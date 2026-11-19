Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 19 de noviembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.

La precuela de la saga basada en los libros de Suzanne Collins, nuevamente bajo la dirección de Francis Lawrence, es la sexta película de la franquicia y regresa a Panem para contar la juventud de Haymitch Abernathy.

Mucho antes de que Katniss Everdeen se ofreciera como tributo, existió otro sobreviviente. La historia se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la saga original, al amanecer del día de la cosecha de los 50° Juegos del Hambre, conocidos como el Second Quarter Quell. En esta edición especial, el Capitolio impone una regla brutal: cada distrito deberá enviar el doble de tributos, convirtiendo la arena en el espectáculo más cruel jamás visto. Entre los elegidos está Haymitch Abernathy, un joven del Distrito 12 que deberá usar su inteligencia y astucia para sobrevivir en un juego diseñado para destruirlos a todos. Pero incluso si logra ganar descubrirá que en los Juegos del Hambre la victoria también tiene un precio.

El elenco está integrado por Joseph Zada, Elle Fanning, Jesse Plemons, Mckenna Grace, Kieran Culkin, Whitney Peak, Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr., Ralph Fiennes y Glenn Close.

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►”Yo soy rocky” . Estados Unidos, 127 minutos.

Del director ganador del Peter Farrelly llega una película basada en la historia real detrás de una de las obras más icónicas de todos los tiempos: Rocky.

Antes de convertirse en una leyenda de Hollywood, Sylvester Stallone era un actor desconocido, sin dinero, sin contactos y con un sueño que parecía imposible: no solo escribir la historia de Rocky Balboa, sino también interpretarlo. Rechazado una y otra vez por los estudios, Stallone se negó a renunciar a su visión, incluso cuando le ofrecieron una fortuna a cambio de ceder el papel protagónico y apostó todo por sí mismo. El resultado fue mucho más que una película, la historia de Rocky redefinió el género del underdog.

Protagonizada por Anthony Ippolito, Anna Sophia Robb, Kiki Seto, P. J. Byrne y Toby Kebbell.

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►”La asistente de la morgue”. Estados Unidos, 91 minutos

En la cartelera de los cines de Rosario también hay lugar para el terror. Bajo la dirección de Jeremiah Kipp y con las actuaciones de Willa Holland, Paul Sparks y Christine Adams, llega “La asistente de la morgue”.

Rebecca Owens comienza a trabajar como asistente en una pequeña funeraria de Connecticut, donde debe encargarse de las tareas nocturnas de embalsamamiento bajo la supervisión de Raymond Delver. Durante una de sus primeras guardias, Rebecca descubre que algunos de los cadáveres que llegan a la morgue esconden algo más que un pasado humano. Entre rituales extraños, presencias invisibles y voces que parecen surgir de los propios cuerpos, la joven comprende que la funeraria no es simplemente un lugar para despedir a los muertos… sino también un campo de batalla contra fuerzas demoníacas. Atrapada durante la noche entre cadáveres, secretos familiares y entidades que buscan poseerla, Rebecca deberá descubrir la verdad antes de convertirse en la próxima huésped de un mal antiguo.

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►”Recen por mi: la historia de Francisco”. Argentina, 110 minutos

El cine argentino también tiene su lugar en la cartelera con “Recen por mí: la historia de Francisco”, un documental dirigido por Facundo Bartucci que propone un recorrido íntimo por la vida de Jorge Bergoglio, desde sus primeros años en los barrios de Buenos Aires hasta su llegada al Vaticano como el papa Francisco.

A través de material de archivo exclusivo y testimonios personales, la película reconstruye el camino de quien se convirtió en una de las figuras más influyentes de nuestro tiempo, poniendo especial atención en su compromiso social y humanitario.

Desde su juventud en la Argentina hasta su papel como líder espiritual de millones de personas, el documental revela el costado más humano de Francisco: su cercanía con los pobres, su defensa de los marginados y su incansable lucha por dar voz a los olvidados.

►”Carne”. Argentina, 116 minutos.

En algunos cines de la ciudad se estrena esta película argentina dirigida por el uruguayo Tomás Marichal Urbán con Luciano Cáceres, Maite Lanata y Minerva Casero

Un ambicioso empresario ofrece refugio a una familia sin hogar, ocultando un plan mucho más oscuro detrás de su generosidad.

►”Perfume, una película de María Gabriela Epumer". Argentina/Uruguay, 97 minutos.

La vida y el legado de la guitarrista, bajista y cantautora argentina María Gabriela Epumer llegan a la pantalla del Cine El Cairo con un documental dirigido por Lucía Ruiz, que propone un recorrido por la historia de una de las artistas más originales y talentosas del rock argentino.

