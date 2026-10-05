La Capital | Zoom | Mirtha Legrand

Qué dice el último parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

La diva permanece en una habitación común del Sanatorio Mater Dei. Recibe seguimiento kinésico, nutricional y clínico con el objetivo de regresar a su casa

5 de octubre 2026 · 13:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
El comunicado del hospital sobre el estado de salud de la conductora no indica una fecha para el alta médica

El comunicado del hospital sobre el estado de salud de la conductora no indica una fecha para el alta médica
Las sospechas de corrupción en torno a Manuel Adorni se colaron en el debate de sábado del programa de Mirtha Legrand.

Las sospechas de corrupción en torno a Manuel Adorni se colaron en el debate de sábado del programa de Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand continúa "recuperandose favorablemente" en el Sanatorio Mater Dei. La conductora, de 99 años, permanece en una habitación común y recibe seguimiento kinésico, nutricional y clínico, según informó el centro de salud.

El sanatorio difundió este lunes un nuevo parte médico sobre el estado de salud de la conductora, aunque no estableció en el texto una fecha para el alta médica.

“La señora Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico”, indicó la institución. En el mismo texto, se detalla que la vida se encuentra en una habitación común y que realiza rehabilitación kinesiológica.

El Mater Dei anticipó que, si no se presentan cambios en su estado de salud, el nuevo parte médico será el miércoles.

Mientras continúa su recuperación, su nieta Juana Viale mantiene su reemplazo al frente del ciclo nocturno de los sábados. Para el próximo programa están anunciados Luis Novaresio, Natasha Niebieskikwiat, Carlos Melconian y Barbie Simons como invitados.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: comedia rosarina, adaptación de un best-seller y animación

Por qué internaron a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand fue internada a comienzos de septiembre después de atravesar un cuadro gripal que derivó en bronquitis. El 7 de septiembre ingresó al Sanatorio Mater Dei para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico. Durante esa internación, los partes médicos informaron una evolución favorable y sin complicaciones.

La conductora permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo. El 13 de septiembre recibió el alta médica y continuó su recuperación en su casa.

Sin embargo, la santafesina volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei el viernes 18 de septiembre para realizarse nuevos estudios y continuar bajo supervisión médica. Esta nueva internación se debió a que los médicos evaluaron un cuadro compatible con neumopatía. Desde entonces, la conductora permanece en el centro de salud y continúa con controles médicos.

Noticias relacionadas
Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de neumopatía

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo es el estado de salud de la diva

Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de neumopatía

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo es el estado de salud de la diva

Mirtha Legrand, una figura que atravesó generaciones. 

La salud de Mirtha Legrand: qué dice el parte médico 

“Shaque: No confíes en nadie” es una de las últimas incorporaciones de Netflix

Netflix: una serie de thriller, drama y misterio llegó desde la India

Ver comentarios

Las más leídas

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Lo último

Siete de cada diez argentinos ya usan IA o quieren incorporarla para manejar sus finanzas

Siete de cada diez argentinos ya usan IA o quieren incorporarla para manejar sus finanzas

Qué dice el último parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Qué dice el último parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Newells busca la renovación de uno de sus jugadores clave con miras al futuro

Newell's busca la renovación de uno de sus jugadores clave con miras al futuro

De Villa Suramericana a nuevo barrio: ya venden los departamentos con financiación a 20 años

Las viviendas que alojaron a los atletas durante los Juegos ya se ofrecen a la venta. Son unidades de uno a tres dormitorios y el crédito permite financiar hasta el 75% en 20 años

De Villa Suramericana a nuevo barrio: ya venden los departamentos con financiación a 20 años
Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: las nuevas exigencias y prohibiciones
La Ciudad

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: las nuevas exigencias y prohibiciones

Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas
Policiales

Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas

Avanzan las reparaciones en rutas del sur de Santa Fe y la reconstrucción de la A012
La Región

Avanzan las reparaciones en rutas del sur de Santa Fe y la reconstrucción de la A012

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte
Policiales

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca
Policiales

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

Ovación
Messi se despide de la selección argentina ante Benín: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Messi se despide de la selección argentina ante Benín: hora, canal y posibles formaciones

Messi se despide de la selección argentina ante Benín: hora, canal y posibles formaciones

Messi se despide de la selección argentina ante Benín: hora, canal y posibles formaciones

El plantel de Benín posó junto a Di María y los jugadores de Central previo a la despedida de Messi

El plantel de Benín posó junto a Di María y los jugadores de Central previo a la despedida de Messi

El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina

El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina

Policiales
Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas
Policiales

Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas

Santa Fe: balearon en la cabeza a un barbero y quedó en estado crítico

Santa Fe: balearon en la cabeza a un barbero y quedó en estado crítico

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

La Ciudad
De Villa Suramericana a nuevo barrio: ya venden los departamentos con financiación a 20 años
La Ciudad

De Villa Suramericana a nuevo barrio: ya venden los departamentos con financiación a 20 años

El partido despedida de Lionel Messi se proyectará en el Museo del Deporte

El partido despedida de Lionel Messi se proyectará en el Museo del Deporte

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: las nuevas exigencias y prohibiciones

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: las nuevas exigencias y prohibiciones

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada

Lula, decepcionado: Estaba convencido de que ganaba en primera vuelta
El Mundo

Lula, decepcionado: "Estaba convencido de que ganaba en primera vuelta"

Scioli celebró la victoria de Flavio Bolsonaro y las redes le recordaron cuando apoyaba a Lula
Política

Scioli celebró la victoria de Flavio Bolsonaro y las redes le recordaron cuando apoyaba a Lula

El tiempo en Rosario: la máxima llegaría a 23º pero con muchas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la máxima llegaría a 23º pero con muchas nubes

El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos

Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia
La Ciudad

Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones
Información General

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas
Ovación

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Cómo quedó la UNR en el ranking de universidades de América Latina
La Ciudad

Cómo quedó la UNR en el ranking de universidades de América Latina

Un diputado rosarino propuso prohibir la venta de la ciudadanía argentina
Política

Un diputado rosarino propuso prohibir la venta de la ciudadanía argentina

La furia de Fito Páez: estalló en un show contra el personal de seguridad
Zoom

La furia de Fito Páez: estalló en un show contra el personal de seguridad

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos
El Mundo

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos

Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución
Información General

Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución

Los gremios de Rosario se preparan para ir hacia un paro regional
Economía

Los gremios de Rosario se preparan para ir hacia un paro regional

Pami ofrece talleres gratis de todo tipo en Santa Fe: cómo anotarse en Rosario
Información General

Pami ofrece talleres gratis de todo tipo en Santa Fe: cómo anotarse en Rosario

La UNR volvió a obtener la máxima acreditación para Bioquímica y Farmacia

La UNR volvió a obtener la máxima acreditación para Bioquímica y Farmacia

Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones
La Ciudad

Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Macabro: hallan en reserva natural de V. G. Gálvez fotos de niñas y muñecos
La Región

Macabro: hallan en reserva natural de V. G. Gálvez fotos de niñas y muñecos

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos
Policiales

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike
Información General

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike