La Capital | La Ciudad | docentes

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo

Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición salarial. La medida será evaluada en un plenario de la federación

29 de abril 2026 · 13:01hs
Durante todo el año

Foto: gentileza Coad

Durante todo el año, los profesores de la UNR realizaron clases públicas y movilizaciones para reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento.

En una clara señal de la profundización del conflicto con el gobierno nacional, los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en Coad ratificaron la moción de tres semanas de paro durante mayo. La medida será la que los profesores rosarinos llevarán al plenario de secretarios generales de la federación de docentes universitarios (Conadu) que se realizará el próximo 8 de mayo. Asimismo, se propone una medida de fuerza en coincidencia con la Marcha Federal, convocada para el 12 de mayo.

La decisión de potenciar las medidas de fuerza -hasta ahora los docentes venían cumpliendo un paro de semana completa por mes- fue aprobado en la asamblea que el gremio tuvo este martes por la tarde. Los docentes reclaman una actualización salarial, tal como lo establece la Ley de Financiamiento Universitario.

Al mismo tiempo, la Coad rechazó la intimación del gobierno nacional a los rectores de las universidades nacionales por constituir una injerencia indebida en la autonomía universitaria y por buscar responsabilizar a la comunidad académica por las consecuencias de un conflicto generado por el ajuste presupuestario y el incumplimiento de la ley de financiamiento.

>>Leer más: Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Conflicto en todo el país

La medida de fuerza votada por los docentes de la UNR será presentada el próximo 8 de mayo en el plenario de Conadu, en el que se evaluarán las perspectivas del plan de lucha y se definirá su continuidad. En este marco, se señala la necesidad de definir el mandato que se llevará a dicha instancia.

Los sindicatos sostienen dos reclamos principales: el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y una urgente recomposición salarial. La normativa reglamentada en octubre del año pasado aún no se aplica, lo que impide la convocatoria a paritarias y la actualización de salarios conforme a la pérdida de poder adquisitivo perdida a raíz de la inflación.

De acuerdo a datos de la Coad desde la asunción del gobierno de Javier Milei, los salarios docentes cayeron un 52,34%", producto de la inflación y de los insuficientes aumentos otorgados.

Por eso, la aplicación de la ley de financiamiento llevaría alivio a los profesores. Según números del gremio, un docente de escuela de nivel medio, con 15 horas cátedras y 7 años de antigüedad, que cobra actualmente $651.255,86 pasaría a ganar $959.299,88. En el caso de un docente universitario con cargo exclusivo y años de antigüedad pasaría de $1.202.100,73 a $1.770.694.37.

Noticias relacionadas
Luna tenía 6 años y cursaba primer grado en la zona sur rosarina.

El padre de Luna pidió que "el dolor sirva para generar conciencia"

El municipio salió a realizar un censo de repartidores de apps

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios

Chorizo, el perro influencer, junto a su dueña Martina.

Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas

El tren metropolitano es uno de los proyectos más ambiciosos que motorizan las administraciones provincial y municipal. Ahora se definió avanzar en el anteproyecto técnico antes de analizar su llamado a licitación.

Tren metropolitano: el gobierno provincial pone a Rosario como epicentro

Ver comentarios

Las más leídas

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

Abucheos y gritos de vendepatria: el CEO de Cocos no pudo dar su charla

Abucheos y gritos de "vendepatria": el CEO de Cocos no pudo dar su charla

Lo último

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo

Un rosarino diseñó una app con IA para intercambiar figuritas del álbum del Mundial 2026

Un rosarino diseñó una app con IA para intercambiar figuritas del álbum del Mundial 2026

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo

Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición salarial. La medida será evaluada en un plenario de la federación

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo
Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano
Policiales

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios
LA CIUDAD

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial
La Región

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial

El padre de Luna pidió que el dolor sirva para generar conciencia
La Ciudad

El padre de Luna pidió que "el dolor sirva para generar conciencia"

A 23 años de las inundaciones en Santa Fe, el gobierno provincial criticó al peronismo
La Región

A 23 años de las inundaciones en Santa Fe, el gobierno provincial criticó al peronismo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

Abucheos y gritos de vendepatria: el CEO de Cocos no pudo dar su charla

Abucheos y gritos de "vendepatria": el CEO de Cocos no pudo dar su charla

El gobierno provincial lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados

El gobierno provincial lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados

Ovación
Histórica sanción al exarquero de Boca: ¿cuántas fechas no podrá jugar?
Ovación

Histórica sanción al exarquero de Boca: ¿cuántas fechas no podrá jugar?

