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Abucheos y gritos de "vendepatria": el CEO de Cocos no pudo dar su charla ante miles de estudiantes

Ariel Sbdar, cofundador de Cocos Capital, fue increpado en el Movistar Arena de Buenos Aires durante Experiencia Endeavor Sub20 por su vínculo público con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

28 de abril 2026 · 16:33hs
Abucheos y gritos de vendepatria: el CEO de Cocos no pudo dar su charla ante miles de estudiantes

Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos Capital, llegó este martes al escenario del Movistar Arena, en la ciudad de Buenos Aires, con una charla pensada para más de 12.000 estudiantes de todo el país. La exposición formaba parte de Experiencia Endeavor Sub20, el encuentro anual que Endeavor Argentina organiza para alumnos de los últimos años del secundario. Pero el empresario casi no pudo hablar: apenas tomó el micrófono, un sector importante del público empezó a cantarle “la patria no se vende” y a llamarlo “vendepatria”.

El episodio alteró el desarrollo del evento, que estaba planteado como una jornada de inspiración emprendedora para jóvenes. Sbdar había sido convocado para hablar sobre inteligencia artificial, inversiones, educación financiera y emprendimiento. Sin embargo, los abucheos y cánticos lo obligaron a interrumpir la presentación antes de poder desplegar el eje de su exposición.

Los estudiantes que lo increparon lo vincularon con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, el token que el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025 y que, tras una suba explosiva, se desplomó pocas horas después. El caso quedó asociado a un presunto “rug pull”: una maniobra en la que los impulsores de un activo retiran ganancias en el pico de cotización y dejan a los compradores expuestos al derrumbe.

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Según estimaciones citadas en torno al caso, los creadores del token retiraron cerca de 90 millones de dólares cuando el precio alcanzó su punto más alto, mientras que las pérdidas totales fueron calculadas en unos 251 millones de dólares y afectaron a unas 44.000 personas.

Sbdar quedó salpicado por el caso porque fue uno de los primeros en amplificar el lanzamiento de $LIBRA en la red social X. Entre otros mensajes, publicó: “¿Entienden que $LIBRA de Milei ya vale más que muchísimas compañías argentinas?”. Luego aclaró que no se trataba de una recomendación de compra y que no tenía vinculación con el proyecto. Esa explicación, sin embargo, no impidió que su nombre siguiera asociado al episodio.

"¿Por qué me dicen vendepatria?"

Ante los cánticos en el Movistar Arena, el cofundador de Cocos intentó responder desde el escenario: “¿Pero por qué me dicen vendepatria?”. La pregunta no desactivó la protesta. Por el contrario, los gritos continuaron y le impidieron seguir con la charla.

Más tarde, a la salida del evento, Sbdar grabó un video en el que dio su versión de lo ocurrido. Dijo que los cánticos “taparon todo lo que tenía para decir o gran parte de lo que yo tenía para decir” y sostuvo que se perdió una oportunidad para muchos jóvenes que sí querían escuchar la presentación.

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“No pude dar la charla, y eso es una oportunidad que se pierde para muchos jóvenes que estaban ahí con ganas de aprender y participar. Me escribieron varios que se quedaron con esa expectativa”, afirmó.

El empresario contó además que había llegado sin diapositivas preparadas y que su idea era apoyarse en Claude, una herramienta de inteligencia artificial, para estructurar la charla en vivo. Según explicó, su exposición iba a girar en torno a cómo invertir, comprender el dinero y proyectar un futuro financiero.

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“Yo fui a hablar de algo concreto: cómo invertir, entender el dinero y construir futuro. Eso es lo que hacemos en Cocos todos los días. Esto no cambia lo importante. Al contrario, refuerza una convicción: hacen falta más espacios donde se pueda aprender y compartir conocimiento”, señaló.

También vinculó lo sucedido con el clima de polarización política. “Estamos más concentrados en la grieta en todos lados, en vez de concentrarnos en avanzar como país”, dijo. Y adelantó que subirá la charla que no pudo dar para que quienes quieran verla puedan acceder al contenido.

“Vocación emprendedora” ante estudiantes secundarios

Experiencia Endeavor Sub20 reunió en el Movistar Arena a estudiantes de escuelas públicas y privadas de distintas provincias. Bajo el lema “Lo que no existe, podemos inventarlo”, el encuentro buscó acercar a jóvenes de los últimos años del secundario historias de emprendedores y referentes del sector tecnológico y empresarial.

Entre los oradores previstos estuvieron Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant y presidente de Endeavor Argentina; Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube; y María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, entre otros nombres del ecosistema emprendedor.

Antes del evento, Bearzi había resumido el espíritu de la convocatoria con una definición fuerte: “Sembrar mentalidad emprendedora a los 17 años no es opcional. Es urgente. Los jóvenes no necesitan que los motiven: necesitan ver que hay un camino posible y que ese camino se construye, aunque no tengas todo claro cuando arrancás”.

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