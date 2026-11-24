El sector oleaginoso y cerealero liquidó USD 3.814 millones en septiembre a través del mercado de cambios, pero los cobros cayeron un 26% respecto al mismo mes del año anterior.

La baja no refleja un deterioro en la actividad exportadora sino el efecto de una base de comparación inflada: en septiembre de 2025, una alícuota temporal del 0% en los derechos de exportación había disparado la liquidación. En el acumulado enero-septiembre, el sector lleva USD 7.600 millones más que en igual período de 2025.

Las terminales del cordón industrial Gran Rosario —el mayor polo de procesamiento y exportación de granos y subproductos de América del Sur— constituyen el canal a través del cual se canaliza la mayor parte de esas divisas hacia el mercado cambiario, según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de septiembre de 2026 publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El dato pone de relieve la incidencia directa del desempeño del complejo agroexportador local sobre el balance cambiario nacional.

A pesar de la caída interanual, el sector oleaginoso y cerealero mantuvo su posición como el principal generador neto de divisas. Registró ventas netas en el mercado de cambios por USD 3.313 millones en septiembre, el mayor superávit dentro del Sector Privado no Financiero, con cobros de exportaciones de bienes por USD 3.814 millones.

El informe del BCRA también señala que el sector realizó exportaciones de bienes FOB por USD 3.777 millones durante el mes. La proximidad entre las exportaciones FOB y los cobros efectivos indica que el stock de deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones del sector no habría experimentado cambios significativos respecto al mes anterior, lo que implica que los exportadores no habrían acumulado divisas pendientes de liquidación de manera relevante.

El efecto retenciones distorsiona la comparación

El BCRA advierte en su informe que la comparación interanual de los cobros de exportaciones del sector oleaginoso y cerealero debe leerse con cautela. En septiembre de 2025, la reducción transitoria de alícuotas de los derechos de exportación sobre los principales granos y subproductos agropecuarios a 0% incentivó una liquidación inusualmente elevada en ese mes, que luego no tuvo continuidad. Ese fenómeno elevó la base de comparación de septiembre de 2025, haciendo que la caída del 26% en 2026 no refleje necesariamente un deterioro en la actividad exportadora sino, en parte, el retorno a niveles de liquidación más habituales.

El balance acumulado de enero a septiembre de 2026 confirma esta lectura: las transferencias netas por bienes del total del mercado de cambios alcanzaron USD 26.567 millones en los primeros nueve meses del año, frente a USD 18.974 millones en igual período de 2025, lo que representa una mejora de aproximadamente USD 7.600 millones en términos acumulados.

Las importaciones del sector también subieron

El informe del BCRA también registra un incremento interanual en los pagos de importaciones del sector oleaginoso y cerealero durante septiembre de 2026. Aunque el documento no desglosa el monto específico de ese aumento para el sector, lo destaca como uno de los comportamientos sectoriales relevantes del mes dentro de los pagos de importaciones de bienes. Ese aumento puede vincularse a mayores compras de insumos y equipamiento asociados al ciclo productivo y exportador del complejo agroindustrial.

En el conjunto del Sector Privado no Financiero, los pagos de importaciones de bienes totalizaron USD 6.217 millones en septiembre, un 6% más en términos interanuales y un 11% por encima del mes anterior. La industria automotriz concentró el mayor volumen de pagos por importaciones con USD 1.447 millones, seguida por la industria química, caucho y plástico (USD 904 millones) y comercio (USD 697 millones).