Histórica sanción al exarquero de Boca: ¿cuántas fechas no podrá jugar?

Histórica sanción al exarquero de Boca: ¿cuántas fechas no podrá jugar?

La enfermería de Newells: cómo están los lesionados de cara al partido ante Vélez

La enfermería de Newell's: cómo están los lesionados de cara al partido ante Vélez

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: Se está armando un equipo que está cada vez mejor

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: "Se está armando un equipo que está cada vez mejor"

Policiales
Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano
Policiales

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto

Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria

Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria

La Ciudad
Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo

El padre de Luna pidió que el dolor sirva para generar conciencia

El padre de Luna pidió que "el dolor sirva para generar conciencia"

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios

Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas

Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas

Di María volvió a ser titular, fue el eje del equipo y marcó su primer gol en la Libertadores
Ovación

Di María volvió a ser titular, fue el eje del equipo y marcó su primer gol en la Libertadores

El gobierno renovó todos los vencimientos y consiguió 700 millones de dólares
Economía

El gobierno renovó todos los vencimientos y consiguió 700 millones de dólares

Horacio Rosatti denunció la judicialización de la política en la Argentina
Política

Horacio Rosatti denunció la "judicialización" de la política en la Argentina

Brasil pierde otro jugador: Militão debió operarse y se quedará sin Mundial
Ovación

Brasil pierde otro jugador: Militão debió operarse y se quedará sin Mundial

Abucheos y gritos de vendepatria: el CEO de Cocos no pudo dar su charla
Información General

Abucheos y gritos de "vendepatria": el CEO de Cocos no pudo dar su charla

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa
Policiales

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa

Denuncia en las inferiores de Rosario Central: la Fiscalía encabeza una investigación
La Ciudad

Denuncia en las inferiores de Rosario Central: la Fiscalía encabeza una investigación

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Provincia aumentó 50 % los aportes a municipios y comunas para la niñez
La Región

Provincia aumentó 50 % los aportes a municipios y comunas para la niñez

Cuenta regresiva para la hidrovía: prevén otorgar la concesión en junio
Economía

Cuenta regresiva para la hidrovía: prevén otorgar la concesión en junio

EEUU emitirá pasaportes conmemorativos con la foto de Trump
Información General

EEUU emitirá pasaportes conmemorativos con la foto de Trump

Red internacional de explotación sexual infantil: tres detenidos en Rosario
POLICIALES

Red internacional de explotación sexual infantil: tres detenidos en Rosario

Barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso
LA CIUDAD

Barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Bares de Rosario recolectan prendas para personas en situación de calle
La Ciudad

Bares de Rosario recolectan prendas para personas en situación de calle

Acuerdan condenas por llevar 2,5 kg de cocaína en cápsulas que habían ingerido
POLICIALES

Acuerdan condenas por llevar 2,5 kg de cocaína en cápsulas que habían ingerido

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario
La Ciudad

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario

Central retomó las actividades en la categoría 2013 tras las denuncias
Ovación

Central retomó las actividades en la categoría 2013 tras las denuncias

De albañil en las obras a madrina del club Guaraní: No me gustaba el fútbol

Por Luis Castro
Ovación

De albañil en las obras a madrina del club Guaraní: "No me gustaba el fútbol"

El Hospital Animal de Rosario atiende a unas cien mascotas por día

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Hospital Animal de Rosario atiende a unas cien mascotas por día

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre
la ciudad

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre