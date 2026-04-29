Juanjo Abregú llega a Rosario con su Peña de los Trabajadores Con una propuesta que combina música en vivo y sentido de pertenencia, se realizará el viernes 1° de mayo en el Club Unión y Progreso 29 de abril 2026 · 11:03hs

El tucumano Juanjo Abregú llega a Rosario para celebrar la Peña de los Trabajadores en un club de zona oeste

Juanjo Abregú, el joven músico tucumano que se convirtió en un fenómeno de las peñas de todo el país, llega a Rosario. Con una propuesta que combina música en vivo y sentido de pertenencia, la Peña de los Trabajadores se realizará el viernes 1° de mayo, a las 20, en el Club Unión y Progreso (San Juan 3464).

El espectáculo tendrá como figura central al cantor (y enfermero) Abregú, acompañado por el armonicista Lucio Taragno, distinguido como revelación en el Festival de Cosquín. También se presentarán Anabella Domínguez, Rodríguez Folclore, Grupo Alfa, el santiagueño Marino Mansilla junto a integrantes de la Peña Saucera de Carmen del Sauce, y Adriana Ruiz con su proyecto Melodía de Abril.

La actividad reúne a una nutrida grilla de artistas locales y regionales con el objetivo de celebrar el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores desde la cultura popular. La iniciativa apunta a generar un espacio de encuentro donde la música, el baile y la comunidad sean protagonistas en una fecha cargada de historia y significado.

El evento se desarrollará en un club barrial, reforzando el carácter cercano y participativo de la propuesta. En ese marco, la peña busca no solo ofrecer un espectáculo artístico, sino también rendir homenaje a quienes, con su trabajo cotidiano, sostienen la vida social y cultural.