Con un talento innovador creaba y tocaba rock en los ’80 y ’90 como integrante de Viuda e Hijas de Roque Enroll, guitarrista de Charly García y música solista. A veinte años de su prematura muerte, el documental recupera un valioso archivo de más de 50 horas de material filmado por ella: conciertos multitudinarios y momentos de profunda intimidad en estudios de grabación y en su hogar.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 19 de noviembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

►" Ebenezer: los fantasmas de Navidad" (aventura): Cuando Charles Dickens publicó su novela corta A Christmas Carol, presentó al mundo a uno de los antihéroes más notorios de la literatura: Ebenezer Scrooge, un hombre cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de avaricia y egoísmo. Ahora, el aclamado cineasta Ti West trae de vuelta a la pantalla grande a este misántropo avaro en su proyecto más ambicioso hasta la fecha: un relato sobrenatural de atmósfera sombría con un elenco de primer nivel. Johnny Depp encabeza el reparto como Scrooge, acompañado de Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, con Tramell Tillman e Ian McKellen.

►"Cómo robar un banco"(acción): En "Cómo robar un banco", una banda de ladrones expertos en redes sociales transmite en vivo sus audaces robos bancarios, sin darse cuenta de que la fama viral que están ganando los ha puesto en la mira de un veterano agente del FBI y una brillante ingeniera de software. A pesar de que este dúo fuera de lo común los sigue cada vez más de cerca, la organización criminal lleva sus límites al extremo, arriesgándolo todo por sus ideales y por el golpe más ambicioso de sus vidas hasta ahora.

►"Caballo salvaje nueve" (suspenso): Poco antes del golpe de Estado chileno de 1973, los agentes de la CIA Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell) son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su jefe, MJ (Steve Buscemi). Entre las icónicas estatuas de la isla, y mientras los socios de larga data lidian con sus pasados oscuros y conspiraciones presentes, el nuevo vínculo de Chris con unas estudiantes rebeldes (Mariana di Girolamo y Ailín Salas) pone en riesgo el curso del viaje en este paraíso remoto.

►"El gato con sombrero" (aventura): Haciendo lo que mejor sabe hacer, el Gato—con la voz de Bill Hader—difunde alegría a los niños de una manera divertida, icónica y singularmente irreverente, llevándolos a ellos y a la audiencia en un viaje fantástico por un mundo que nunca han visto antes. En la película, nuestro héroe enfrenta su tarea más difícil hasta ahora para el I.I.I.I. (Instituto para la Institución de Imaginación e Inspiración, LLC): animar a Gabby y Sebastian, una pareja de hermanos que están luchando con su mudanza a un nuevo pueblo. Conocido por llevar las cosas demasiado lejos, esta podría ser la última oportunidad de este agente del caos para demostrar su valía o perder su sombrero mágico.

►"Godzilla Minus Zero" (ciencia ficción): La guerra redujo a Japón a cero, y Godzilla lo llevó a aún menos de cero. Han pasado dos años desde entonces, y el país ha enfrentado enormes dificultades en su intento por recuperarse y reconstruir la vida cotidiana. Justo cuando la humanidad logra aferrarse a una frágil paz, surge una nueva amenaza que destruye toda esperanza en un instante.

►"El bosque salvaje: Wildwood" (animación): Cuando el hermanito de Prue McKeel es raptado por una bandada de cuervos, se verá obligada a emprender una desesperada misión de rescate. Acompañada por su torpe pero leal compañero de clase Curtis Mehlberg, Prue se adentra en un mundo de animales parlantes, bandidos y poderosos personajes movidos por el dolor y la ambición. A medida que ambos se ven arrastrados a un conflicto que amenaza el equilibrio del bosque, Prue deberá descubrir una fortaleza y una determinación que nunca supo que poseía. Si quiere salvar a su hermano y proteger el frágil futuro de Wildwood, tendrá que arriesgarlo todo.

►"Clayface" (suspenso): La historia sigue el meteórico ascenso de Matt Hagen, de chico callejero de Gotham a estrella de Hollywood, hasta que las acciones de un jefe criminal local lo dejan trágicamente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt recurre a un tratamiento de vanguardia que, de manera milagrosa, le devuelve su aspecto original. Sin embargo, el procedimiento también altera inesperadamente su percepción de la realidad y lo precipita por un camino destructivo de venganza obsesiva.

►“Madre siniestra”: Rob Savage dirige este thriller de suspenso del productor James Wan (“El conjuro”, “La noche del demonio”) y Blumhouse Atomic (“Backrooms”, “Obsession”). Cuenta con el protagonismo de Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark.

►"Verity: la sombra de un engaño" (suspenso): Anne Hathaway y Dakota Johnson protagonizan esta adaptación de la novela best-seller de Colleen Hoover. Narra la historia de la reconocida autora Verity Crawford y de Lowen Ashleigh, una escritora en apuros que se traslada a la remota finca de los Crawford para trabajar como escritora fantasma de Verity. Cuando Lowen encuentra las escalofriantes notas autobiográficas de Verity, se debate entre las inquietantes y retorcidas confesiones sobre su vida y su esposo.

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►"El corazón de la bestia" (drama): Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. Del aclamado cineasta David Ayer, El corazón de la bestia es un intenso thriller de aventuras que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento.

►"Coyote vs ACME" (aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto para siempre.

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Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Cinépolis

2x1 en Cinemark Hoyts

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.