La Capital | Información General | celular

Qué hacer si se te moja el celular

Las acciones que se tomen en los primeros minutos son esenciales para salvar el celular de los daños del agua. Los pasos en esta nota

23 de septiembre 2025 · 13:25hs
Cuando se moja el celular es fundamental reaccionar rápidamente para salvarlo

Cuando se moja el celular es fundamental reaccionar rápidamente para salvarlo

El celular es un aparato tecnológico que funciona, en estos tiempos, casi como una extensión de la mano. Por eso es normal que al tenerlo siempre encima se exponga a diferentes daños, entre estos, el más cotidiano suele ser el agua. La pileta, la lluvia, el inodoro o simplemente un accidente pueden empapar el celular y saber cómo reaccionar en ese momento puede salvarlo.

Aunque los celulares parecen resistentes a todo, el ingreso de agua a su sistema puede provocar distintos daños e incluso dejarlo sin funcionamiento en absoluto. Algunos modelos prometen ser resistentes en cierta medida al agua, pero lo cierto es que ningún experto recomienda que se expongan de esta manera.

Alrededor de esta problemática han surgido muchos mitos y explicaciones acerca de lo que se debe hacer para salvar el celular mojado. Sin embargo, no todos esos trucos que circulan funcionan verdaderamente y por eso es preciso conocer de antemano las recomendaciones básicas y seguras para actuar de manera efectiva.

>>Leer más: Cómo conectarte a una red wifi si no sabés la contraseña

Qué hacer si se te moja el celular

Existen una serie de recomendaciones simples y seguras que ayudan a que el teléfono se recomponga de la mejor manera posible en caso de mojarse. Los trucos son:

1- Apagar el celular de inmediato

Esta recomendación no siempre se implementa y resulta extremadamente útil. Cuanto antes se apague el teléfono, menos posibilidades existen de que se produzca un cortocircuito en su interior y se destruya por completo.

2- Retirar la funda y los accesorios

Es importante evitar que el celular se mantenga pegado a elementos mojados. Por eso, en primer lugar, se debe retirar la funda y luego también la tarjeta SIM y microSD. Estas deben dejarse secando por separado para mejores resultados.

3- Secar la superficie externa

Una vez que el celular quedó despojado de sus accesorios, se debe empezar a secar por su parte externa. Este paso es importantísimo ya que cuanto más tiempo permanezca mojado el aparato más difícil será salvarlo. Usar un paño suave o papel absorbente sin frotar demasiado es la mejor forma de retirar el agua.

4- Dejarlo en posición vertical

Al colocar el celular en posición vertical se facilita una vía de egreso ya que el agua puede salir por los puertos y altavoces. Dejar estos espacios libres de obstrucciones.

5- El histórico truco del arroz

El arroz es una de las primeras ideas que aparecen cuando se moja el celular. Esta es sin dudas una buena opción para absorber la humedad del teléfono. Lo mejor es poner el celular en un recipiente y cubrirlo completamente con arroz, sin que le entre aire. De esta manera, se absorberá el agua que quedó dentro.

No obstante, si bien este truco sirve, no se debe confiar únicamente en él, sino más bien utilizarlo como el último paso de todo un proceso de cuidado.

>>Leer más: Gmail: los trucos para liberar espacio y no tener que comprar más gigas

Qué no hay que hacer si se moja el celular

1- No enchufarlo ni cargarlo

El celular mojado no debe entrar en contacto con electricidad, esto podría dañarlo más e incluso generar cortocircuitos y tensiones peligrosas para las personas.

2- No usar el secador de pelo o microondas

Con el objetivo de quitar el agua y secar el dispositivo, muchas veces se acude a artefactos como secadores de pelo que se caracterizan por emitir calor. Sin embargo, estos pueden ser peligrosos para el teléfono y pueden deformar sus componentes.

3- No agitar el celular

Aunque se piensa que al sacudirlo el agua se desprende con mayor facilidad, lo cierto es que el sacudón puede hacer que el agua llegue a partes más profundas y sensibles. Por eso, es mejor colocarlo en posición vertical, nada más.

4- No desarmarlo por completo

Quitar las memorias si el celular está muy mojado puede ser útil, pero llegar a desarmarlo completamente si no se tiene conocimiento no es recomendable. Hacerlo podría complicar la situación o invalidar la garantía.

Si después de seguir estas recomendaciones el celular no enciende, es preciso acudir a un servicio técnico especializado. Con los conocimientos adecuados, los técnicos podrán determinar si el celular puede salvarse o si, por el contrario, ya no tiene vida útil.

