Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el comienzo de un nuevo mes, hay recambio de cartelera y muchas nuevas propuestas para ver el finde largo en la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 30 de abril al 3 de mayo, esta es la agenda teatral rosarina:

Ópera cómica en tres actos con música de Gioachino Rossini, y libreto de Cesare Sterbini, estrenada en el Teatro Argentina de Roma el 20 de febrero de 1816. Con arias memorables, música cautivadora y una deliciosa mezcla de humor y romance, El barbero de Sevilla es sin duda una de las obras más populares del compositor Rossini.

La trama relata las peripecias de una pareja de enamorados integrada por el conde de Almaviva y la joven Rosina. Bartolo, tutor de la muchacha, también la pretende pese a la diferencia de edad. Para evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del barbero Fígaro, quien mediante enredos engaña a Bartolo y consigue unir en matrimonio a los enamorados.

100 artistas en escena. Una puesta imponente y renovada, como en cada ocasión que el Círculo presenta sus óperas. Sobre el escenario habrá: 10 solistas (dos de ellos provenientes del Teatro Colón); el Coro de la Ópera de Rosario, (integrado por 25 personas) y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, compuesta por 60 músicos.

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- "La rota madre que te parió". ÚLTIMA FUNCIÓN. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan: Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras.

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- "Vivo en una obra". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)



En un universo donde la lógica se desvanece, el humor se convierte en nuestra brújula, irrumpiendo lo que acontece y despertando una incógnita constante: ¿por qué sucede esto? Así, nos sumergimos en un mundo de posibilidades infinitas. Una danza eterna entre el sentido y el caos, donde los cuerpos juegan, sobreviven y reinventan las reglas. Idea y dirección: Puca Nela. Intérpretes: Flory Álvarez, María Emilia Fernández, Diego Stocco y Bruno Baraldi

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. -"LUNA CON GATILLO": Un reencuentro inesperado a la luz de la luna. Y una misma pregunta que brota del cuerpo: donde hubo fuego, ¿cenizas quedan? Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Lucky Matricardi y Cecilia Patalano. - "VACAS SAGRADAS": Una pareja aloja a un joven indio por intercambio cultural. La convivencia expone los prejuicios del hombre y genera tensiones. De Daniel Dalmaroni. Dirección: Walter Operto. Actúan: Silvina Santandrea y Sergio Valdano. - "MINIATURAS": Una joven asiste a una entrevista de trabajo en la casa de un hombre ciego. A oscuras, los dos descubren lo que no hace falta ver. Dirección y dramaturgia: Federico Rathge. Actúan: Oscar Domínguez y María Muro Condines. - "LA CRIPTA": En una cripta detenida en el tiempo, tres seres mitológicos protagonizan un ritual inquietante y fascinante. Entre danza, voces y visiones, lo oculto despierta y vuelve para estremecer a quien se atreva a entrar. En escena: Mauro Cappadoro, Diego Stocco y Ulises Fernández. Dirección: Marcelo Días y Alejandra Anselmo

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Sesión golfa. - "CUPIDOS": Dos virgos. Dos cupidos. Un solo objetivo: flecharte de risa. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actuación: Germán Basta, Vicky Picech. - "EGO TE ABSOLVO": Un ex monaguillo, buscado por la policía, irrumpe en la oficina de su confesor de la infancia. Lo que parecía un reencuentro inocente se transforma en un brutal cara a cara. De Nacho Novo. Dirección: Carla Saccani. Actúan: Juan Ferragutti y Martín Fumiato. - "AEROPIÑAS ARGENTINAS": Turbulencias, sacudones y vertiginosas caídas ¿Te embarcas? Dirección: Camila Hidalgo Solís. Actúan: Mauro Sabella y Carolina Diez. - "MARICÓN": Un híbrido entre la danza, el teatro y la performance. Un viaje entre la infancia y el presente de un bailarín, para sumergirnos en las problemáticas de odio, bullying y discriminación que padecen las disidencias sexuales. Con León Ruiz

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Viernes 1 de mayo

- "Viuda e hijas". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



Una ex-cantante lírica y sus dos hijas se presentan en el estudio de una abogada a escuchar las últimas voluntades del difunto. ¿Qué harías si, en una herencia, te ofrecen mucho dinero con la condición de escuchar algunas verdades ocultas? “Viuda e hijas”, hasta que la herencia nos separe, la comedia más desopilante que te lleva a preguntar: ¿Quién tiene más poder? ¿El dinero o la familia?

