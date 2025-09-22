Lanzaron el Plan Estratégico para "consolidar a Rosario como destino turístico"

Fue articulado entre el sector público, privado y educativo, con el apoyo de la provincia de Santa Fe

En el marco de la Semana del Turismo y del tricentenario de la ciudad, Rosario presentó este lunes el plan estratégico que guiará el desarrollo turístico en los próximos años.

En el evento estuvieron presentes autoridades municipales y del Consejo Directivo del Ente Turístico Rosario (Etur), así como miembros de las asociaciones, cámaras, organizaciones y empresas vinculadas al turismo en la ciudad.

“Lo más destacado de este plan es que su realización desde el minuto cero fue llevada adelante en conjunto entre el sector público, privado y educativo, sumado al apoyo de la provincia de Santa Fe”, indicó la secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus.

El jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi, afirmó que “las mejores políticas públicas son las diseñadas por sus propios protagonistas. Esto garantiza el éxito”.

Rosario como "destino turístico de excelencia"

El Plan Estratégico es una hoja de ruta que busca "consolidar a la ciudad como un destino turístico de excelencia a nivel nacional e internacional". La coordinación estuvo a cargo de la Municipalidad de Rosario y el Etur, y es el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado, además de reflejar el compromiso compartido por el desarrollo turístico de la ciudad.

El evento también sirvió para dar a conocer las actividades previstas en la ciudad durante la Semana del Turismo, que se están realizando hasta el 27 de septiembre.

El Plan Estratégico de Turismo tiene como objetivo articular una serie de iniciativas para potenciar el perfil turístico de Rosario y seguir posicionando a la ciudad entre los destinos más visitados del país. Ser reconocidos como un destino turístico de ocio, reuniones y eventos, innovador, amplio, plural, diverso, inclusivo y sostenible, que combina su rica identidad cultural y natural con una oferta de calidad.

La misión del plan es promover el desarrollo integral del turismo en Rosario mediante la articulación de políticas públicas, la cooperación entre actores públicos y privados y la implementación de un modelo de gestión participativo, basado en datos.

El Plan cuenta con cuatro ejes principales:

►La subsecretaría de Turismo: desde donde se plantea el propósito de diseñar una política pública que permita elaborar, gestionar y ejecutar programas y proyectos orientados a organizar la oferta turística existente, desarrollar nuevos productos identitarios y fortalecer la calidad de los atractivos y de las prestaciones, con el fin de consolidar a Rosario como destino turístico competitivo a nivel nacional, regional e internacional.

►El Etur: desde este organismo autárquico cuya misión principal es promover y posicionar a la ciudad de Rosario como un destino turístico atractivo y competitivo, se plantea el propósito de consolidar a Rosario como un destino turístico de referencia, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la calidad de vida de la comunidad local.

►Comunicación Estratégica: el Plan Integral de Comunicación tiene como objetivo desarrollar e implementar acciones que fortalezcan la marca turística Rosario, tanto a nivel local como en los mercados nacionales e internacionales. Las acciones están orientadas a posicionar y consolidar a Rosario como un destino turístico competitivo, atractivo y sostenible, mediante estrategias de comunicación efectivas que impacten en los diferentes públicos objetivo, tanto nacionales como internacionales.

►El Observatorio Turístico: es un instrumento clave dentro de un Plan Estratégico, ya que permite recopilar, analizar y generar información valiosa sobre el comportamiento del turismo en la ciudad. La propuesta es fortalecer el análisis y monitoreo del turismo en la ciudad mediante la implementación de un Observatorio Turístico que facilite la recolección y evaluación de datos clave para la toma de decisiones estratégicas.

El Plan contó con la participación de diversas instituciones, que incluyen el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de Rosario y la Región (Ahegar), Asociación de Hoteles Turísticos de la República Argentina (AHT), Asociación Empresaria de Rosario, Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), Asociación Rosarina de Guías de Turismo (Arguitur), Cámara de Hostels de Rosario, Instituto Superior de Educación Técnica - ISET 58, Instituto Superior Dr. L. F. Leloir, Fundación Rosario, Rosario Convention & Visitors Bureau, secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, secretaría de Desarrollo Productivo y Empleo de la Municipalidad de Rosario, secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, Universidad Abierta Interamericana y Universidad Nacional de Rosario.