Central hizo un partido chiquito con Talleres y el premio mayor le quedó grande

Ver comentarios

Las más leídas

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Lo último

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá pasar por el quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá pasar por el quirófano

Fiestas de lectura: la tendencia viral que convierte leer en una experiencia compartida

Fiestas de lectura: la tendencia viral que convierte leer en una experiencia compartida

Millonarios cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa que golpeó a un emprendimiento 

Millonarios cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa que golpeó a un emprendimiento 

Aeropuerto: advierten que la distribución de partidas nacionales discrimina a Rosario

En los últimos 20 meses, Nación presupuestó obras por 211 millones de dólares en 13 terminales del país. Todas están concesionadas a Aeropuertos Argentina

Aeropuerto: advierten que la distribución de partidas nacionales discrimina a Rosario

Por Carina Bazzoni

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Radiografía de locales que abren y cierran sobre la peatonal Córdoba

Alzheimer: se anunció en Argentina un tratamiento que puede retrasar el deterioro cognitivo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alzheimer: se anunció en Argentina un tratamiento que puede retrasar el deterioro cognitivo

Millonarios cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa que golpeó a un emprendimiento 
La Ciudad

Millonarios cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa que golpeó a un emprendimiento 

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado en el centro

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

El contraste en las declaraciones de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

La asombrosa historia de uno de los últimos barcos que unió Rosario con Asunción

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Ovación
Miguel Russo volvió a ser internado tras el empate de Boca ante Central Córdoba
Ovación

Miguel Russo volvió a ser internado tras el empate de Boca ante Central Córdoba

Miguel Russo volvió a ser internado tras el empate de Boca ante Central Córdoba

Miguel Russo volvió a ser internado tras el empate de Boca ante Central Córdoba

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

¿Rodrigo de la Serna, canalla? El video que causó furor

Policiales
Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas
Policiales

Cayó una banda acusada de robar granos de trenes: secuestraron 60 toneladas de maíz y armas

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

La Ciudad
Millonarios cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa que golpeó a un emprendimiento 
La Ciudad

Millonarios cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa que golpeó a un emprendimiento 

Rosario corre por el ambiente: se abre la inscripción al 10º Maratón del Bosque

Rosario corre por el ambiente: se abre la inscripción al 10º Maratón del Bosque

Aeropuerto: advierten que la distribución de partidas nacionales discrimina a Rosario

Aeropuerto: advierten que la distribución de partidas nacionales discrimina a Rosario

Taller gratuito sobre alquileres en los barrios Agote y Pichincha

Taller gratuito sobre alquileres en los barrios Agote y Pichincha

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico
Información General

Con el Quini 6 vacante, el pozo acumulado se encamina al récord histórico

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña
Policiales

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

Día Mundial sin Auto: el sistema de bicicletas  públicas hoy es gratuito
La Ciudad

Día Mundial sin Auto: el sistema de bicicletas  públicas hoy es gratuito

El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco de mañana y agradable a la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes ventoso, fresco de mañana y agradable a la tarde

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria
Política

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Newells viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico
Ovación

Newell's viajó a Córdoba este domingo, sin un delantero que no juega desde el clásico

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino
El Mundo

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen un Estado palestino

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk
El Mundo

Miles de estadounidenses despidieron al asesinado activista Charlie Kirk

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres
Información General

Ciberataque contra Europa: caos en aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro
El Mundo

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo
La Ciudad

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió
Política

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro
Política

"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte