Los ministros de la Corte Suprema juraron la nueva constitución de Santa Fe

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y funcionarios judiciales juraron este miércoles la nueva Constitución provincial, vigente desde el 11 de septiembre de 2025

El presidente de la Corte Supmrea, Roberto Falistocco, tomó juramento a ministros, funcionarios y jueces

En un acto solemne realizado este miércoles en la ciudad capital, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe prestaron juramento a la nueva Constitución provincial, vigente desde el 11 de septiembre de 2025.

La ceremonia, que se desarrolló desde las 10 en dependencias de la Corte, estuvo encabezada por su presidente, Roberto H. Falistocco, quien tomó juramento a ministros, funcionarios y jueces de Cámaras de Apelación en cumplimiento de lo establecido en la cláusula segunda de las disposiciones transitorias de la nueva Carta Magna.

Prestaron juramento los ministros Eduardo Guillermo Spuler, Rafael Francisco Gutiérrez, Daniel Aníbal Erbetta, Jorge Camilo Baclini, la ministra Margarita Elsa Zabalza y el ministro Rubén Luis Weder.

En la misma ceremonia, Falistocco recibió juramento al procurador general del Poder Judicial, Jorge Alberto Barraguirre; al secretario de Gobierno de la Corte, Eduardo Marcos Pedro Bordas; y a la secretaria Técnica, Silvia Portilla.

Cámaras de Apelación

También hicieron lo propio los presidentes de las Cámaras de Apelaciones de las circunscripciones judiciales 1, 4 y 5: Eduardo Roberto Sodero, Santiago Andrés Dalla Fontana, Alejandro Alberto Román, Julia Elim Collado, Alejandro José Ramón Tizón, Eduardo Alberto Bernacchia, Cristian Fiz y Leonardo Darío Deb.

Con este acto, la Corte Suprema y funcionarios de alto rango del Poder Judicial santafesino formalizaron su adhesión a la nueva constitución, en un hito institucional que marca la entrada en vigencia de la carta magna reformada.