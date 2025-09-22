Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

Andrés Rodríguez, de 37 años, fue sentenciado en un juicio oral por el homicidio de Jonathan Salinas, a quien apuñaló en una discusión que 20 días después causó la muerte de la víctima

Un hombre fue condenado a trece años de cárcel por haber asesinado en 2022 a un vecino con el que mantenía problemas personales en el barrio Cinco Esquinas . Se trata de Andrés Rodríguez, de 37 años, quien fue sentenciado en un juicio oral por un tribunal integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Trinidad Chiabrera.

La fiscalía había solicitado 17 años de cárcel para Rodríguez por el crimen de Jonathan Alberto Salinas, a quien apuñaló luego de una discusión en la calle el 7 de octubre de 2022 en inmediaciones de San Nicolás y Ocampo, donde la víctima se había ido a vivir un tiempo antes . La víctima, que tenía 32 años, murió el 1º de noviembre de ese año luego de agonizar unos veinte días como consecuencia de la lesión que había sufrido.

Desde que se había mudado un año antes del ataque mortal a San Nicolás al 2500 Salinas se quejaba de los encontronazos que tenía con Rodríguez que, según se quejaba, pretendía cobrarle una suerte de derecho de piso por ser nuevo en el barrio . “Me aplica mafia”, solía decir, según refirieron varios testigos durante la investigación que terminó con el homicida tras las rejas.

Los encontronazos siguieron hasta el la noche del 7 de octubre de 2022. Minutos antes de las 21, Salinas circulaba con su camioneta junto con su pareja por la Ocampo y San Nicolás cuando se cruzó con Rodríguez y éste los insultó. Entonces el hombre de 32 años bajó del vehículo y se puso a discutir con el vecino.

La discusión terminó rápidamente cuando Rodríguez extrajo del bolso blanco que llevaba un arma blanca con la que apuñaló a Salinas en el tórax, para luego escapar a la carrera. El hombre herido, con graves daños en el corazón, fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde murió 23 días después como consecuencia de complicaciones derivadas de la herida toraco-abdominal con lesión cardíaca que había sufrido.

La muerte de Salinas cambió la calificación del delito imputado a Rodríguez, que fue detenido antes del deceso. Imputado de homicidio simple, tres años después la causa llegó a juicio oral y ayer el tribunal se expidió con una pena algo menor que la solicitada por el fiscal Lisandro Artacho. Las razones por las cuales los jueces resolvieron una pena de trece años de cárcel se conocerán en los próximos días, cuando se den a conocer los fundamentos del fallo.