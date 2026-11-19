La noche del miércoles 18 de noviembre, el Teatro El Círculo fue sede de la tercera edición de los Premios Rosarigasinos, el evento que reconoce la producción cultural rosarina en múltiples disciplinas. Tal como registró un video que circuló en redes, registrado por la transmisión de RTS, la noche terminó abruptamente y en un clima tenso, cuando desde la organización aseguraron que desde la emblemática sala de la ciudad querían bajar el telón.

El episodio tuvo lugar mientras se entregaba el premio a la trayectoria, que distinguía simultáneamente a varias personas. En ese momento, Lorena Bogado, una de las organizadoras, se presentó en el escenario y anunció: “Yo simplemente quiero interrumpir brevemente. Me toca en este momento una parte muy fea. Tengo gente acá atrás tratado de bajar un telón. Esto era celebrar el arte de la ciudad”.

“Esto no depende de nosotros lamentablemente. Me encantaría que nos pongamos todos de acuerdo y abucheeemos esto que está pasando esta noche. Están cercenando la cultura” , agregó.

“Un montón de premios que están acá no se pueden entregar. Lo lamentamos en el alma y pedimos un millón de disculpas a todos. Había una mención especial para el Teatro El Círculo pero bueno, nos despiden así”, sumaron desde la conducción. Inmediatamente, el evento terminó.

Según testimonios que dieron algunos presentes a La Capital, el episodio ocurrió bastante pasada la medianoche, horario en que estaba pautado el final de la ceremonia. También aseguraron que el comienzo se demoró y el cronograma de la jornada, que incluía la entrega de más de cuarenta premios en seis disciplinas (más los premios revelación y trayectoria), además de números de musicalización en vivo a cargo de una banda local formada para la ocasión, se desbordó.

La grilla preveía la acreeditación y recepción de nominados e invitados para las 19.30, comienzo de ceremonia a las 21, intervalos musicales a las 22 y 23, y cierre a las 00. El puntapié inicial se dio finalmente a las 21.30, lo que descompaginó la dinámica.

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La respuesta del Teatro El Círculo

Desde el Teatro El Círculo, aclararon la situación en diálogo con La Capital. En primer lugar, explicaron que cedieron la sala de manera gratuita al evento, como una forma de apoyo a la iniciativa.

“El teatro lo hacen los artistas así que nos pareció fantástico. Hablamos con el equipo de organización, tuvimos varios encuentros y todo quedó muy bien pactado para dar sala a las 20 y que comenzara a las 21. Dijeron que eran dos horas y media de evento, y arreglamos todo para que sucediera así”, aseguró Guido Carbonell, presidente de la Asociación Teatro El Círculo.

“Pasaron las doce y nuestra gente se inquietó porque tenían que desarmar todo y anticipar el armado para el día siguiente, porque se presenta la Orquesta de Cámara Municipal. No podían seguir hasta cualquier hora y trabajar toda la noche. Dijeron que se estaba cercenando la cultura y es algo muy feo, inexacto”, sumó el referente, que alegó problemas organizacionales propios del evento y ajenos al teatro.



Otros testimonios de asistentes coinciden con la observación de "desprolijidades" organizativas que propiciaron el desenlace. Las demoras en el desarrollo generaron impaciencia y cansancio en los presentes, y muchos se fueron antes de que llegara el difundido final. "Una pena, porque lo que tenía que ser una fiesta terminó en un bajón", aseguró un invitado.

Sobre los Premios Rosarigasinos

La entrega de los Premios Rosarigasinos se lleva a cabo desde 2023, con el objetivo de reconocer el trabajo de la cultura rosarina en seis disciplinas: música, teatro, danza, cine y audiovisuales, literatura y artes plásticas. Los ganadores se llevan un Mendieta, una estatuilla que busca homenajear al Negro Fontanarrosa, a través de uno de sus personajes más emblemáticos.



Los premios movilizaron también el establecimiento del Día del Arte Rosarigasino, establecido oficialmente por la Ordenanza Municipal N°10716, que se celebra cada 29 de noviembre con los objetivos de "promover el arte local alentando la profesionalización, e impulsar a sus artistas dándoles mayor visibilidad"

“Venía haciendo un racconto de todas las premiaciones que existen en la ciudad y todas eran segmentadas por rama artística, y apareció en mi cabeza la idea de que Rosario tenía que tener un premio que uniera a todas las artes. Sentí que era necesario un premio que abrazara, porque en Rosario hay cultura por donde uno mire. Soy una convencida de que el arte es unión y los Rosarigasinos para mí eran la manera más significativa para mí de poder plasmar eso”, contó Lorena Bogado en diálogo con La Capital en la previa de la edición 2025.