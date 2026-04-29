Conflicto universitario: los docentes de la UNR van por tres semanas de paro en mayo

Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición salarial. La medida será evaluada en un plenario de la federación

Durante todo el año, los profesores de la UNR realizaron clases públicas y movilizaciones para reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento.

En una clara señal de la profundización del conflicto con el gobierno nacional, los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en Coad ratificaron la moción de tres semanas de paro durante mayo . La medida será la que los profesores rosarinos llevarán al plenario de secretarios generales de la federación de docentes universitarios (Conadu) que se realizará el próximo 8 de mayo. Asimismo, se propone una medida de fuerza en coincidencia con la Marcha Federal, convocada para el 12 de mayo.

La decisión de potenciar las medidas de fuerza -hasta ahora los docentes venían cumpliendo un paro de semana completa por mes- fue aprobado en la asamblea que el gremio tuvo este martes por la tarde . Los docentes reclaman una actualización salarial, tal como lo establece la Ley de Financiamiento Universitario.

Al mismo tiempo, la Coad rechazó la intimación del gobierno nacional a los rectores de las universidades nacionales por constituir una injerencia indebida en la autonomía universitaria y por buscar responsabilizar a la comunidad académica por las consecuencias de un conflicto generado por el ajuste presupuestario y el incumplimiento de la ley de financiamiento.

Conflicto en todo el país

La medida de fuerza votada por los docentes de la UNR será presentada el próximo 8 de mayo en el plenario de Conadu, en el que se evaluarán las perspectivas del plan de lucha y se definirá su continuidad. En este marco, se señala la necesidad de definir el mandato que se llevará a dicha instancia.

Los sindicatos sostienen dos reclamos principales: el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y una urgente recomposición salarial. La normativa reglamentada en octubre del año pasado aún no se aplica, lo que impide la convocatoria a paritarias y la actualización de salarios conforme a la pérdida de poder adquisitivo perdida a raíz de la inflación.

De acuerdo a datos de la Coad desde la asunción del gobierno de Javier Milei, los salarios docentes cayeron un 52,34%", producto de la inflación y de los insuficientes aumentos otorgados.

Por eso, la aplicación de la ley de financiamiento llevaría alivio a los profesores. Según números del gremio, un docente de escuela de nivel medio, con 15 horas cátedras y 7 años de antigüedad, que cobra actualmente $651.255,86 pasaría a ganar $959.299,88. En el caso de un docente universitario con cargo exclusivo y años de antigüedad pasaría de $1.202.100,73 a $1.770.694.37.