El éxito detrás de "Jay Kelly": la película de Netflix con George Clooney y Adam Sandler como protagonistas

La película de Noah Baumbach presenta a Clooney como un actor en declive que viaja a Europa para revisar su vida y su vínculo con sus hijas

11 de diciembre 2025 · 13:50hs
La película, que mezcla drama y comedia, tiene una duración de 133 minutos

Netflix lanzó “Jay Kelly”, la nueva película del director nominado al Oscar Noah Baumbach, que ya se ubicó entre los títulos más vistos de la plataforma. El elenco reúne a George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern, en una historia que mezcla comedia, drama y un retrato crítico de la industria del cine.

En una entrevista con el medio "Esquire", Baumbach explicó su enfoque y destacó el trabajo de todo el elenco. Subrayó el papel de Laura Dern como publicista y el de Adam Sandler como representante. “El film muestra belleza y humor, pero también oscuridad. Los sacrificios por una carrera en Hollywood dañan a personas que te rodean, a veces sin querer y otras no tanto”, afirmó el director.

Respecto a Clooney, Baumbach señaló: “Lo notable de George es que interpreta a alguien muy distinto a él y lo hace como si revelara su propia historia”.

De qué trata "Jay Kelly"

La película aborda el viaje íntimo de Jay Kelly, una estrella que llegó a la cima del cine y que ahora duda sobre el valor de su trayectoria. El personaje recibe un reconocimiento en Italia y decide viajar acompañado por su mánager, con la intención de acercarse a su hija menor.

Mientras Kelly intenta acercarse, la hija viaja con amigos y rechaza la presencia de su padre, aunque él utiliza como excusa un homenaje que le organizan en la Toscana.

El actor se aleja de su vida de estrella y se mezcla con pasajeros comunes en un tren, convencido de que necesita “salir de la burbuja”. La película incorpora personajes italianos simpáticos y entrañables que funcionan como contrapunto emocional del protagonista.

Tráiler oficial de "Jay Kelly"