La obra comenzó en marzo una extensa gira nacional luego del éxito del 2025 en Calle Corrientes. Una comedia totalmente disparatada con un elenco de lujo sale a recorrer el país para llevar el humor a todos los rincones de Argentina. Nora Cárpena (la viuda), María Valenzuela (la abogada), Iliana Calabró y Paula Morales (las hijas) y Gonzalo Urtizberea (el difunto) son los protagonistas de “Viuda e hijas”, de Alfonso Paso Jr, adaptada y dirigida por Héctor Díaz.



- "Rojos Globos Rojos". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los viernes de mayo

Rojos Globos Rojos es una multiplicación, una reescritura que incluye escenas y fragmentos de otras obras fundamentales del propio autor. La Muerte de Marguerite Duras, Pablo, Cámara Lenta, Paso de Dos, Cerca, Potestad, profundizan el mundo pavlovskiano y nos muestran a través de El Cardenal y Las Popis la desesperación por mantenerse en el escenario, ante el posible cierre de su teatrito. Con dramático humor, nos cuentan sobre sus pasiones, miedos, amores, ilusiones, en un claro homenaje al teatro independiente. El Teatrito el Globo Rojo es su lugar de resistencia ante el vaciamiento y la privatización de la cultura que vive la ciudad. Autor: Eduardo Pavlovsky. Actores: Diego Bollero - Cardenal, Estella Argüello - Pepi, Laura Fuster - Pipi. Dirección General: Francisco Alonso

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 2 de mayo

- "Stefano". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de abril

Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer "La América". Su deseo es ser un músico celebre, escribir una gran opera, y que lluevan las esterlinas. Nada de eso ocurre. Las exigencias de una sobrevivencia dificultosa y/o sus propias limitaciones como autor callan su canto. La búsqueda del ideal, la vocación artística y los conflictos familiares son algunos de los temas que, entre lo trágico y lo cómico, se exponen de manera descarnada en esta obra referente de nuestro grotesco. Autoría: Armando Discépolo. Intérpretes: Cristian Marchesi, Claudio Danterre, Estela Argüello, Patricia Pareja, Diego Bollero, María Florencia Echeverria, Ignacio Almeyda, y Marcelo Lamberti. Dirección: Rody Bertol

- "Al final y al cabo es mi vida". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



Silvia Kutika, Fabio Aste y un gran elenco vuelven en su segunda temporada iniciando la gira nacional con la obra que ha conmovido al mundo entero "Al fin y al cabo, es mi vida", una poderosa pieza escrita por Brian Clark. Nominada a dos premios ACE (Mejor obra y Mejor Actriz) y galardonada con el prestigioso. Premio Laurence Olivier a la Mejor Obra. Clara, una escultora, después un accidente, se enfrenta a un conflicto profundo: el deseo de decidir sobre su propio destino frente a quienes intentan elegir por ella. Entre emociones intensas y momentos de humor negro, la historia invita a reflexionar sobre la vida, la libertad y la dignidad. Traducida a más de 50 idiomas, la versión femenina —reescrita para Kim Cattrall la estrella de “Sex and the City” fue un rotundo éxito de taquilla en Londres. "Al fin y al cabo, es mi vida" propone una profunda reflexión sobre uno de los dilemas médicos, éticos y humanos más complejos de nuestro tiempo: el derecho a decidir sobre la propia vida.

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- "Currículum de un comunista". 20.30hs. Teatro del CCPE (Sarmiento y el río).

2×1 para estudiantes y jubilados, hasta agotar stock.



El Centro Cultural Parque de España presenta la quinta edición del ciclo Derivas Teatrales, en homenaje a la trayectoria del actor rosarino Naum Krass. El ciclo propone una mirada retrospectiva sobre la obra de quienes dirigen, escriben, actúan y le ponen nombre a la historia del teatro en la ciudad.

