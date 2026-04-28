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Cuenta regresiva para la hidrovía: prevén otorgar la concesión en junio

El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables estuvo en Rosario y detalló el cronograma de la licitación de la hidrovía. Estimó una reducción de tarifas de entre 10% y 15%

28 de abril 2026 · 19:07hs
Pasos finales en la licitación de la hidrovía. El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables (Anpyn)

Pasos finales en la licitación de la hidrovía. El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables (Anpyn), Iñaki Arresygor, participó del XX Encuentro Argentino de Transporte Fluvial.

A mediados de junio podrían adjudicarse los trabajos de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, anticipó el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arresygor, durante su visita a Rosario para participar del XX Encuentro Argentino de Transporte Fluvial que se realizó este martes en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante el encuentro, organizado por el Instituto de Desarrollo Regional, el funcionario repasó el estado de la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay. Explicó que el proceso se encuentra en la evaluación del sobre 2, correspondiente al plan de obras, y estimó que en unas tres semanas podría abrirse el sobre 3, con las ofertas económicas. De cumplirse esos plazos, otras tres semanas después estaría en condiciones de firmarse el contrato con el nuevo concesionario.

En la compulsa continúan las firmas Jan de Nul y DEME, únicas que superaron la etapa de antecedentes. Una vez ponderados los planes de trabajo, se avanzará hacia la evaluación económica, instancia decisiva para la adjudicación.

Arresygor destacó que el proceso, iniciado hace un año y medio, incluyó la participación de usuarios y provincias en mesas de trabajo, además de la auditoría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), orientada a garantizar transparencia y reducir riesgos geopolíticos.

En relación con las obras, en la charla que mantuvo con Juan Carlos Venesia, director del IDR durante un panel del encuentro, el funcionario detalló que la denominada “etapa cero”, con una duración aproximada de un año, estará enfocada en mejoras tecnológicas y en la realización de estudios de impacto ambiental. “No se moverá ni un centímetro de barro hasta que esos estudios estén terminados y evaluados con todos los sectores”, afirmó, en referencia a uno de los puntos más sensibles del proceso.

El precio de la tarifa

Durante esa fase inicial también se prevé una reducción del peaje. “Se espera cuando abramos los sobres con las ofertas económicas una baja en la tarifa del peaje de entre un 10 y 15% a lo que se paga hoy”, precisó ante el atento auditorio integrado por máximos referentes del sector de todo el país que se llegaron hasta Rosario para abordar las problemáticas del transporte fluvial que “por lo menos bajará 50 centavos de lo que está hoy”.

Superada la etapa cero, se avanzará hacia la etapa uno, que contempla el acondicionamiento del Río de la Plata para unificar la profundidad con la que hoy se navega hasta Timbúes. En una segunda etapa, y siempre que los estudios lo permitan, se buscará alcanzar profundidades de entre 38 y 49 pies, un objetivo que podría concretarse en un plazo de cinco a seis años.

Licitación inteligente

El titular de la agencia definió el contrato en licitación como “inteligente” y dinámico, con capacidad de adaptación durante los 25 años de concesión en función del crecimiento del tráfico. En ese marco, señaló que eventuales mejoras de eficiencia podrían trasladarse a una reducción de tarifas.

Finalmente, se mostró a favor de conformar un consejo de control ad honorem, con participación de usuarios y provincias, aunque rechazó la creación de un organismo autárquico por los costos que implicaría. En ese sentido, adelantó que la próxima semana podría circular un primer borrador sobre el funcionamiento de ese esquema de supervisión.

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