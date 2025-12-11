El éxito detrás de "Jay Kelly": la película de Netflix con George Clooney y Adam Sandler como protagonistas

La película de Noah Baumbach presenta a Clooney como un actor en declive que viaja a Europa para revisar su vida y su vínculo con sus hijas

La película, que mezcla drama y comedia, tiene una duración de 133 minutos

Netflix lanzó “Jay Kelly” , la nueva película del director nominado al Oscar Noah Baumbach, que ya se ubicó entre los títulos más vistos de la plataforma. El elenco reúne a George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern, en una historia que mezcla comedia, drama y un retrato crítico de la industria del cine.

En una entrevista con el medio "Esquire", Baumbach explicó su enfoque y destacó el trabajo de todo el elenco. Subrayó el papel de Laura Dern como publicista y el de Adam Sandler como representante. “El film muestra belleza y humor, pero también oscuridad. Los sacrificios por una carrera en Hollywood dañan a personas que te rodean, a veces sin querer y otras no tanto”, afirmó el director.

Respecto a Clooney, Baumbach señaló: “Lo notable de George es que interpreta a alguien muy distinto a él y lo hace como si revelara su propia historia”.

De qué trata "Jay Kelly"

La película aborda el viaje íntimo de Jay Kelly, una estrella que llegó a la cima del cine y que ahora duda sobre el valor de su trayectoria. El personaje recibe un reconocimiento en Italia y decide viajar acompañado por su mánager, con la intención de acercarse a su hija menor.

Mientras Kelly intenta acercarse, la hija viaja con amigos y rechaza la presencia de su padre, aunque él utiliza como excusa un homenaje que le organizan en la Toscana.

El actor se aleja de su vida de estrella y se mezcla con pasajeros comunes en un tren, convencido de que necesita “salir de la burbuja”. La película incorpora personajes italianos simpáticos y entrañables que funcionan como contrapunto emocional del protagonista.