Un actor entrerriano, judío, y comunista de 92 años, se propone fundar el Partido Comunista de Verdad. Y aprovecha la excusa de la convocatoria en el teatro para proponerse como secretario general del mismo exponiendo su currículum de comunista. Los actores en su trabajo ligan su persona a múltiples roles, arquetipos y personajes, hasta que llega un momento que si esto no los aliena y los convierte en la máscara patética de sí mismos, entonces, toman conciencia de que todos los personajes que encarnaron son ellos. Actuar contra el olvido y la desidia de nuestro tiempo, donde hay mucho por contar, decir y hacer todavía. Dirección: Ricardo Arias. Actuación: Naum Krass

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- "Suabia". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo



Una estación vacía. Una noche de lluvia y de paro ferroviario. Dos desconocidos obligados a esperar. Lo que comienza como una charla absurda se convierte en un duelo de ingenio. Entre humor oscuro y tensión creciente, “Suabia” explora un territorio donde las palabras ya no son solo opiniones, sino acciones. Actúan: Alejandro Pérez Leiva y Fran Alonso. Dirección: Germán Lucatti. Dramaturgia: Leonel Giacometto.

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- "Leer para creer". 16hs. Cultural de Abajo (Entre Rios 579)

2x1 para infancias



Una obra lúdica y divertida que nos invita a dejar las pantallas por un rato para sumergirnos en la magia de los libros. Malena descubrirá sus cuentos olvidados en un viejo baúl y todo cambiará. Volverá a su realidad con mucho para contar.

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- "No descansa nunca". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: 9 y 16 de mayo



Actúan Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado, con dramaturgia y dirección de Romina Mazzadi Arro. En un barrio demorado, que podría ser nuestro país, hay una escuela flotando entre el pasado y el presente. Dos maestras cumpliendo tareas especiales. Matando el tiempo, cumpliendo horario. Perdidas entre “el tiempo pasado que siempre fue mejor” y la incertidumbre del porvenir. Entrando a empujones en los nuevos paradigmas. ¿Conocés los efectos secundarios de ser docente? La producción general es de Hijos de Roche, el grupo 25 años haciendo teatro en Rosario.

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- Experiencia FAPP. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Durante los sábados de abril, mayo y junio te esperamos para conocer esta experiencia Subterránea que une Teatro, comida y tragos en el Cultural de Abajo Cada fin de semana se renueva la cartelera para disfrutar de este evento más de una vez. Este sábado se presentan: "Lady Mariana". Con Lautaro Borghi y Mayra Sánchez. Dirección: Mayra Sánchez. "Terapia intensa". Con Gabriela Gañán y Leandro Doti. Dirección: Daniel López. "Los bagres". Con Andrea Boffo y María Caila

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- "Ota, teatro para bebés 2". Infantil. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo

25% de descuento con Tarjeta de Beneficios del Diario La Capital



Para bebés de 0 a 3 años. En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Premio Estrella de Mar 2025. Premio Rosarigasinos 2025. Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, Dramaturgia y Dirección: Carla Rodríguez.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 3 de abril

- "Luna gatuna". INFANTIL. 15 y 16.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)



Una noche de verano, en una ciudad, el gato Alebrijes se asoma por la ventana y descubre la luna. ¿Abrimos las páginas del libro para contar este cuento? Luna Gatuna es un cuento narrado con títeres y objetos que invita a las infancias a ser parte del relato. Actuación: Yanina Gaggino. Dirección: Melina Carta Díaz. Dramaturgia: Adaptación de Laura Carassai del cuento “El gato que quiso comerse la luna” de Javier Villafañe.

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- "Sin pan y sin trabajo". 19.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los domingos de mayo



Un grupo de actores y una actriz, vienen representando la composición de la pintura desde sus orígenes. Se presenta como una ficción meta teatral en la que el grupo de actores se encuentran inmersos en la composición que representa el cuadro histórico de Ernesto de la Carcova, intentan sobrevivir, comprender el bombardeo de la realidad histórica política argentina, atmósfera que se filtran en su encierro metafísico. El dialogo explota con la Historia Argentina, revividos a través del juego de la tómbola teatral. Hay que salvar la pintura, el arte como resistencia cultural. Dirección y dramaturgia: Hugo Cardozo. Actuación: Analia Agustinelli, Daniel López, Chelo Longhi, Manuel Salas, Daniel Sanzberro.



- "Mujer puesta". Estreno. 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los domingos de mayo



¿Cuántas facetas distintas tenemos, que al mismo tiempo son una sola? Al final todas nosotras somos una misma. Dirección: Ara Mainque. Actuación: Josefina Aberastegui