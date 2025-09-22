Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá pasar por el quirófano

El Canalla informó de la lesión de otro jugador, un juvenil que hizo su debut este año, que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en la rodilla

Kevin Gutiérrez hizo su debut en primera este año, en el debut del Canalla en el Clausura, ante Godoy Cruz.

En Central se tornaron frecuentas las noticias referidas a las lesiones y ahora le tocó el turno a otro futbolista, que también deberá ser intervenido quirúrgicamente - todavía no se sabe cuándo -, por lo que deberá atravesar un período de recuperación bastante largo.

El futbolista en cuestión es el juvenil Kevin Gutiérrez , quien sufrió una lesión en la rodilla hace un par de semanas en un partido de reserva.

"Kevin Gutiérrez: síndrome meniscal externo de rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente" , fue el parte médico que el club dio a conocer en la tarde de este lunes en sus redes sociales. No hay detalles de cuándo será operado.

Uno más en la lista de lesionados del Canalla

Lo cierto es que Kevin Gutiérrez se suma a la larga lista (los otros son Juan Giménez, Tomás O'Connor, Santiago Segovia y Agustín Módica) de futbolistas lesionados que tiene el primer equipo. A priori, es la misma lesión que sufrió Tomás O'Connor, quien el pasado lunes fue operado.

Kevin Gutiérrez viene entrenando hace un tiempo con el plantel profesional y en este torneo Clausura hizo su debut en el primer equipo. Fue en la primera fecha, frente a Godoy Cruz, cuando ingresó as los 23' del complemento en lugar de O'Connor.

Kevin Kevin Gutiérrez se lesionó en el último partido de Central en reserva. Tendrá que ser operado.

En el partido de reserva de la semana pasada, contra Gimnasia, en La Plata, Kevin Gutiérrez fue titular, pero debió ser reemplazado a los 23' del primer tiempo por una molestia en la rodilla. Una semana después, y luego de los estudios correspondientes, se le diagnosticó ese "síndrome meniscal" que lo obligará a pasar por el quirófano.