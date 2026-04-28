La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder del grupo

El ex delantero de Newell's metió tres goles de cabeza en la victoria de Independiente del Valle ante Libertad

El ex Newell's Carlos González anotó tres goles de cabeza para Independiente del Valle ante Libertad.

En la previa del partido de Central de este martes, jugaron en Paraguay, en el estadio La Huerta, Libertad ante Independiente del Valle de Ecuador, por el grupo H de la Copa Libertadores de América, que comparten con los canallas y Universidad Central de Venezuela. Y el cruce terminó 3-2 para los ecuatorianos, con tres goles de cabeza del ex Newell's Carlos Cocoliso González.

En un partido donde ambos salieron en busca de los tres puntos y donde el dominio del juego estuvo alternado, pegó primero el equipo ecuatoriano a los 33 minutos.

Fue con el gol de cabeza del ex-Newell’s Carlos Cocoliso González. Pero le duró muy poco la ventaja a Independiente del Valle, ya que a los 37’ también facturó de cabeza Lorenzo Melgarejo, tras un buen centro de costado del ex Central Federico Carrizo.

Más goles de Cocoliso González

En el inicio del complemento, a los 3’ estrelló un cabezazo en el travesaño Caravajal para Independiente del Valle y luego a los 6’ y a los 20’, en las dos ocasiones de cabeza, anotó Cocoliso para los ecuatorianos para ser el máximo goleador de la Copa, con 5 gritos. El ex Newel's salió con una molestia a diez minutos del cierre.

Y al final descontó de penal Melgarejo para el 3-2 definitivo de Independiente del Valle ante Libertad.

Así, para que Central sea el líder del grupo H al término de la tercera fecha, deberá vencer por tres goles a Universidad Central de Venezuela. A los octavos de final clasifican los dos primeros de cada grupo.

Independiente del Valle tiene 3 jugados, 7 puntos, 6 goles a favor y 3 en contra: +3

Central tiene 2 partidos jugados, 4 puntos, 1 gol a favor y 0 en contra: +1