Noticias relacionadas
Robo en geriátrico de Laprida al 1200, en la zona centro, muy cerca del Teatro El Círculo.

Robo en un geriátrico del centro: entró por una ventana, se llevó un celular y lo detuvieron

El uso de los celulares en las aulas es un debate en todas las instituciones educativas de Santa Fe.

Una escuela de Santa Fe restringió los celulares y se vieron cambios significativos

¿Es riesgoso tomar paracetamol durante el embarazo? Trump lo ligó con el autismo, los expertos dicen que no es así 

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo, como dijo Donald Trump

Luciana Geuna contó los motivos por los cuáles estuvo internada la semana pasada

Luciana Geuna apuntó contra los anticonceptivos por una hemorragia: qué dicen los expertos

Ver comentarios

Las más leídas

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo último

Oscar 2026: cuáles son las cuatro películas argentinas pre-seleccionadas para representar al país

Oscar 2026: cuáles son las cuatro películas argentinas pre-seleccionadas para representar al país

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

El gobierno de Javier Milei fue obligado por la Justicia Federal a realizar bacheos en ruta nacional 8

El gobierno de Javier Milei fue obligado por la Justicia Federal a realizar bacheos en ruta nacional 8

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

El gobierno de Santa Fe empuña la nueva pista que está reacondicionando para cerrar acuerdos con aerolíneas y tener más rutas. Europa, el sueño que está cerca.

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
Policiales

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez, saquearon el comedor

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Newells se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Newell's se metió en el tobogán y cometió todos los errores, pero Fabbiani sigue

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Un progreso para aplaudir en el estadio Julio César Villagra de Belgrano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Ovación
El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025
Ovación

El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025

El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025

El mensaje especial de Lionel Messi al ganador del Balón de Oro 2025

Empleados de Newells harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Empleados de Newell's harán un paro en protesta por atraso en el pago de sueldos

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Central, entre la buena salud y algunas deficiencias que está obligado a mejorar

Policiales
Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera
Policiales

Convocatoria abierta en la Policía de Santa Fe: requisitos y cómo anotarse a la carrera

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Se entregó otro taxista buscado por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Crimen emitido por videollamada a la cárcel: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

La Ciudad
De qué se trata la trata: la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina para prevenir la explotación de personas

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto de Rosario: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo

Una nena de 10 años fue internada tras un choque en moto contra un colectivo

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino
POLICIALES

Condenado a trece años de cárcel por haber asesinado a un vecino

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newells

Por Gustavo Conti
Ovaciòn

El podio leproso: solo Cocoliso González estuvo a la altura de lo que se jugaba Newell's

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá ir al quirófano

Lanzaron el Plan Estratégico para consolidar a Rosario como destino turístico
La Ciudad

Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde
La Ciudad

En Rosario cuesta llegar al altar: menos casamientos y cada vez más tarde

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado
La Ciudad

Detuvieron a un taxista por el intento de homicidio de un pasajero golpeado

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo
Economía

El dólar oficial bajó 75 pesos luego del anuncio de la quita de retenciones al campo

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso
La Región

Transporte interurbano: cuánto cuesta el pasaje a Rosario en la línea Expreso

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios
El Mundo

Italia tuvo marchas y huelgas en solidaridad con Gaza, y también disturbios

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina
El Mundo

Finalmente Francia también reconoció al Estado de Palestina

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo
Salud

Donald Trump señala al paracetamol como responsable del autismo

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias
Policiales

Testigo contra el narco Alvarado fue detenido por extorsiones a concesionarias

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores
Motores

Cómo obtener descuentos y beneficios en nafta para los madrugadores

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Información General

Feriados: cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Discapacidad: Milei no tiene facultades para suspender la ley, dijo una diputada
Política

Discapacidad: Milei "no tiene facultades" para suspender la ley, dijo una diputada

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur
POLICIALES

Derribaron un búnker que funcionó bajo la sombra de Pollo Vinardi en zona sur

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina
Política

En la previa del viaje de Milei, el FMI celebró el apoyo de EEUU a Argentina

EEUU afirmó que hará lo necesario para apoyar a Argentina
Política

EEUU afirmó que hará "lo necesario para apoyar a Argentina"

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones
POLICIALES

Cococcioni apoyó la libertad del gendarme que baleó a dos ladrones

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley en suspenso
Política

Emergencia en Discapacidad: promulgan la ley "en suspenso"