"División Palermo" ganó el premio Emmy como Mejor Comedia por segunda vez La serie creada y protagonizada por Santiago Korovsky se impuso en los prestigiosos premios por segundo año consecutivo 24 de noviembre 2026 · 10:45hs

La serie argentina "División Palermo" hizo historia en los premios Emmy y ganó por segunda vez consecutiva como Mejor Comedia

Otra coronación de gloria para la ficción argentina: la serie “División Palermo” ganó por segundo año consecutivo como Mejor Comedia en los premios Emmy Internacionales, que reconocen lo mejor de la televisión a nivel global. Santiago Korovsky, creador y protagonista, recibió la estatuilla en la ceremonia, que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión de los Estados Unidos, a través de un jurado de más de mil miembros, eligió a la segunda temporada de la producción argentina (que compitió bajo su título en inglés “Community Squad – Season 2) entre 56 producciones de 21 países.

La comedia argentina, producida por K&S Films y distribuida globalmente por Netflix, se impuso en una terna que incluía a la producción británica “Man vs. Baby”, la española “Old Dog, New Tricks” y el especial indio “Vir Das: Fool Volume”.

Un logro histórico para la ficción argentina De esta manera, “División Palermo” se convirtió en la primera ficción en alcanzar este logro dos años consecutivos en la categoría Comedia. En 2006 y 2007, la serie británica “Little Britain” resultó ganadora dos años seguidos, pero no por dos temporadas de la misma narrativa, sino que el segundo galardón llegó por un especial.